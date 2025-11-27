Làm mới không gian sống với giải pháp sơn thanh lọc không khí

Một không gian sống đẳng cấp thường được định hình bởi những yếu tố dễ nhận thấy: vị trí đắc địa, kiến trúc ấn tượng, vật liệu nội thất xa hoa... Tuy nhiên, trong bối cảnh chất lượng cuộc sống được đặt lên hàng đầu và ý thức về sức khỏe ngày càng tăng như hiện nay, thước đo của sự sang trọng đã có sự dịch chuyển đáng kể.

Không gian cao cấp không chỉ được định nghĩa bằng mắt nhìn

Không dừng lại ở việc chỉ quan tâm đến tính thẩm mỹ hay sự bề thế của kiến trúc, khách hàng hiện đại đi sâu vào quan tâm đến những yếu tố vô hình, thiết yếu hơn: sự an toàn, tính bền vững và chất lượng không gian bên trong.

Thực tế, không khí trong mỗi ngôi nhà luôn tiềm ẩn những mối nguy vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy. Ô nhiễm không khí không chỉ đến từ bên ngoài mà còn phát sinh ngay bên trong nhà, đặc biệt từ các vật liệu xây dựng, đồ nội thất mới.

Trong đó, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs), đặc biệt là Formaldehyde - một chất bay hơi có hại thường có trong keo dán, ván ép, và một số loại vật liệu xây dựng hoặc đồ nội thất thông thường là những "kẻ thù thầm lặng" đe dọa trực tiếp đến hệ hô hấp và sức khỏe lâu dài của gia đình.

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) như Formaldehyde là những "kẻ thù thầm lặng" đe dọa không gian sống trong lành, tác động tiêu cực đến hệ hô hấp và sức khỏe.

Vì vậy, không gian sống đẳng cấp phải gắn liền với chất lượng sống, sức khỏe, cảm nhận và trải nghiệm toàn diện của người dùng. Một căn hộ dù được trang hoàng lộng lẫy đến đâu nhưng lại không trong lành, thoáng đãng thì không thể được xem là hoàn hảo. Bầu không khí tinh khiết, dễ chịu, mang lại cảm giác an tâm khi hít thở sau một ngày dài mệt mỏi, là thước đo quan trọng nhất của sự xa hoa và giá trị sống.

Thấu hiểu được xu hướng này, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đã đưa ra những giải pháp vượt trội, không chỉ dừng lại ở những tính năng thông thường mà còn đảm nhận vai trò bảo vệ, thanh lọc để đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng về một tiêu chuẩn mới của không gian sống cao cấp - nơi việc nâng cao sức khỏe được tích hợp ngay từ ban đầu.

Dulux Ambiance AirFresh - Nâng tầm không gian sống bằng hơi thở an lành

Đón đầu xu hướng này là AkzoNobel với dòng sơn Dulux Ambiance AirFresh. Không chỉ là một sản phẩm sơn trang trí, Dulux Ambiance AirFresh còn là một giải pháp công nghệ toàn diện, tái định nghĩa khái niệm sơn nội thất cao cấp,

Điểm nổi bật nhất của Dulux Ambiance AirFresh là khả năng thanh lọc không khí chủ động. Hoạt chất đặc biệt trong sơn chứa công nghệ Pure Air có khả năng hấp thụ formaldehyde từ không khí, liên tục hoạt động trên màng sơn và phân giải để chuyển hóa formaldehyde thành hơi nước, cải thiện chất lượng môi trường sống.

Nhờ cơ chế hoạt động này, sơn không chỉ giảm thiểu mùi khó chịu sau khi thi công mà còn góp phần duy trì một bầu không khí sạch hơn cho không gian sinh hoạt, mang đến sự an tâm cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Công nghệ Pure Air vượt trội giúp phân giải formaldehyde thành các phân tử vô hại.

Bên cạnh đó, sản phẩm kế thừa trọn vẹn những công nghệ vượt trội của dòng Dulux Ambiance danh tiếng để mang đến vẻ đẹp sang trọng cho các công trình. Sơn có độ che phủ cao, siêu mịn màng và màu sắc chân thật. Công nghệ bảo vệ bề mặt giúp sơn chống lại các vết bẩn sinh hoạt thông thường, dễ dàng vệ sinh mà không làm ảnh hưởng đến màu sắc hay chất lượng màng sơn, giữ cho không gian luôn như mới theo thời gian.

Bên cạnh khả năng thanh lọc không khí, sản phẩm còn có hàm lượng VOC thấp, không chứa chì và thủy ngân, mang lại không gian sống trong lành và an toàn.

Dulux Ambiance AirFresh không chỉ là một loại sơn cao cấp mà còn kiến tạo một không gian sống đẳng cấp, trong lành, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mọi thành viên.

Các dòng sơn như Dulux Ambiance AirFresh không chỉ là một loại sơn cao cấp mà còn là một tuyên ngôn về phong cách sống mới - kiến tạo một không gian sống đẳng cấp được định nghĩa bằng chất lượng hơi thở. Không chỉ đẹp, ngôi nhà đã trở thành một tổ ấm trong lành đúng nghĩa, một lá chắn sức khỏe, mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mọi thành viên.