Vợ chồng ở Hà Nội lương 50 triệu đồng, tháng nào cũng tiêu hết veo

Chi tiêu 50 triệu đồng/tháng chỉ là mức “đủ sống”

Chị Thảo Nguyên (32 tuổi, ở Hà Nội), hiện là trưởng phòng bán lẻ của một nhãn hàng thời trang tại Hà Nội, còn chồng là kỹ sư. Tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng của gia đình chị Nguyên được xem là mức khá so với mặt bằng chung.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn được 4 năm và có hai thiên thần nhỏ (3 tuổi và 1 tuổi), chị Nguyên mới thấu hiểu sức ép tài chính của việc “trụ lại” Thủ đô.

Gia đình nhỏ của chị Thảo Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm 2024, vợ chồng chị mua căn hộ chung cư trị giá 3,4 tỷ đồng. Với 60% số vốn tự có, họ vay ngân hàng gần 1 tỷ đồng.

“Đây là một quyết định lớn và khá áp lực nhưng đem đến cho chúng tôi một cột mốc quan trọng”, chị Nguyên chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Kể từ khi mua nhà, bảng chi tiêu của gia đình chị luôn trong trạng thái "căng như dây đàn". Khi tính tổng các khoản chi tiêu trong tháng, người phụ nữ nhận thấy, số tiền luôn ở khoảng 50 triệu đồng.

Gia đình chị Nguyên hiện có 5 thành viên chung sống, bao gồm vợ chồng chị, 2 con nhỏ và mẹ đẻ chị từ quê lên hỗ trợ trông cháu. Số tiền trả lãi ngân hàng mua nhà chiếm khoảng 30% chi tiêu, số tiền lớn thứ hai phải chi mỗi tháng là tiền ăn của gia đình.

Bảng chi tiêu “không thể cắt giảm” của gia đình chị Nguyên (Ảnh: Hồng Anh).

Các khoản chi phí đầu tư cho giáo dục, chăm sóc con cái, y tế cũng tiêu tốn nhiều tiền. Ngoài ra còn các khoản khó tránh như đồ dùng sinh hoạt gia đình, bảo hiểm, chi phí y tế, tiền biếu ông bà, hiếu hỉ, phát sinh…

Chị Nguyên cho con học tại một trường mẫu giáo tư thục. Quan điểm của chị là: Không chọn trường quá đắt đỏ vượt quá khả năng. Nơi con học tập phải đảm bảo các điều kiện cho sự phát triển của con. Chị chấp nhận cắt giảm các khoản chi tiêu khác chứ không để con thiệt thòi về học hành.

Bà mẹ hai con bộc bạch: “Thú thật, nếu không ngồi xuống cộng từng khoản, tôi cũng không nghĩ chi tiêu lại lên tới 50 triệu đồng/tháng. Nhiều khoản tưởng lặt vặt nhưng khi chi thường xuyên, cộng lại sẽ là một số tiền không nhỏ. Nhiều người nghe qua thì bất ngờ, cho rằng gia đình tôi tiêu hoang, nhưng nhìn kỹ thì đây đều là những khoản chi rất cơ bản".

Vợ chồng chị Nguyên mua nhà năm 2024 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Để duy trì mức chi này, gia đình chị Nguyên đã phải cắt giảm hầu hết các nhu cầu giải trí cá nhân. Đã nhiều năm, nhà chị không đi du lịch. Chị cũng rất ít khi đi cà phê, tụ tập bạn bè hay mua sắm quần áo không cần thiết. Việc ăn hàng cũng là chuyện hiếm hoi vì chị ưu tiên nấu cơm tại nhà để tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe.

Theo chị Nguyên, nếu so với mức chi tiêu ở quê con số 50 triệu đồng có thể là cao, nhưng với một gia đình trẻ có con nhỏ, đang trả nợ nhà ở Hà Nội, chị nghĩ đây là mức chi tiêu vừa đủ sống.

Bà mẹ trẻ chủ yếu nấu cơm ở nhà, không đi ăn ngoài hàng. Nhiều bữa sáng đơn giản chỉ 15.000 đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lời khuyên cho các gia đình trẻ muốn mua nhà ở Hà Nội

Trước áp lực đô thị, đôi khi chị Nguyên nói vui với chồng hay là “bỏ phố về quê” vì ở Hà Nội sống chỉ vừa đủ chi tiêu, không dư dả được đồng nào dự phòng.

Tuy nhiên, nhìn lại cả hai cho rằng, mình vẫn còn trẻ, thành phố có nhiều cơ hội hơn và môi trường giáo dục cho con cũng đa dạng hơn, nên lại cùng nhau cố gắng.

Từ trải nghiệm của mình, chị Nguyên dành lời khuyên cho các cặp đôi đang nỗ lực mua nhà: "Ai cũng có ước mơ về ngôi nhà riêng, đó là động lực lớn. Nhưng trước khi đặt bút ký hợp đồng vay vốn, mỗi người cần vạch ra kế hoạch tài chính chi tiết cho cả giai đoạn sau khi mua".

Dù đối diện với nhiều áp lực, vợ chồng chị Nguyên luôn cố gắng làm việc mỗi ngày để cuộc sống tốt hơn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà mẹ trẻ, các gia đình nên có ít nhất 50% giá trị căn nhà trước khi vay. Đồng thời, cần tìm hiểu kỹ các gói vay ưu đãi để giảm áp lực lãi suất trong những năm đầu, tránh việc cuộc sống bị đảo lộn và rơi vào trạng thái căng thẳng thường trực vì nợ nần.

Nhìn về tương lai, mong ước lớn nhất của người mẹ trẻ này không phải là những chuyến du lịch sang chảnh, mà đơn giản chỉ là thu nhập của hai vợ chồng tăng lên để sớm tất toán nợ vay.

Với chị, chỉ khi gánh nặng tài chính nhẹ bớt, chị sẽ có điều kiện để lo cho con tốt hơn, cuộc sống giữa lòng Hà Nội cũng sẽ bớt áp lực.