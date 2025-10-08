Không gian trưng bày của LIXIL tại Triển lãm VIBE 2025: Hội tụ sức mạnh thương hiệu
(Dân trí) - Từ ngày 1/10 đến 4/10, LIXIL Việt Nam góp mặt tại VIBE 2025 - Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam.
Mang chủ đề “Flow of life” (Dòng chảy sự sống), gian trưng bày LIXIL là nơi khách tham quan trải nghiệm những giải pháp phòng tắm, nhà ở cao cấp của ba thương hiệu INAX, GROHE, và American Standard.
Ba thương hiệu, một tầm nhìn
Tại VIBE 2025, LIXIL kiến tạo một hành trình khám phá xuyên suốt qua ba không gian sống mang màu sắc triết lý riêng của từng thương hiệu, nhưng đồng nhất bởi sứ mệnh của Tập đoàn LIXIL, đó là hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi.
Đoàn đại biểu VIBE 2025 quy tụ những kiến trúc sư và nhà thiết kế là lãnh đạo của nhiều tổ chức, hiệp hội, đã tham dự trọn vẹn lễ khai mạc không gian trưng bày LIXIL và trải nghiệm lần lượt các khu vực INAX, GROHE, American Standard. Các bên đánh giá cao về thiết kế, cách bài trí, dành nhiều lời khen ngợi cho các giải pháp phòng tắm, nhà ở hiện đại, bền vững.
Ông Uchidate Katsuaki - Tổng Giám đốc LIXIL Việt Nam - chia sẻ: “VIBE năm nay là nền tảng lý tưởng để LIXIL mang những giải pháp không gian sống đột phá đến gần hơn với các đối tác, người tiêu dùng”.
Tại VIBE 2025, sự kết hợp giữa triết lý sống Nhật Bản, công nghệ Đức và di sản Hoa Kỳ được LIXIL trình bày một cách sáng tạo đã mang đến trải nghiệm độc đáo và đáng nhớ cho khách tham quan.