LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì "Sức khỏe đô thị"

Trường Thịnh
(Dân trí) - LIXIL Việt Nam tổ chức sự kiện LIXIL ALP 2025-2026, nơi đa bên đối thoại và cộng hưởng ý tưởng về “Sức khỏe đô thị”.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 1

Sự kiện quy tụ đông đảo chủ đầu tư, kiến trúc sư, chuyên gia, hiệp hội và đơn vị đồng hành, cùng chia sẻ tầm nhìn, hướng tới giải pháp toàn diện hơn cho “Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian Việt Nam”. Tại đây, LIXIL Việt Nam đã công bố các đề tài và đơn vị nghiên cứu của LIXIL ALP 2025-2026. 6 đề tài được chọn tập trung vào những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân, đồng thời đảm bảo tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thí điểm trong bối cảnh đô thị Việt Nam.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 2

Ông Uchidate Katsuaki – Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam - cho biết: “LIXIL Việt Nam kỳ vọng LIXIL ALP sẽ tạo ra sự cộng hưởng của trí tuệ tập thể, định hình hướng đi khả thi cho các đề tài, góp phần kiến tạo những đô thị xanh, bền vững và nhân văn tại Việt Nam”.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 3

Đại diện đơn vị bảo trợ chuyên môn - KTS Hoàng Thúc Hào, Phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - khẳng định Hội Kiến trúc sư Việt Nam sẽ hỗ trợ kết nối với các chủ đầu tư và cơ quan quản lý để tạo điều kiện thử nghiệm, góp phần chuyển hóa tri thức thành giải pháp thiết kế cụ thể cho đô thị Việt Nam. 

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 4

KTS Trần Công Đức (GMP Asia Pacific) trình bày tham luận “Thiết kế vì sức khỏe đô thị” (Dự án Lingang - SHA) tại sự kiện.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 5

KTS Nguyễn Tiêu Quốc Đạt và KTS Chu Kim Đức (Think Playgrounds) mang đến góc nhìn gần gũi qua tham luận “Đa dạng sinh học cho một đô thị khỏe”. 

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 6

Các diễn giả, đại diện chủ đầu tư, chuyên gia và kiến trúc sư cùng chia sẻ góc nhìn đa chiều về kiến trúc, đô thị và cộng đồng trong phiên thảo luận mở.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 7

Ông Nguyễn Trường Chinh - Giám đốc Điều hành Kinh doanh Toàn quốc LIXIL Việt Nam - chia sẻ các sáng kiến của LIXIL trong phát triển bền vững.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 8

KTS Đỗ Xuân Long – Trưởng phòng Quy hoạch Tập đoàn Flamingo - cho biết chủ đầu tư có thể cung cấp điều kiện, môi trường để các nghiên cứu phù hợp được kiểm nghiệm trong thực tế.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 9

TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân, Chủ nhiệm Khoa Kiến trúc – Công trình, Trường Đại học Phương Đông chia sẻ về sách “LIXIL ALP 2023-2024: Trẻ hóa đô thị”.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 10

ThS Nguyễn Quỳnh giới thiệu sách chuyên đề LIXIL ALP 2023 - 2024 tại sự kiện.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 11

Ban tổ chức trao sách chuyên đề “LIXIL ALP 2023-2024" tới các khách mời tham dự sự kiện.

LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì Sức khỏe đô thị - 12

Theo LIXIL, trong vòng một năm tới, 6 văn phòng kiến trúc, thiết kế có đề tài được lựa chọn sẽ tiến hành nghiên cứu, phát triển các giải pháp thiết kế xoay quanh “Sức khỏe đô thị”. Chuỗi hoạt động sẽ kéo dài đến năm 2026 và kết thúc bằng hội thảo cuối kỳ cùng triển lãm Pavilion dự kiến tháng 11/2026 - nơi các giải pháp tiêu biểu được công bố rộng rãi tới cộng đồng.

