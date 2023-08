Lễ Vu lan và văn hóa đạo hiếu của người Việt

Thấu hiểu sâu sắc điều này, hàng năm, cứ mỗi độ tháng 7 về, Hoa Viên Bình An lại tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu với mong ước để mỗi người con bày tỏ lòng kính hiếu với mẹ cha và lan tỏa nét đẹp truyền thống này.

Đại Lễ Vu Lan báo hiếu luôn là sự kiện thường niên có quy mô lớn nhất trong năm của Hoa Viên Bình An.

Ngày 26/8 (nhằm 11/7 năm Quý Mão), Hoa Viên Bình An đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Chánh điện Hoa Viên Bình An Vĩnh Nghiêm.

Lễ cắt băng khánh thành Chánh điện Hoa Viên Bình An Vĩnh Nghiêm.

Các phật tử thắp hương tại Điện Tam Bảo trang nghiêm.

Tham gia Đại lễ Vu lan có hơn 1.000 khách hàng, phật tử, thân nhân của các chư hương linh đang an táng tại Công viên nghĩa trang Hoa Viên Bình An.

Đại đức Thích Nhuận Hóa, tu học tại chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết: "Các phật tử tham gia đại lễ Vu lan hôm nay, không chỉ là xá tội vong nhân mà còn thể thiện sự tưởng nhớ thành kính đến cha mẹ của mình. Khi những người con lên Chánh điện Hoa Viên Bình An Vĩnh Nghiêm đến Tam Bảo Điện cũng hiểu rõ hơn về tình cảm cha mẹ thiêng liêng. Việc Hoa Viên Bình An tổ chức pháp hội Vu lan trang nghiêm rằm tháng 7 hàng năm, cũng như hoạt động tặng quà từ thiện hàng năm là nên làm, bởi đây là công đức hồi hướng cho người thân của các hương linh, và giúp đỡ được nhiều hộ nghèo trong xã".

Tại đại lễ, khách hàng, phật tử và thân nhân tại Hoa Viên Bình An đã thực hiện nghi lễ cầu siêu giúp vong linh được nhanh chóng siêu thoát, sớm về nơi an yên cực lạc.

Bên cạnh đó, Hoa Viên Bình An cũng gửi tặng khách mời một món quà tinh thần, là cuốn sách: "Không sinh, không diệt, đừng sợ hãi" - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Món quà như lời tri ân của Hoa Viên Bình An tới khách hàng. Hoa Viên Bình An cho biết sẽ mãi là một ngôi nhà bình an thực sự của chư hương linh.

Khách mời danh dự, đối tác Đài Loan của Hoa Viên Bình An, ông Tony Liu - Chủ tịch công ty Sino Life, Đài Loan (thứ 2 từ trái sang); bà Yueh-Yun Ho - Chủ tịch công ty Wayturn Development Co., LTD, Đài Loan (thứ 2 từ phải sang).

Khách mời danh dự, ông Tony Liu - Chủ tịch Công ty Sino Life, Đài Loan - chia sẻ: "Tập quán của người Châu Á là luôn muốn tổ chức tang lễ long trọng nhất có thể, bởi người châu Á chịu ảnh hưởng của Nho giáo, đề cao chữ hiếu. Sự long trọng, trang nghiêm của tang lễ còn thể hiện sự tôn trọng, biết ơn với tổ tiên, sự gắn kết tình cảm gia đình, địa vị xã hội và sự tôn nghiêm của gia tộc.

Tăng tử có câu: "Thận chung quy viễn, dân đức quy hậu hỹ" ý là sự chu đáo, cẩn thận xử lý việc cha mẹ qua đời, truy niệm tổ tiên, tự nhiên sẽ khiến lão bách tính trung hậu, thật thà hơn. Văn hóa tổ chức tang lễ tại Việt Nam được lưu truyền qua nhiều thế hệ, có thể tồn tại một số vấn đề cần cải thiện để phù hợp với xã hội hiện đại, Hoa Viên Bình An rất tâm huyết trong việc kế thừa và đổi mới tập tục tổ chức tang lễ của người Việt Nam, tôi tin rằng trong tương lai không xa, Hoa Viên Bình An sẽ đi đầu trong việc hiện đại hóa quan niệm và lễ nghi trong tổ chức tang lễ tại Việt Nam".

Bà Yueh-Yun Ho - Chủ tịch công ty Wayturn Development Co., LTD, Đài Loan - cũng chia sẻ thêm rằng: "Người Đài Loan có quan niệm mua trước sinh phần, bởi quan niệm và tư duy sẽ có những thay đổi khi chất lượng cuộc sống được nâng cao, mọi người sẽ có sự chuẩn bị chu đáo cho những sự kiện lớn trong cuộc đời. Để gia tộc mình có nhiều quyền lựa chọn về vị trí sẽ sử dụng trong tương lai hơn, họ sẽ mua trước sinh phần.

Chuẩn bị ngôi nhà chung cho cả gia tộc mình trong tương lai, cẩn tắc vô ưu là một việc tốt. Tôi tin rằng nếu chúng có tầm nhìn xa, muốn có nhiều sự lựa chọn, thì sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất cho gia tộc, đây là một sự chuẩn bị sáng suốt thể hiện sự trân trọng sinh mạng, và chu toàn trong cuộc sống. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều sẽ nỗ lực để cuộc sống tốt hơn, góp phần làm rạng danh cho dòng tộc của mình".

Hiện tại, để chào mừng lễ Vu lan, Hoa Viên Bình An đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn dành tặng khách hàng.

Cụ thể, khi mua sản phẩm mộ đơn phân khu Khang Ninh, Vạn Phúc hoặc khu mộ gia tộc phân khu Hưng Vượng, Trường Lộc, Đại Lộc, khách hàng sẽ được tặng ngay 1 lượng vàng SJC 9999, hưởng chiết khấu lên đến 10% và được hỗ trợ trả chậm trong vòng 36 tháng với 0% lãi suất.

Chi tiết liên hệ hotline 090 246 2828 hoặc truy cập https://hoavienbinhan.vn/.