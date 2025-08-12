Khởi động cuộc thi hoa hậu ngành làm đẹp Việt Nam và quốc tế 2025

Quy tụ khách mời quốc tế và cấp cao

Sự kiện có sự tham dự của các đoàn đại biểu đến từ Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Trung Quốc. Đặc biệt, GS.TS, tỷ phú Peter Palanugool - Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office (Thái Lan), một nhà khoa học và doanh nhân trực tiếp tham gia tọa đàm và bày tỏ thiện chí đồng hành cùng mùa giải 2025.

Bên cạnh yếu tố quốc tế, buổi họp báo còn đón tiếp GS.TS. Vương Lâm Lĩnh - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiến sĩ. Nguyễn Văn Lạng - Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và NSND Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ phải qua: NSND Lê Tiến Thọ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỷ phú Thái Lan; Giám đốc bệnh viện đa khoa Hoè Nhai cùng Trưởng ban tổ chức tại tọa đàm (Ảnh: BTC).

Trong phần tọa đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - NSND Lê Tiến Thọ nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn hết lòng ủng hộ và đây là tín hiệu rất đáng mừng khi lớp trẻ Việt không ngừng thay đổi, phát triển, thích ứng với thời cuộc, đưa ngành làm đẹp vươn tầm quốc tế”.

Ban tổ chức cùng khách mời tại họp báo (Ảnh: BTC).

Không chỉ dừng ở yếu tố tổ chức sự kiện, lễ công bố còn truyền tải thông điệp từ những người đứng đầu dự án. Bà Nguyễn Thị Nhị, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo và Phát triển Thương hiệu Quốc gia chia sẻ: “Ngành làm đẹp đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu một cộng đồng vững mạnh, tinh hoa, có khả năng kết nối, giao thương, trao đổi tri thức và cùng nhau phát triển kinh tế, tư duy, bắt kịp thời cuộc. Cuộc thi này chính là một dự án để hiện thực hóa mục tiêu đó”.

Trưởng ban tổ chức - bà Nguyễn Thị Nhị phát biểu về tầm nhìn sứ mệnh và giá trị cốt lõi của dự án trong buổi họp báo (Ảnh: BTC).

Sự kiện tiêu biểu của ngành làm đẹp 2025

Khác với nhiều cuộc thi nhan sắc khác, Hoa hậu Ngành Làm đẹp Việt Nam và Quốc tế 2025 được định vị như một hệ sinh thái mở, nơi hội tụ những cá nhân và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực spa, thẩm mỹ, nail, salon tóc, thiết kế sáng tạo, kinh doanh - phân phối dược - hóa mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Vương miện được nhà tài trợ trao cho ban tổ chức (Ảnh: BTC).

Ban tổ chức khẳng định, cuộc thi lấy thí sinh làm trung tâm, đồng thời lấy nguyện vọng, nhu cầu phát triển của cộng đồng ngành làm đẹp làm tôn chỉ. Đặc biệt, 60 số Mega Show quy mô lớn, chuỗi talkshow chuyên đề và các hoạt động giao lưu, xúc tiến thương mại sẽ được triển khai xuyên suốt để vừa tạo sân chơi, vừa tạo cơ hội hợp tác cho các bên tham gia.

Chương trình có sự đồng từ các nhà tài trợ: Bệnh viện đa khoa Hòe Nhai, Công ty TNHH Global idea, Công ty RDC (Myanmar), Huli spa & Academy, Hana.y Group, Thời trang thể thao cao cấp Genvy, Trà và cà phê đặc sản Katra...

“Chúng tôi cam kết đồng hành cùng thí sinh, nhà tài trợ và chuyên gia không chỉ trong cuộc thi mà cả sau khi đăng quang, tạo điều kiện để phát triển nhân hiệu, mở rộng hợp tác kinh doanh và duy trì kết nối lâu dài trong hệ sinh thái ngành làm đẹp”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Ngoài yếu tố chuyên môn, cuộc thi còn hướng tới lan tỏa giá trị nhân văn, góp phần quảng bá ngành làm đẹp Việt Nam và giới thiệu nét đẹp văn hiến, di sản văn hóa đến bạn bè quốc tế. Các hoạt động trong khuôn khổ dự án được thiết kế nhằm phát triển toàn diện con người, từ ngoại hình, kỹ năng, tư duy đến thương hiệu cá nhân.

Chia sẻ tại họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết: “Chúng tôi không chỉ muốn tìm ra một hoa hậu xứng đáng, mà còn muốn tạo ra một hệ sinh thái ngành làm đẹp gắn kết, nơi mỗi thành viên đều có cơ hội phát triển, đóng góp và nhận lại giá trị. Đây là nền tảng để ngành làm đẹp Việt Nam nâng tầm, khẳng định vị thế trên bản đồ sắc đẹp thế giới”.

Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam Nông Thúy Hằng đồng hành cùng dự án (Ảnh: BTC).

Sự hội tụ của các đại biểu quốc tế, nguyên lãnh đạo bộ ngành và các chuyên gia đầu ngành tại buổi công bố khởi động đã khẳng định uy tín, quy mô và tầm nhìn toàn cầu của Hoa hậu Ngành Làm đẹp Việt Nam và Quốc tế 2025. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện tiêu biểu của ngành làm đẹp trong năm, góp phần thúc đẩy hợp tác, kết nối và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.