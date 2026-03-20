Khán đài 1.500 chỗ ngồi bằng tre và cọc bê tông

Ông Nguyễn Văn Quế, Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, tỉnh Nghệ An, cho biết sau nhiều tháng chuẩn bị, khán đài sân vận động giải bóng chuyền trong khuôn khổ lễ hội Hoa Gạo đã hoàn tất, sẵn sàng cho trận khai mạc diễn ra vào ngày 20/3.

Trong khoảng 10 ngày trở lại đây, sân bóng chuyền thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và cộng đồng mạng. Nhiều người “ưu ái” gọi đây là sân vận động đặc biệt nhất Việt Nam khi được dựng bằng tre với sức chứa lên tới cả nghìn người.

Sân thi đấu bóng chuyền với khán đài được dựng bằng tre và cọc bê tông có thể phục vụ đến 3.000 khán giả (Ảnh: Bảo Hộ).

“Chúng tôi sử dụng hơn 700 cây tre già, độ dài mỗi cây 8-9m và 53 cọc bê tông chiều cao từ 2m đến 4,5m để dựng khán đài. Với 4 hàng ghế bố trí thành hình bầu dục quanh sân thi đấu, khán đài có sức chứa khoảng 1.500 người. Dưới khán đài, khu vực quanh sân bóng có thể đáp ứng được khoảng 1.000 chỗ ngồi. Tối đa, sân có thể phục vụ khoảng 3.000 khán giả”, ông Quế thông tin.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã, công tác chuẩn bị khán đài, khuôn viên, sân bãi cho các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội Hoa Gạo được lên kế hoạch triển khai từ tháng 8/2025.

Lễ hội Hoa Gạo xã Nhân Hòa tiền thân là lễ hội Hoa Gạo xã Tam Sơn (huyện Anh Sơn cũ, Nghệ An), tổ chức lần đầu vào tháng 3/2024. Lễ hội tôn vinh hàng chục gốc gạo cổ thụ hơn 100 tuổi bên dòng sông Lam với kỳ vọng tạo điểm nhấn trong thu hút du khách, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

Lễ hội lần này là năm đầu tiên kể từ khi sáp nhập các xã thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đại hội thể dục thể thao của xã nên quy mô lớn hơn, nhiều hoạt động và được tổ chức bài bản hơn.

Ban tổ chức sử dụng hơn 700 cây tre già để lát chỗ ngồi cho khán giả (Ảnh: Công Sáng).

Giải thi đấu bóng chuyền là một trong những hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân huyện Anh Sơn và huyện Con Cuông (cũ), tỉnh Nghệ An - nơi phong trào luyện tập bộ môn thể thao này rất cao.

Trong 2 mùa lễ hội trước đó, ban tổ chức đã dựng khán đài tre nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu của người hâm mộ. Năm nay, khán đài được mở rộng và xây dựng trên tinh thần tiết kiệm nhưng đảm bảo an toàn, do vậy ghép các cây tre già kết hợp hệ thống cột bê tông là lựa chọn phù hợp.

Việc sử dụng tre già, chắc chắn, lát khu vực ngồi giúp giải quyết bài toán kinh phí. Bên cạnh đó, hệ thống cột bằng bê tông kiên cố, vững chãi có thể tái sử dụng vào các mùa lễ hội tiếp theo.

Khán đài được bố trí 4 hàng ghế cao ngoài cùng, hạ dần về phía trung tâm sân, tạo điều kiện tối đa cho khán giả theo dõi các trận thi đấu. Ban tổ chức bố trí 12 thang để dẫn lên khán đài, cử lực lượng túc trực, đảm bảo không để xảy ra chen lấn hay khán giả quá đông, ảnh hưởng đến chịu tải của công trình.

Khu vực khán đài A có mái che, cũng được làm từ tre, nứa và lợp lá cọ (Ảnh: Long Hạnh).

Theo ông Quế, năm nay, giải thu hút 9 đội bóng chuyền nam tham gia, trong đó có 6 đội bóng của các xã thuộc huyện Anh Sơn cũ, 3 đội của các xã thuộc huyện Con Cuông cũ. Ở bảng thi đấu của nữ có 13 đội thuộc 13 thôn trong xã Nhân Hòa tham gia tranh tài.

Điểm mới của giải đấu năm nay là các đội được mời hai "ngoại binh”, có thể là cầu thủ chuyên nghiệp. Giải bóng chuyền lễ hội Hoa Gạo lần thứ nhất của xã Nhân Hòa, gắn với Đại hội thể dục thể thao của xã sẽ khởi tranh vào ngày 20/3.

Ông Nguyễn Văn Quế cho biết, lễ hội Hoa Gạo sẽ được UBND xã Nhân Hòa tổ chức hàng năm. Cứ 4 năm một lần, lễ hội kết hợp với Đại hội thể dục thể thao của địa phương.