LIXIL ALP 2025-2026: Đa bên cộng hưởng vì "Sức khỏe đô thị"

Sự kiện quy tụ đông đảo chủ đầu tư, kiến trúc sư, chuyên gia, hiệp hội và đơn vị đồng hành, cùng chia sẻ tầm nhìn, hướng tới giải pháp toàn diện hơn cho “Sức khỏe đô thị cho tương lai không gian Việt Nam”. Tại đây, LIXIL Việt Nam đã công bố các đề tài và đơn vị nghiên cứu của LIXIL ALP 2025-2026. 6 đề tài được chọn tập trung vào những yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cư dân, đồng thời đảm bảo tính sáng tạo và khả năng ứng dụng thí điểm trong bối cảnh đô thị Việt Nam.