Lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa tặng mẹ, bạn gái và đồng nghiệp

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp để mọi người bày tỏ sự yêu thương, trân trọng tới những người phụ nữ xung quanh mình. Những bó hoa tươi thắm hay món quà nhỏ sẽ ý nghĩa hơn khi đi kèm với một lời chúc chân thành.

Lời chúc 8/3 tặng mẹ

- Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Nhân ngày 8/3, con chúc mẹ luôn mạnh khỏe, bình an và mãi ở bên chúng con thật lâu. Con yêu mẹ nhiều lắm!

- Tiếng đầu tiên con biết nói trên đời là "mẹ", tiếng con ghi nhớ cả cuộc đời cũng là "mẹ". Với con, mẹ là tất cả, là yêu thương, là gia đình, là hạnh phúc. Con chúc mẹ ngày 8/3 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Con yêu của mẹ!.

- "Mẹ là dòng suối trong ngần,

Chảy qua năm tháng âm thầm, dịu êm.

Mẹ như ngọn gió nâng thuyền,

Đưa con đến bến bình yên cuộc đời...".

Mẹ ơi, nếu không có mẹ sẽ không có con của ngày hôm nay. Mẹ đem đến cho con những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này, sức khỏe, niềm vui, tri thức và thành công. Con cảm ơn mẹ thật nhiều!.

- Ngày 8/3, con chúc mẹ của con luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Dù đi bất cứ nơi đâu, con vẫn luôn nhớ về mẹ và muốn về bên mẹ thật nhiều có thể. Mẹ phải thật vui và hạnh phúc mỗi ngày mẹ nhé!.

Hãy dành tặng những lời chúc 8/3 hay và ý nghĩa tới một nửa thế giới xinh đẹp (Ảnh minh họa: Hà Trang).

Lời chúc 8/3 tặng bạn gái, người yêu

- Em là điều ngọt ngào nhất mà cuộc đời đã dành cho anh. Chúc em ngày 8/3 thật rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc.

- Em yêu dấu! Vậy là chúng mình đã ở bên nhau được (...) năm. Cảm ơn em đã đến bên anh, khiến mỗi ngày bình thường của anh đều trở nên thật đặc biệt và nhiều kỷ niệm. Chúc em luôn vui vẻ, xinh đẹp và được yêu thương thật nhiều.

- Em thân! Hy vọng em sẽ vui và cười thật tươi khi nhận món quà nhỏ này của anh. Chỉ cần thấy em cười, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, yêu thương và chăm sóc. Anh yêu em rất nhiều!

- Chúc cô gái anh thương một ngày 8/3 thật vui vẻ. Anh mong, những năm tháng sau này, chúng ta sẽ luôn nắm tay nhau đi trên mọi con đường, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc, ngọt ngào. Yêu em!

Lời chúc 8/3 tặng bạn bè

- Ngày 8/3, chúc người bạn tuyệt vời của tôi luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong mọi hành trình phía trước. Đặc biệt, chúc cho dự định (...) năm 2026 của bạn sẽ thành hiện thực nhé!

- Chúc cô bạn của tôi lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hy vọng bạn sẽ luôn đón nhận được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Chúc bạn ngày 8/3 thật nhiều niềm vui, nhiều hoa, nhiều quà và… thật nhiều lời khen để luôn mỉm cười cả ngày.

Lời chúc 8/3 tặng đồng nghiệp

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, xin gửi tới các chị em đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, niềm vui và thành đạt. Cảm ơn các chị em đã luôn tận tâm, nhiệt tình và đồng hành cùng anh em trong công việc cũng như các hoạt động của cơ quan. Chúc mọi người ngày càng tỏa sáng trên con đường sự nghiệp.

- Nhân ngày 8/3, chúc các chị em đồng nghiệp luôn xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Mong rằng mỗi ngày đi làm chị em đều vui tươi, việc đến tay là xong nhanh gọn, còn lương thưởng thì cứ tăng đều đều.

- Nhân dịp 8/3, xin gửi lời tri ân tới các đồng nghiệp nữ đã luôn tận tâm, chu đáo và góp phần tạo nên một môi trường làm việc tích cực, gắn kết của công ty. Chúc các chị em luôn mạnh khỏe, vui vẻ và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

- Chúc các đồng nghiệp nữ của chúng ta ngày 8/3 thật rực rỡ. Mong mọi người luôn mạnh khỏe, vui vẻ, công việc thuận lợi. Cảm ơn các chị em đã luôn đồng hành, giúp đỡ anh em và luôn rất nhiệt tình trong các hoạt động chung.

Lời chúc ngày 8/3 tặng bà

- Chúc bà yêu quý của con một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui. Bà là người mẹ thứ hai luôn yêu thương con vô điều kiện. Con mong bà luôn khỏe mạnh, vui vẻ và mãi bên con thật lâu.

- Bà ơi, con cảm ơn bà đã luôn dành cho con những điều tuyệt vời nhất, những cái ôm thật ấm áp khi con cảm thấy mệt mỏi hay gặp buồn phiền. Ngày 8/3, con chúc bà luôn mạnh khỏe, bình an! Con yêu bà rất nhiều!

- Bà ơi, bà có biết, với con, bà là trạm sạc pin không bao giờ cạn năng lượng? Bà phải thật mạnh khỏe để cùng con và gia đình mình có thêm thật nhiều khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Mùng 8/3, con chúc bà thật nhiều niềm vui bà nhé!

- Cảm ơn bà luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Con mong bà luôn mạnh khỏe để là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Con tặng bà món quà nhỏ này, mong bà sẽ thật vui ạ!