Lễ trao giải Hội thi An toàn giao thông năm học 2025-2026

Qua đó khẳng định cam kết chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong trường học.

Trong khuôn khổ chương trình phối hợp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UB ATGTQG), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam (HVN) giai đoạn 2023-2026, Hội thi An toàn Giao thông (ATGT) cấp Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông năm học 2025-2026 được triển khai đồng bộ trên toàn quốc.

Hội thi năm nay đánh dấu bước đổi mới quan trọng khi chính thức hợp nhất Hội thi dành cho cấp Tiểu học, cấp THCS và THPT, tạo nên sự xuyên suốt giữa các cấp học, nâng cao tính hệ thống trong tổ chức và đánh giá, đồng thời khuyến khích giáo viên và học sinh củng cố kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nâng cao chất lượng giảng dạy trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Giải xuất sắc đã được trao cho các giáo viên (Ảnh: BTC).

Hội thi năm học 2025-2026 được phát động từ tháng 11/2025 theo hình thức hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và gắn chặt với định hướng chuyển đổi số trong giáo dục. Học sinh tham gia phần thi trắc nghiệm kết hợp tự luận nhằm củng cố kiến thức pháp luật và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Giáo viên xây dựng hồ sơ dạy học gồm kế hoạch bài giảng và báo cáo thực nghiệm tiến trình giảng dạy đã thiết kế, qua đó khuyến khích đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy ATGT trong nhà trường

Sau hơn 4 tháng triển khai, Hội đồng chấm thi tại các địa phương đã tuyển chọn nhiều bài dự thi chất lượng cao, được đầu tư công phu và sáng tạo để gửi về vòng chung khảo thông qua hệ thống trực tuyến. Sự tham gia tích cực từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ giáo viên cùng đông đảo học sinh trên cả nước cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của mô hình hội thi thống nhất, khẳng định hiệu quả của bước đổi mới trong công tác tổ chức năm học 2025-2026.

Các em học sinh nhận giải thưởng (Ảnh: BTC).

Tại vòng chung khảo, Hội đồng chấm thi đã đánh giá, lựa chọn và trao giải cho những học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc nhất. Cơ cấu giải thưởng bao gồm:

Cấp Tiểu học: 15 giải nhất, 20 giải nhì, 150 giải ba và 300 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 8 giải nhất, 25 giải nhì, 30 giải ba và 50 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Cấp THCS: 15 giải nhất, 20 giải nhì, 150 giải ba và 300 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 15 giải nhì, 35 giải ba và 50 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Cấp THPT: 15 giải nhất, 20 giải nhì, 150 giải ba và 300 giải khuyến khích cho học sinh; 1 giải xuất sắc, 9 giải nhất, 15 giải nhì, 35 giải ba và 50 giải khuyến khích dành cho giáo viên.

Trước thềm lễ trao giải, gần 150 giáo viên tiêu biểu tại các cơ sở giáo dục phổ thông và đại diện các Sở GD&ĐT đã tham dự hội thảo trao đổi, thảo luận kinh nghiệm giảng dạy giáo dục ATGT. Tại đây, các thầy cô đã chia sẻ nhiều sáng kiến và phương pháp giảng dạy hiệu quả trong năm học 2025-2026, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin, như sử dụng infographic (đồ họa) để trình bày và chia sẻ kiến thức, giúp bài giảng ATGT trở nên sinh động và dễ tiếp cận hơn.

Ông Đỗ Anh Dũng - Vụ giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT báo cáo thực trạng giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong thời gian qua và định hướng tăng cường giáo dục trong thời gian tới (Ảnh: BTC).

Ban điều hành chủ trì hội thảo (Ảnh: BTC).

Ngày 14/3, Lễ Trao giải Hội thi ATGT cấp Tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026 được tổ chức với sự tham dự của ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, bà Trịnh Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng, Uỷ ban ATGT Quốc gia và ông Shinsuke Horiuchi - Phó tổng giám đốc, Công ty Honda Việt Nam.

Tại buổi lễ, những nỗ lực không ngừng của HVN trong việc phối hợp triển khai mạnh mẽ hoạt động giáo dục ATGT trong trường học được đánh giá cao, góp phần nâng cao kiến thức về ATGT cũng như khuyến khích giáo viên và học sinh tích cực hơn nữa trong các hoạt động tuyên truyền về ATGT tại địa phương.

Trong thời gian qua, HVN đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình giáo dục ATGT cho học sinh theo từng cấp học, trong đó có chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo ATGT cho học sinh lớp một với tổng số hơn 12 triệu mũ bảo hiểm. Trong thời gian tới, HVN cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng nâng cao đào tạo và tăng cường nhận thức về ATGT, tập trung vào đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Đồng thời lan tỏa thông điệp tới các bậc phụ huynh: “Vì sự an toàn của bản thân và tương lai của các em, hãy luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho mình và cho các con, ngay cả khi các em dưới 6 tuổi”.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của HVN trong lĩnh vực ATGT, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.