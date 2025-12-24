Leo cầu cao nhất Tây Ban Nha để quay clip đăng mạng, chàng trai rơi tử vong

Lewis Stevenson (26 tuổi) thiệt mạng sau khi rơi từ cầu Castilla-La Mancha, gần thành phố Talavera de la Reina (Tây Ban Nha), vào ngày 13/10 năm ngoái. Đây là cây cầu có chiều cao khoảng 192m, bắc qua sông Tagus.

Tại phiên điều tra nguyên nhân tử vong diễn ra tại Derby (Anh), nhân viên pháp y Susan Evans cho biết Lewis Stevenson không sử dụng bất kỳ thiết bị an toàn nào trong lúc leo lên cây cầu. Trước khi ngã, anh có biểu hiện mệt mỏi và đã nôn ói khi đang ở trên cao.

Theo thông tin được trình bày tại phiên điều trần, Lewis Stevenson cùng một người bạn đã leo lên trụ chính của cây cầu vào rạng sáng, sử dụng ray thang máy để di chuyển lên cao, trong đó Lewis Stevenson đi trước.

Lewis Stevenson là một người ưa mạo hiểm (Ảnh: Daily Mail).

Khi đến gần khu vực dây cáp đầu tiên, anh cho biết cảm thấy không khỏe và đề nghị người bạn đi thay vị trí dẫn đầu. Sau đó, Lewis Stevenson nôn ói và chỉ ít phút sau thì anh rơi khỏi cầu, tử vong do chấn thương nghiêm trọng.

Trước đó, nhà chức trách Tây Ban Nha xác nhận Lewis Stevenson đã thực hiện vụ leo cầu trái phép nhằm tạo nội dung cho các nền tảng mạng xã hội.

Bà Macarena Munoz - một ủy viên hội đồng địa phương - cho biết, Lewis Stevenson và người bạn 24 tuổi đã đến Talavera de la Reina với mục đích leo cầu và quay video đăng mạng xã hội. Bà mô tả đây là một “kết cục đáng buồn và không may”.

Ủy viên hội đồng địa phương cho biết, Lewis Stevenson được cho là thường leo trèo để quay clip đăng lên mạng (Ảnh: Daily Mail).

Theo bà Munoz, việc tiếp cận cây cầu này hoàn toàn bị cấm và chính quyền địa phương đã nhiều lần nhấn mạnh đây là hành vi không được phép trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, Lewis Stevenson vẫn thực hiện màn leo trèo mạo hiểm, mất điểm bám và rơi xuống từ độ cao lớn.

Theo truyền thông địa phương, cầu Castilla-La Mancha trong nhiều năm qua được cho là đã thu hút không ít người leo trèo và những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đã nhiều lần bất chấp lệnh cấm.

Mẹ của nạn nhân - bà Keila Stevenson - từng chia sẻ, gia đình bà hoàn toàn suy sụp trước tai nạn bi thảm của Lewis Stevenson, đồng thời mô tả con trai mình là người ưa mạo hiểm, đam mê nhiếp ảnh, du lịch và những trải nghiệm mới. Gia đình bà cho biết họ luôn ủng hộ những chuyến phiêu lưu của Lewis, dù không thực sự đồng tình với việc leo trèo nguy hiểm.

Ông Clifford Stevenson (70 tuổi) - ông nội của Lewis Stevenson - cho biết gia đình đã nhiều lần khuyên can anh từ bỏ những hoạt động mạo hiểm.

“Chúng tôi luôn cố gắng thuyết phục cháu dừng lại, nhưng đó là con người cháu. Cháu luôn tin rằng mình sẽ ổn. Cháu làm mọi thứ vì đam mê cá nhân, không kiếm tiền từ đó. Cháu là một nhà phiêu lưu thực sự”, ông nói.

Gia đình cho biết đã khuyên Lewis Stevenson hủy chuyến đi nguy hiểm, nhưng anh vẫn quyết định sang Tây Ban Nha.

Gia đình thường xuyên khuyên can anh từ bỏ các hoạt động leo trèo (Ảnh: Daily Mail).

Mẹ của Lewis Stevenson khẳng định anh luôn ý thức giới hạn của bản thân, là một nhiếp ảnh gia đam mê, thực hiện mọi thứ vì tình yêu trải nghiệm chứ không coi mình là người có sức ảnh hưởng trên mạng.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng từng xem xét khả năng thời tiết xấu góp phần gây ra tai nạn. Thông tin ban đầu cho rằng trước thời điểm xảy ra sự việc, khu vực Talavera de la Reina có mưa lớn, khiến bề mặt cầu trơn trượt hơn bình thường, làm tăng nguy cơ tai nạn.