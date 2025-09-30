Khám phá chuỗi sự kiện “Back to Nature” của thương hiệu Natural Core trên toàn quốc

Hành trình “Back to Nature”: Trở về với thiên nhiên thuần khiết

Thông điệp “Back to Nature - Trở về với thiên nhiên” được Natural Core thể hiện qua triết lý: thiên nhiên là cội nguồn, sản phẩm hữu cơ là nền tảng. Theo đó, tất cả sản phẩm của thương hiệu Natural Core đều được chế biến từ nguyên liệu hữu cơ.

Dự kiến chuỗi sự kiện “Back to Nature” sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành lớn gồm: TPHCM, Vũng Tàu (cũ), Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Tháp và Cần Thơ. Thời gian trải nghiệm kéo dài trong 8 ngày: 4-5/10; 11-12/10; 18-19/10 và 1-2/11, tại các cửa hàng đại lý phân phối sản phẩm Natural Core.

Back to Nature - trải nghiệm xanh cho thú cưng tại Việt Nam (Ảnh: Natural Core).

Tại chuỗi sự kiện “Back to Nature”, khách hàng sẽ được hòa mình vào không gian xanh mát, gần gũi thiên nhiên và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Tham quan và chụp ảnh tại cửa hàng, khách hàng sẽ nhận ngay phần quà gồm thức ăn chay đầy đủ dinh dưỡng cho chó ECO10 (100g), thức ăn đa đạm thịt gà và cá hồi cho mèo BNC3012 (100g).

Sau khi like Fanpage và Zalo OA của Natural Core, khách hàng được bốc thăm thẻ quà tặng với nhiều phần quà hấp dẫn như: bánh cá tuyết sấy cứng, bánh vịt sấy cứng cho chó, pate gà và cá hồi, pate gà và cá tuyết cho mèo.

Trong thời gian sự kiện, khách hàng mua thức ăn hạt Natural Core sẽ nhận quà tặng theo giá trị hóa đơn: từ 1 đến 3 gói hạt thức ăn và áo thú cưng dành cho chó; từ 1 đến 6 gói hạt thức ăn và nón len dành cho mèo. Chương trình áp dụng cho mọi đơn hàng có ít nhất một sản phẩm hạt Natural Core.

Tại cửa hàng còn có đội ngũ tư vấn Natural Core sẵn sàng chia sẻ kiến thức dinh dưỡng hữu cơ, giúp khách hàng chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho từng thú cưng.

Không chỉ trải nghiệm mà còn là kết nối cộng đồng

Không dừng lại ở hoạt động bán hàng, chuỗi sự kiện “Back to Nature” hướng đến kết nối cộng đồng những người nuôi và yêu thú cưng. Tại mỗi điểm đến, khách hàng có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc, lan tỏa tình yêu thương đến các thú cưng và cùng Natural Core hình thành một cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Natural Core - thương hiệu thức ăn hữu cơ dành cho thú cưng tại Hàn Quốc (Ảnh: Natural Core).

Ông Trương Thanh Sang, Trưởng phòng Marketing, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rainbow chia sẻ: “Chiến dịch ‘Back to Nature’ gửi gắm thông điệp về một lối sống gần gũi thiên nhiên và khỏe mạnh hơn.

Lấy cảm hứng từ những sản phẩm của thương hiệu Natural Core với 70% thành phần hữu cơ, chiến dịch mong muốn giúp người nuôi thú cưng hiểu rõ hơn về xu hướng chăm sóc sức khỏe hiện đại, đồng thời trải nghiệm các sản phẩm chất lượng cao của Natural Core nói riêng và của Hàn Quốc nói chung”.