Không gian trưng bày của LIXIL tại Triển lãm VIBE 2025: Hội tụ sức mạnh thương hiệu

Mang chủ đề “Flow of life” (Dòng chảy sự sống), gian trưng bày LIXIL là nơi khách tham quan trải nghiệm những giải pháp phòng tắm, nhà ở cao cấp của ba thương hiệu INAX, GROHE, và American Standard.

Ba thương hiệu, một tầm nhìn

Tại VIBE 2025, LIXIL kiến tạo một hành trình khám phá xuyên suốt qua ba không gian sống mang màu sắc triết lý riêng của từng thương hiệu, nhưng đồng nhất bởi sứ mệnh của Tập đoàn LIXIL, đó là hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi.

Khoảnh khắc khai mạc gian trưng bày LIXIL tại Triển lãm VIBE 2025 (Ảnh: LIXIL).

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng giám đốc LIXIL Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: LIXIL).

Ban lãnh đạo LIXIL Việt Nam cùng đoàn đại biểu VIBE 2025 nâng ly khai mạc gian trưng bày LIXIL (Ảnh: LIXIL).

Khu vực không gian trưng bày LIXIL tại Triển lãm VIBE 2025 nhận được sự quan tâm của các kiến trúc sư, nhà thiết kế đầu ngành (Ảnh: LIXIL).

Đoàn đại biểu VIBE 2025 quy tụ những kiến trúc sư và nhà thiết kế là lãnh đạo của nhiều tổ chức, hiệp hội, đã tham dự trọn vẹn lễ khai mạc không gian trưng bày LIXIL và trải nghiệm lần lượt các khu vực INAX, GROHE, American Standard. Các bên đánh giá cao về thiết kế, cách bài trí, dành nhiều lời khen ngợi cho các giải pháp phòng tắm, nhà ở hiện đại, bền vững.

Hội tụ 3 thương hiệu INAX, GROHE, American Standard tại khu vực trưng bày của LIXIL (Ảnh: LIXIL).

GROHE & GROHE SPA tại VIBE 2025 (Ảnh: LIXIL).

GROHE SPA mở ra hành trình trải nghiệm đa giác quan, cá nhân hóa cho khách tham quan (Ảnh: LIXIL).

INAX mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho khách tham quan (Ảnh: LIXIL).

Bồn cầu thông minh treo tường SATIS nổi bật trong khu vực trưng bày của LIXIL (Ảnh: LIXIL).

Không gian American Standard nổi bật tại VIBE 2025 (Ảnh: LIXIL).

Các giải pháp phòng tắm hiện đại của American Standard tại khu vực LIXIL (Ảnh: LIXIL).

Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam - chia sẻ: “VIBE năm nay là nền tảng lý tưởng để LIXIL mang những giải pháp không gian sống đột phá đến gần hơn với các đối tác, người tiêu dùng”.

LIXIL được vinh danh vị trí cao nhất của Top 10 Best booth Awards - VIBE 2025 (Ảnh: LIXIL).

Tại VIBE 2025, sự kết hợp giữa triết lý sống Nhật Bản, công nghệ Đức và di sản Hoa Kỳ được LIXIL trình bày một cách sáng tạo đã mang đến trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho khách tham quan.