Lựa chọn máy in an toàn, nạp mực dễ dàng và tiết kiệm

Pantum, thương hiệu máy in toàn cầu, phát triển một giải pháp nạp mực được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam, giúp người dùng tiết kiệm thời gian, chi phí và an toàn trong quá trình sử dụng.

Chai nạp mực máy in Pantum (Ảnh: Pantum).

Nạp mực nhanh, không cần kỹ thuật viên

Theo Pantum, mỗi hộp mực của hãng đều được tích hợp sẵn lỗ nạp, cho phép người dùng tự thao tác ngay tại văn phòng hoặc ở nhà. Quá trình nạp mực diễn ra đơn giản: mở nắp, đổ mực chính hãng vào, đóng lại và tiếp tục in, tất cả chỉ trong vòng chưa đầy một phút.

Người dùng không cần tới dụng cụ chuyên dụng hay kỹ thuật viên hỗ trợ, nhờ đó công việc không bị gián đoạn.

Hộp mực Pantum có lỗ nạp tích hợp, thiết kế để người dùng có thể tự thao tác dễ dàng (Ảnh: Pantum).

Mực in chính hãng: an toàn cho máy in, sức khỏe và ví tiền

Pantum khẳng định việc sử dụng mực in chính hãng mang lại ba lợi ích chính:

Bảo vệ máy in: Hạt mực được sản xuất đồng bộ với hộp mực, giúp vận hành trơn tru và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Bảo vệ sức khỏe: Thiết kế chống rò rỉ hạn chế bụi mực phát tán trong không gian, phù hợp với môi trường văn phòng nhỏ.

Tiết kiệm chi phí: Giá mực in chính hãng Pantum được đánh giá hợp lý, minh bạch mà vẫn đảm bảo chất lượng ổn định.

Không chỉ là tiết kiệm tiền mà còn là giành lại quyền chủ động, nhiều doanh nghiệp chuyển sang sử dụng máy in và mực in Pantum.

“Sức khỏe người dùng là ưu tiên hàng đầu của Pantum. Đối với thị trường Việt Nam, chúng tôi đã giới thiệu hệ thống nạp mực trong 1 phút và trao lại quyền kiểm soát vào tay bạn. Hệ thống này giúp tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí và bảo vệ sức khỏe cho nhóm làm việc của bạn. Chúng tôi hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường làm việc hiệu quả và lành mạnh hơn cho người dùng Việt Nam”, Gary Chen, Phó giám đốc Sản phẩm và Công nghệ Pantum chia sẻ.

Các dòng máy in laser mới năm 2025 của Pantum (Ảnh: Pantum).

Với cam kết về sự tiện lợi, an toàn và chi phí minh bạch, Pantum kỳ vọng sản phẩm của mình sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên cho người dùng văn phòng tại Việt Nam.

Người dùng có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm và chương trình tại hotline 1900 575790 hoặc qua các kênh website, Facebook, Tiktok của Pantum Việt Nam.