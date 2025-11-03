Loạt chặng bay quốc tế, nội địa giảm tới 2 triệu đồng trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY

Nhiều người bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến du lịch cuối năm, từ mùa lễ hội châu Âu, ngắm mùa thu lá vàng Bắc Kinh hay trải nghiệm trượt tuyết kết hợp check-in (chụp ảnh) mùa lá đỏ tại Hàn Quốc…

Giá vé nội địa, quốc tế được giảm tới 2 triệu đồng

Thời điểm cuối năm, nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không thường tăng mạnh. Để tiết kiệm chi phí, không ít người vẫn thức đêm “canh” giờ mở bán, truy cập nhiều website khác nhau để so sánh giá. Việc “săn” được vé rẻ đôi khi trở thành áp lực cho nhiều gia đình và bạn trẻ có kế hoạch du lịch hoặc về quê ăn Tết.

Khách hàng hào hứng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng nhận ưu đãi hấp dẫn (Ảnh: VNPAY).

Nắm bắt nhu cầu đó, từ nay đến hết 31/12, VNPAY triển khai chương trình “Siêu sale vé máy bay lớn nhất năm” khi khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng và VNPAY có thể tiết kiệm tới 2 triệu đồng áp dụng cho tất cả các chặng bay từ nội địa tới quốc tế.

Với các chặng bay nội địa, khách hàng được giảm 100.000 đồng cho mỗi giao dịch từ 3 triệu đồng khi nhập mã BAY100.

Đối với chặng bay quốc tế, chương trình mang đến ưu đãi giảm 5% (tối đa 200.000 đồng) khi nhập mã BAYQT500, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể cho các hành trình nước ngoài.

Đặc biệt, vào các ngày đôi ưu đãi (10/11-11/11 và 11/12-12/12), khách hàng còn có cơ hội giảm tới 50%, tối đa 2 triệu đồng cho mọi chặng bay nội địa và quốc tế khi nhập mã REVODICH.

Chị Hồng Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Vợ chồng tôi ấp ủ kế hoạch ngắm lá vàng tại Bắc Kinh từ lâu, vì giá vé khá cao đành trì hoãn. Khi biết các chặng bay tới Trung Quốc được ưu đãi, tôi nhanh chóng chốt vé ngay app VCB Digibank mà không lo về chi phí”.

Trải nghiệm đặt vé máy bay trọn gói ngay trên ứng dụng ngân hàng

Không chỉ hấp dẫn ở giá vé, điểm cộng lớn của chương trình là sự tiện lợi và trải nghiệm trọn gói mà người dùng nhận được.

Không cần tải thêm ứng dụng riêng biệt hay truy cập vào từng website của hãng, tính năng Đặt vé máy bay đã được tích hợp sẵn trên nhiều ứng dụng ngân hàng như VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank Plus, BAOVIET Smart, Eximbank EDigi, SAIGONBANK Smart Banking, VietABank EzMobile, IVB Mobile Banking, Vietbank Digital, PB engage VN… cùng ứng dụng VNPAY.

Anh Quốc Hưng (TPHCM) cho biết: “Hôm trước có việc gấp cần về Đà Nẵng, tôi đã mở app ngân hàng của BIDV và mua vé máy bay. Tất cả thông tin chuyến bay đều hiển thị rõ ràng, chỉ mất vài phút chọn chuyến, thanh toán là tôi đã có vé điện tử trong email. Nhanh gọn hơn so với cách mua vé truyền thống”.

Tính năng đặt vé máy bay ngay trên ứng dụng ngân hàng (Ảnh: VNPAY).

Hiện tính năng này kết nối trực tiếp với hơn 100 hãng hàng không toàn cầu như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines, Pacific Airlines, Jetstar Airways, Thai Smile Airways, China Southern Airlines, Cathay Pacific, China Airlines, Qatar Airways, Cambodia Angkor Air… Nhờ đó, người dùng dễ dàng chủ động so sánh giá, lựa chọn chuyến bay phù hợp, thanh toán và nhận vé điện tử ngay trên điện thoại mà không cần qua nhiều bước trung gian.

Khách hàng được hỗ trợ 24/7 mọi lúc, mọi nơi

Bên cạnh ưu đãi hấp dẫn, dịch vụ còn được người dùng đánh giá cao nhờ đội ngũ chăm sóc khách hàng túc trực 24/7 - sẵn sàng hỗ trợ trong từng bước đặt vé, thanh toán hay khi cần đổi, hoàn chuyến. Với phong thái chuyên nghiệp và tinh thần tận tâm, đội ngũ tư vấn giúp mọi trải nghiệm trở nên trọn vẹn, đặc biệt trong những dịp cao điểm cuối năm khi nhu cầu di chuyển tăng cao.

Nhiều khách hàng cho biết, cảm thấy yên tâm hơn khi có thể đặt vé và nhận hỗ trợ ngay trên ứng dụng ngân hàng quen thuộc, bất kể đang ở nhà, nơi làm việc hay đang di chuyển. Việc “ôm máy tính canh khuyến mại” giờ đã trở thành chuyện của quá khứ - chỉ cần vài thao tác trên điện thoại, hành trình đã sẵn sàng.

Các thao tác đặt vé máy bay đơn giản ngay trên ứng dụng ngân hàng hoặc ứng dụng VNPAY:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNPAY hoặc ứng dụng ngân hàng - Chọn “Đặt vé máy bay”.

Bước 2: Lựa chọn hành trình bay.

Bước 3: Chọn chuyến bay, thêm hành lý (nếu cần).

Bước 4: Hoàn tất thông tin, nhập mã giảm giá và thanh toán.

Chi tiết liên hệ hotline 1900 5555 20 để được tư vấn và hỗ trợ.