Mâm cơm đoàn viên, trao quà Tết: Không khí xuân sớm ở miền Tây

Hoạt động này thuộc khuôn khổ chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bia rượu - nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức.

Là đơn vị khởi xướng và lan tỏa trải nghiệm Tết gắn kết, tôn vinh sự đa dạng của văn hóa Việt, SABECO kỳ vọng tạo ra những không gian kết nối cộng đồng, để ai cũng cảm nhận được tinh thần sẻ chia và cảm giác thuộc về. Đó cũng là khoảnh khắc đáng nhớ với người dân có mặt tại Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1.

Khu vực xin chữ ông đồ thu hút nhiều người (Ảnh: BTC).

Trổ tài làm “Mâm cơm ngày Tết”: Cùng nhau cảm nhận tinh thần đoàn viên và gắn kết

Chị Hồ Huỳnh Tuyết Huệ, Trưởng ban công tác mặt trận khóm Lê Văn Tám chia sẻ: “Chúng tôi có dịp giao lưu 21 khóm với nhau, vui như ngày hội”.

Các đội thi lên ý tưởng và hoàn thiện, thuyết trình ý nghĩa các món ăn và sự tổng hòa để hình thành nên mâm cơm hoàn chỉnh.

Mỗi đội thực hiện 5-7 món, nhưng đều có thịt kho hột vịt phong cách Nam Bộ ăn kèm củ kiệu, cải chua; canh khổ qua; bánh tét. Một số sản vật Tây Nam Bộ cũng có trên mâm cơm ngày Tết như gỏi bông điên điển, gà tre hấp mắm nhĩ, cá lóc nướng… với phần trình bày bắt mắt thu hút hàng trăm người chiêm ngưỡng. Ai cũng xuýt xoa với những món ăn rất đỗi thân quen nhưng khi đi chung với nhau, chúng gợi nhớ Tết đang đến rất gần, người thân từ phương xa sắp về sum vầy, cùng thưởng thức bữa cơm đoàn viên.

“Cả nhóm 5 người dự thi trong sự háo hức. Mọi người thêm gắn kết, cảm nhận ý nghĩa nhân văn sâu sắc qua bữa cơm ngày Tết”, chị Huệ chia sẻ. Trong tâm thế đó, nên tuy chỉ có vài ngày chuẩn bị, nhóm vẫn hoàn thiện mọi thứ chỉn chu.

Các đội trình bày “Mâm cơm ngày Tết” đã hoàn thiện (Ảnh: B.H).

Có nhiều người ít khi vào bếp vì bận rộn công việc, nhưng khi biết về cuộc thi và ý nghĩa chương trình, đã chung tay thực hiện. “Đây không chỉ cuộc thi mà còn là sự gắn kết, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và tinh thần cùng hướng về cái Tết chung”, đại diện đội thi đến từ ban công tác mặt trận khóm 12, phường Long Châu chia sẻ.

Mâm cơm ngày Tết không đơn thuần là món ăn, mà còn có ý nghĩa sum họp, gắn kết khi cả nhà quây quần, kính dâng tổ tiên với tấm lòng thành kính, cầu mong năm mới an lành qua những thông điệp tốt lành gửi gắm ở từng món ăn.

“Vị Tết” đến với các hoàn cảnh khó khăn

Trong khuôn khổ sự kiện, 500 suất quà trao cho người lao động hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Long, với mong muốn mang đến sự trọn vẹn và đầm ấm cho những người chưa có điều kiện đón một mùa Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận mình là một phần trong niềm vui chung dịp năm mới.

Vợ chồng chú Long, khóm 9, phường Phước Hậu đến dự trong tâm thế háo hức.“Lúc biết tin gia đình được nhận quà, tôi vui lắm, như được nhận lì xì. Đến đây, không khí vui tươi khiến tôi cảm thấy thoải mái, vợ chồng tranh thủ dạo chơi, hưởng không khí xuân sớm trong tiết trời mát mẻ”, chú trải lòng.

Vui, hạnh phúc cũng là chia sẻ của bà Võ Thị Quý (72 tuổi), phường Tân Nghĩa, bởi “Tết này đã có gạo và thực phẩm, giờ chỉ còn chờ các con về sum vầy”.

Bà Patsy Lim, Phó tổng giám đốc phụ trách marketing và truyền thông doanh nghiệp của SABECO trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: BTC).

Bà Nguyễn Thị Dinh (82 tuổi), phường Tân Nghĩa cho biết sẽ khoe với con về món quà Tết ý nghĩa. Cả buổi sáng, bà háo hức chờ đến chiều để đi và không nghĩ năm nay được nhận quà sớm.

“Tết thêm ấm áp khi gia đình tôi nhận phần quà nghĩa tình, ấm lòng như vậy”, ông Lê Văn Thành (92 tuổi), phường Tân Thạnh xúc động nói.

Thành viên ban tổ chức hỗ trợ chuyển quà cho người dân (Ảnh: BTC).

Hành trình của “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” sẽ còn tiếp diễn

Trước đó, chương trình diễn ra tại Đăk Lăk, với các hoạt động Tết mang phong vị đặc trưng Nam Trung Bộ và sẽ tiếp tục đến với các tỉnh thành trên toàn quốc. Ngoài trao quà cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, còn có nhiều khu vực tái hiện “vị Tết” như xin chữ ông đồ, cây mai hái lộc, chia sẻ hình ảnh và câu chuyện đón Tết theo cách của riêng mình, gia đình, xóm làng, quê nhà.

Lan tỏa sự phong phú của văn hóa Tết bằng những trải nghiệm Tết chung, bà Lim Pei Chi Patsy - Phó tổng giám đốc phụ trách marketing và truyền thông doanh nghiệp của SABECO kỳ vọng mỗi người sẽ cảm nhận sự gắn kết và niềm tự hào khi được trở thành một phần của dịp lễ lớn nhất đất nước.

Đánh giá cao sáng kiến này, ông Lò Trung Kiên, Phó trưởng ban công tác xã hội, Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cho biết với các hoạt động thiết thực, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia, phát huy giá trị truyền thống đáng quý dịp Tết cổ truyền.

Đó cũng là chất xúc tác kết nối mọi người lại với nhau. Những lời hỏi thăm, động viên, dự định trong năm mới đã được kể cho nhau nghe, tại không khí xuân sớm ở Quảng trường Vĩnh Long chiều ngày 17/1.