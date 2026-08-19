Vay 1,3 tỷ mua nhà Hà Nội và hành trình trả nợ của vợ chồng lương 18 triệu

Tích góp được khoảng 10 triệu đồng, chị Phạm Thị Hoa (Hà Nội) chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng, trả bớt nợ gốc mua nhà. Sau 5 năm, khoản nợ 1,3 tỷ đồng của vợ chồng chị đã giảm đáng kể.

Hành trình trả nợ của hai vợ chồng trải qua không ít thăng trầm, do thu nhập thay đổi theo tình hình kinh tế. Tuy nhiên, việc vay tiền từ người thân và ngân hàng để thực hiện giấc mơ an cư được người phụ nữ xem là quyết định sáng suốt trong đời.

Vợ chồng chị Hoa cảm thấy đúng đắn sau khi dốc 200 triệu đồng tiết kiệm và vay mượn mua căn hộ chung cư (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nếu không liều vào thời điểm đó, chúng tôi khó có thể sở hữu căn hộ trong bối cảnh giá nhà neo cao như hiện nay. Nhờ khoản nợ, vợ chồng có thêm động lực làm việc, kiếm tiền và sớm ổn định cuộc sống", chị nói.

Liều mua nhà với 200 triệu đồng

Cùng quê ở Thanh Hoá, chị Hoa và ông xã tình cờ quen nhau qua mạng xã hội rồi nên duyên vợ chồng.

Sau đám cưới năm 2018, chị làm kế toán với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, còn chồng bán ô tô cho đại lý, mức lương cứng 10 triệu đồng kèm thưởng doanh số. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 25 triệu đồng/tháng.

Thời điểm đó, giấc mơ sở hữu nhà còn xa vời, hai vợ chồng chấp nhận thuê trọ. Có thời điểm, gia đình vừa chuyển đến phòng trọ được một tháng, chủ nhà thông báo lấy lại khiến cuộc sống càng bất ổn.

Căn trọ thứ ba là nơi chị Hoa gắn bó lâu nhất trước khi quyết định mua chung cư. Căn phòng nằm ở Long Biên (Hà Nội), rộng khoảng 30m2, bao gồm cả gác xép, mái lợp tôn.

Chủ nhà lót thêm một lớp xốp dưới mái tôn vẫn không thể ngăn được cái nóng hầm hập vào mùa hè. Thời điểm mang thai con đầu lòng, kinh tế còn khó khăn, vợ chồng chị chưa có điều kiện lắp điều hòa.

"Những hôm nóng quá, tôi phải mua đá lạnh về đặt trước quạt để hơi mát tỏa ra, giảm bớt nhiệt độ trong không gian ngột ngạt", chị Hoa nhớ lại.

Giữa năm 2021, sau nhiều năm sống trong những căn phòng trọ chật hẹp, chồng chị Hoa quyết định mua nhà với mong muốn ổn định cuộc sống. Thời điểm đó, hai vợ chồng chỉ có 200 triệu đồng tiền tiết kiệm.

Nghĩ đến khoản nợ lên tới hàng tỷ đồng cùng áp lực chi tiêu hàng tháng, chị Hoa không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, trước sự quyết tâm của chồng, chị vẫn đồng ý, dù biết vay tiền tỷ mua nhà là quyết định "liều lĩnh".

"Nếu tiếp tục ở trong không gian khoảng 20-30m2, các con sẽ thiệt thòi vì không có đủ chỗ sinh hoạt, học tập. Cuộc sống của cả nhà luôn trong cảnh tạm bợ, không dám sắm sửa nhiều đồ đạc, vì lo mỗi lần chuyển trọ thêm vất vả", chị Hoa chia sẻ.

Biết vợ chồng có ý định mua chung cư, người thân khuyên chị nên tìm hiểu nhà đất. Tuy nhiên, với tiềm lực tài chính hạn chế, nếu mua nhà riêng trong ngõ sâu, gia đình có thể gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, lo ngại vấn đề cháy nổ có thể xảy ra.

Căn nhà 73m2, có 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi chọn mua chung cư vì giá cả phù hợp với khả năng tài chính, môi trường sống văn minh, sạch sẽ, có bảo vệ... Gia đình yên tâm hơn so với sống trong ngõ sâu", chị nói.

Thời điểm đó, một đồng nghiệp của chồng rao bán căn hộ tại khu tái định cư Giang Biên (Long Biên, Hà Nội) với giá 1,6 tỷ đồng. Thấy mức giá phù hợp, hai vợ chồng quyết định "xuống tiền" sau một lần tìm hiểu.

Căn hộ rộng khoảng 73m2, gồm 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Không gian xung quanh thoáng mát, phía dưới có sân chơi rộng cho trẻ nhỏ.

Ngoài 200 triệu đồng tiền tiết kiệm và 100 triệu đồng được gia đình hai bên hỗ trợ, vợ chồng chị vay người thân 300 triệu đồng và vay ngân hàng khoảng 1 tỷ đồng với mức lãi suất thấp.

"Lúc ký hợp đồng vay, tôi rất hoang mang, không biết có trả nổi số nợ này hay không. Thu nhập của chồng phụ thuộc nhiều vào doanh số hàng tháng nên chúng tôi không thể lường trước được tình hình tài chính. Nếu không nắm lấy cơ hội này, có thể gia đình phải bỏ phố về quê hoặc chấp nhận ở trọ cả đời”, người phụ nữ chia sẻ.

Hành trình trả nợ

Sở hữu được căn nhà mơ ước, chị Hoa vui mừng đến mức không ngủ được. Trước khi chuyển về, chị nhiều lần nhờ chồng chở đến căn hộ, đứng ngoài ban công ngắm cảnh và tưởng tượng về cuộc sống mới.

"Đang ở nhà trọ chật chội, thiếu ánh sáng, được thức dậy trong căn hộ mới rộng rãi, tôi có cảm giác như một giấc mơ", chị bày tỏ.

Vài tháng sau khi mua nhà, công việc gặp khó khăn, thu nhập của gia đình giảm xuống, chị Hoa phải tìm cách xoay xở để trả bớt nợ.

Dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh của trung tâm tiếng Anh nơi chị làm việc bị ảnh hưởng nặng nề. Thu nhập của nữ kế toán bị cắt một nửa, chỉ còn khoảng 4 triệu đồng/tháng.

Do thu nhập thấp, chị quyết định nghỉ việc để tìm hướng đi mới. Rơi vào giai đoạn khó khăn, chị Hoa tự tìm tòi, học cách bán hàng trực tuyến để có thêm nguồn thu nhập.

Chị Hoa cho rằng, tùy vào tình hình thu nhập có cách chi tiêu cho ăn uống, mua sắm khác nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đúng thời điểm dịch bệnh, nhu cầu mua sắm qua mạng tăng cao, mỗi tháng chị kiếm thêm được khoảng 9-10 triệu đồng.

Trong khi đó, công việc kinh doanh ô tô của chồng khởi sắc. Lượng khách tìm mua xe tăng, doanh số cải thiện, giúp thu nhập của gia đình tăng lên đáng kể.

"Trong 3 năm, từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2024, thu nhập của hai vợ chồng trung bình khoảng 50-60 triệu đồng/tháng. Từ chỗ lo lắng chuyện trả nợ hàng tháng, chúng tôi chủ động hơn về dòng tiền, không còn áp lực như những ngày đầu mới dọn về”, chị nói.

Mỗi tháng, gia đình dành khoảng 25 triệu đồng trả cả nợ gốc và lãi, phần còn lại dùng cho con cái, học hành và các chi phí sinh hoạt. Nhờ thu nhập tương đối ổn định trong giai đoạn này, gia đình chị Hoa không phải “thắt lưng buộc bụng”.

"Để rút ngắn thời gian trả nợ, tôi áp dụng nguyên tắc cứ tích lũy được từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nộp ngay vào ngân hàng, trừ thẳng vào tiền gốc, không chờ đợi đến kỳ lương", chị chia sẻ.

Với mức thu nhập tốt, hai vợ chồng dự định sẽ trả hết nợ trong năm 2026. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, tình hình kinh tế khó khăn hơn khiến kế hoạch này phải kéo dài thêm khoảng 2 năm.

Có thời điểm tổng thu nhập của gia đình giảm một nửa, còn khoảng 30-35 triệu đồng/tháng. Hai vợ chồng phải cân đối lại tài chính, vừa trang trải chi phí sinh hoạt, vừa duy trì trả nợ khoảng 3,5 triệu đồng/tháng, gồm cả gốc và lãi.

Trong bối cảnh khó khăn, chị Hoa điều chỉnh thói quen sinh hoạt, đưa chi phí tiền ăn của cả nhà từ 10 triệu đồng/tháng xuống còn 4 triệu đồng.

Theo đó, thay vì đưa các con đi nhà hàng đắt tiền, vợ chồng chị chuyển sang cho con đi siêu thị, thưởng thức những món đơn giản như gà rán để tiết kiệm.

Tranh thủ những lúc về quê, vợ chồng mua thêm rau củ quả, trứng, thực phẩm với giá rẻ hơn thành phố.

"Nhiều gia đình thường mua đồ ăn theo sở thích, không tính toán kỹ lưỡng. Gia đình tôi có nguyên tắc, dùng hết thực phẩm trong tủ lạnh mới mua thêm. Cách làm này hạn chế tình trạng lãng phí đồ ăn", chị bày tỏ.

Thảnh thơi sau 5 năm

Sau 5 năm, khoản nợ mua nhà của gia đình chị Hoa đã giảm đáng kể, còn khoảng 300 triệu đồng tại ngân hàng và 100 triệu đồng vay từ người thân. Trong khi đó, căn hộ đang ở tăng giá gần gấp 3 lần so với thời điểm xuống tiền.

"Dù còn có khoản nợ phải trả, vợ chồng tôi cảm thấy không áp lực vì khoản tiền trả cho ngân hàng mỗi tháng chỉ hơn 3,5 triệu đồng.

Vay tiền mua nhà là bài toán khó, đòi hỏi sự chung tay của cả hai vợ chồng. Nhiều phụ nữ thường dồn toàn bộ gánh nặng trả nợ lên vai người chồng là không nên. Cuộc sống quá áp lực, vợ chồng dễ nảy sinh xích mích, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hôn nhân", chị Hoa bày tỏ.

Theo chị, trong bối cảnh giá bất động sản đang ở mức cao, việc mua nhà cần được tính toán kỹ lưỡng. Các cặp vợ chồng nên có khoản tiền tương đương 50-60% giá trị căn nhà để tránh áp lực trả nợ hàng tháng quá lớn.

"Nếu vay khoảng 1-1,5 tỷ đồng, một gia đình nên có nguồn thu nhập ổn định từ 50 triệu đồng/tháng trở lên. Trong trường hợp thu nhập quá thấp, áp lực trả cả gốc lẫn lãi hàng tháng có thể khiến cuộc sống bị đảo lộn", chị Hoa chia sẻ.