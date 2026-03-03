Khi lời hứa trên hợp đồng bảo hiểm trở thành điểm tựa sau biến cố

Chính cách chi trả nhanh hay chậm, đủ hay thiếu, tận tâm hay máy móc sẽ quyết định niềm tin của xã hội đối với ngành bảo hiểm.

Khi tai nạn xảy ra, bảo hiểm được xem là cứu cánh cho các nạn nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

Điểm tựa tài chính khi biến cố ập đến

Một buổi chiều cuối năm 2025, tai nạn giao thông bất ngờ xảy ra với anh Nguyễn Văn H., lao động chính của gia đình tại một tỉnh miền núi phía Bắc. Cú va chạm khiến anh bị chấn thương nặng, phải chuyển tuyến cấp cứu xuống bệnh viện trung ương. Chi phí phẫu thuật, hồi sức và điều trị kéo dài nhanh chóng vượt quá khả năng chi trả của gia đình vốn chỉ sống bằng nghề tự do.

Trong lúc hoang mang nhất, chủ chiếc xe gây tai nạn cho anh H. nhớ đến hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới mà mình tham gia trước đó. Chỉ ít giờ sau khi nhận thông báo, doanh nghiệp bảo hiểm đã cử cán bộ phối hợp bệnh viện xác minh thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Một khoản tạm ứng viện phí được chuyển ngay trong những ngày đầu điều trị, giúp gia đình anh H. kịp thời lo ca mổ quan trọng.

Vài tuần sau, khi hồ sơ hoàn tất, số tiền bồi thường hàng trăm triệu đồng được chi trả. Không chỉ giúp trang trải chi phí y tế, khoản tiền ấy còn bù đắp phần thu nhập bị gián đoạn trong thời gian anh H. hồi phục.

“Lúc tai nạn xảy ra, chúng tôi gần như tuyệt vọng. Nếu không có tiền bảo hiểm chi trả kịp thời, chắc phải vay nóng hoặc bán đất”, vợ anh chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình anh H. không phải cá biệt. Theo thống kê, mỗi năm các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam chi trả hàng nghìn tỷ đồng quyền lợi cho khách hàng gặp rủi ro. Riêng bảo hiểm xe cơ giới, loại hình phổ biến nhất ghi nhận hàng chục nghìn vụ bồi thường mỗi năm, từ va chạm nhỏ đến tai nạn nghiêm trọng.

Những con số ấy, suy cho cùng, chính là những mái nhà được giữ lại, những ca phẫu thuật kịp thời, những gia đình không rơi vào cảnh kiệt quệ sau biến cố.

Nhanh một ngày - Vơi một gánh nặng

Pháp luật hiện hành quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu bồi thường. Khi xảy ra tai nạn, doanh nghiệp phải nhanh chóng hướng dẫn hồ sơ, tổ chức giám định tổn thất và thực hiện tạm ứng bồi thường đối với thiệt hại về người trong thời hạn ngắn, nhằm giúp nạn nhân có chi phí điều trị ban đầu.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp đã cải tiến quy trình để rút ngắn thời gian chi trả (bồi thường) bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Không ít trường hợp, hồ sơ hợp lệ được giải quyết chỉ trong vài ngày, thậm chí vài chục giờ.

Ứng dụng công nghệ số giúp khách hàng gửi hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và nhận tiền qua tài khoản mà không cần đi lại nhiều lần. Các doanh nghiệp bảo hiểm cũng có cơ chế tạm ứng bồi thường (khi chưa xác định lỗi hoàn toàn) để chi trả trước một phần.

Điều này cho thấy nỗ lực của ngành bảo hiểm trong việc lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ. Với người bệnh đang nằm viện, với gia đình đang xoay xở từng khoản viện phí, sự kịp thời ấy mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều con số trên giấy tờ.

Không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là trách nhiệm xã hội

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm không đơn thuần là thực hiện điều khoản hợp đồng mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Bởi một hồ sơ bồi thường được xử lý minh bạch, thấu tình đạt lý sẽ củng cố niềm tin của khách hàng. Ngược lại, chỉ cần chậm trễ hoặc gây khó dễ, niềm tin ấy có thể bị tổn thương.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm không đơn thuần là thực hiện điều khoản hợp đồng mà còn là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Ảnh: Lokmanyasociety).

Thực tế từng ghi nhận những trường hợp doanh nghiệp chi trả linh hoạt, nhân văn hơn quy định. Có gia đình gặp tai nạn thương tâm, hồ sơ còn thiếu chứng từ nhưng vẫn được tạm ứng trước để lo hậu sự. Có trường hợp bệnh nhân nguy kịch được bảo lãnh viện phí ngay trong đêm.

Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng siết chặt giám sát, yêu cầu doanh nghiệp minh bạch quy trình, công khai tỷ lệ chi trả, xử lý nghiêm trường hợp chậm bồi thường.

Khi niềm tin được giữ vững

Bảo hiểm là ngành kinh doanh đặc biệt: Bán một lời hứa cho tương lai. Khách hàng đóng phí hôm nay để nhận lại sự bảo vệ vào một ngày không ai mong muốn. Vì vậy, khoảnh khắc chi trả bồi thường chính là lúc lời hứa ấy được kiểm chứng.

Khi doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm một cách tận tâm: chi trả đủ, nhanh và nhân văn nghĩa là họ không chỉ giúp một gia đình vượt qua biến cố, mà còn góp phần giảm gánh nặng cho xã hội, cho y tế, cho ngân sách.

Niềm tin thị trường không được xây bằng quảng cáo mà bằng những lần chi trả đúng hẹn như thế. Và ở đâu đó, sau mỗi khoản bồi thường được chuyển đi, lại có một gia đình bớt đi nỗi lo, có thêm điểm tựa để bước tiếp sau biến cố cuộc đời.