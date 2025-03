Khoảnh khắc cô gái giằng co với tên cướp điện thoại trong đêm gây xôn xao

Mới đây, video ghi cảnh cô gái ngồi bên vỉa hè, nói chuyện qua điện thoại với bạn, bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy cướp điện thoại, nhận được chú ý của cộng đồng.

Cô gái giằng co, la hét kêu cứu khi bị cướp điện thoại (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Nạn nhân cố đuổi theo níu xe máy của tên cướp nhưng bất thành (Ảnh: Cắt từ clip).

Cộng đồng mạng lên án hành vi của đối tượng cướp điện thoại, đồng thời nhắc nhở mọi người nâng cao cảnh giác, tránh ngồi ở những nơi vắng vẻ vào buổi tối.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị T. cho biết, vụ cướp xảy ra đêm 10/3, trên một con đường ở tổ dân phố Tân Sơn (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ). Đến nay, mỗi khi nhớ lại sự việc, cô gái này vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi.

"Hôm đó, trong nhà có đông người nên tôi ra ngoài nói chuyện điện thoại với bạn. Khu vực gia đình tôi sinh sống chưa bao giờ xảy ra các vụ trộm cướp, nên có phần chủ quan", chị T. cho biết.

Theo chị T., khi hai bên giằng co, không có phương tiện nào lưu thông qua. Khu vực xảy ra sự việc có an ninh trật tự tốt, nên lúc nghe tiếng kêu cứu, các hộ dân nghĩ có ai đang trêu đùa ngoài đường. Sau khi đối tượng bỏ chạy, hàng xóm mới mở cửa chạy ra.

"Níu kéo chiếc xe máy không được, tôi hoàn toàn bất lực không thể ngăn hành vi cướp giật của đối tượng lạ mặt. Sau đó, tôi được gia đình chở lên đồn công an thị trấn trình báo sự việc", cô gái quê Thái Nguyên cho biết.

Chị T. cho rằng, sự việc cũng là bài học cho bản thân, không ngồi ở nơi vắng người qua lại và không cầm điện thoại trên tay khi tối muộn.

Trả lời phỏng vấn Dân trí, Thiếu tá Nông Đức Huấn (Trưởng Công an thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, lúc 23h20 ngày 10/3, đơn vị tiếp nhận được đơn trình báo về sự việc chị N.M.P.T. (SN 2006) bị cướp tài sản tại đường dân sinh thuộc tổ dân phố Hùng Sơn (Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thị trấn Hùng Sơn đã rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn và dữ liệu, tàng thư về người thuộc diện quản lý của Công an.

"Qua rà soát, nhận dạng đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Minh Hiếu, sinh năm 1997, trú ở tổ dân phố Trung Hòa, thị trấn Hùng Sơn. Đối tượng đang là người thuộc diện quản lý, giám sát, giáo dục người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Công an thị trấn", Thiếu tá Nông Đức Huấn thông tin.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai, tối 10/3, khi phát hiện cô gái đang ngồi nghe điện thoại ở lề đường, nảy sinh ý định cướp tài sản vào mục đích cá nhân. Đối tượng nhận thấy hành vi đã thực hiện là sai, trái quy định của pháp luật.

Hiện, vụ việc được Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiếu tá Nông Đức Huấn khuyến cáo, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong bảo quản tài sản, lưu ý người dân không dừng, đỗ xe nghe điện thoại ở nơi tối, vắng vẻ, hạn chế mang nhiều tài sản có giá trị, bảo quản an toàn tài sản khi lưu thông bằng xe máy, hoặc nơi vắng người, nơi xa lạ.

"Đặc biệt, người dân không được vừa điều khiển xe máy vừa nghe điện thoại, tránh tạo cơ hội cho tội phạm cướp, cướp giật tài sản và gây mất an toàn giao thông.

Khi tham gia lưu thông trên đường hoặc trong các hoạt động thường ngày, chú ý quan sát để phát hiện kịp thời các đối tượng khả nghi, đi xe phân khối lớn, xe không có biển số, biển số mờ không rõ, và ngụy trang biển số để tránh bị phát hiện bằng cách đội mũ bảo hiểm kín đầu, mặt, nếu nghi vấn cần bình tĩnh tìm chỗ đông người hoặc đỗ vào nhà dân gần nhất để tìm sự giúp đỡ", Thiếu tá Nông Đức Huấn cho biết.

Trong trường hợp đã bị cướp giật, tùy từng tình huống xử lý, không nên đuổi theo để tránh gây tai nạn cho mình và người khác, tri hô và bình tĩnh để nhớ đặc điểm hình dáng dễ nhận biết của đối tượng sau này cung cấp để phục vụ công tác truy bắt, điều tra của cơ quan công an.