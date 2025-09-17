iPhone 17 ra mắt: Điểm nhấn đột phá nâng cao trải nghiệm smartphone

iPhone 17: Đổi mới nhiều chi tiết

Thiết kế tinh xảo và màn hình ProMotion 120Hz siêu mượt

iPhone 17 mang đến trải nghiệm thị giác vượt trội với màn hình 6,3inch lớn hơn, viền siêu mỏng giúp tối ưu hóa không gian hiển thị. Lần đầu tiên, phiên bản tiêu chuẩn được trang bị ProMotion 120Hz và Always-On Display cho thao tác mượt mà và tiết kiệm năng lượng. Màn hình đạt độ sáng 3.000 nits, hiển thị rõ nét dưới nắng gắt, được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 mới hỗ trợ chống trầy gấp 3 lần thế hệ trước.

iPhone 17 ra mắt với 5 tùy chọn màu sắc trẻ trung: Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh Lá xô thơm).

Màu sắc ấn tượng, trẻ trung của iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Sức mạnh từ chip A19 và thời lượng pin ấn tượng

iPhone 17 sử dụng vi xử lý A19 mới trên tiến trình 3nm, mang lại hiệu năng CPU và GPU vượt trội, đáp ứng mượt mà từ tác vụ cơ bản đến đồ họa nặng và tối ưu cho Apple Intelligence. So với iPhone 16, A19 kết hợp ProMotion giúp pin bền hơn, tăng thêm 8 giờ xem video. Khả năng sạc nhanh cũng được nâng cấp, đạt 50% pin sau 20 phút sạc.

Hệ thống camera 48MP đột phá và camera selfie Center Stage mới

iPhone 17 được nâng cấp mạnh mẽ về nhiếp ảnh với hệ thống camera kép sau tích hợp cảm biến Ultra Wide 48MP Fusion, cho độ chi tiết cao hơn gấp 4 lần iPhone 16, hỗ trợ chụp cảnh rộng và ảnh macro ấn tượng.

Đột phá lớn nhất là camera trước Center Stage mới với cảm biến hình vuông lớn gần gấp đôi, cho ảnh và video lên đến 18MP ở cả chiều dọc lẫn ngang mà không cần xoay máy. AI tự động điều chỉnh khung hình khi có thêm người và kết hợp chống rung vượt trội, mang lại trải nghiệm selfie ổn định, chuyên nghiệp.

Các phiên bản dung lượng

Apple lắng nghe người dùng khi nâng cấp dung lượng lưu trữ tối thiểu của iPhone 17 lên 256GB, mang lại không gian thoải mái hơn cho ảnh, video và ứng dụng. iPhone 17 hiện có 256GB, 512GB.

Các nâng cấp nổi bật của iPhone 17 (Ảnh: Apple).

Mức giá hấp dẫn

Apple công bố mức giá khởi điểm không đổi cho iPhone 17, khiến sản phẩm càng trở nên hấp dẫn với những nâng cấp vượt trội.

Bảng giá được cập nhật ngày 16/9 và có thể thay đổi khi sản phẩm mở bán tại Việt Nam.

Sở hữu iPhone 17 Series và iPhone Air sớm với ưu đãi độc quyền

Để chào đón thế hệ iPhone mới với iPhone 17 (gồm iPhone 17 thường, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air, chương trình đặt trước tại TopZone mang đến những đặc quyền như: Giao trễ tặng ngay 1 triệu đồng (thời gian hẹn giao sẽ gửi qua tin nhắn từng khách hàng); tặng bình giữ nhiệt MagSafe TopZone phiên bản giới hạn với 5 màu trendy (thời thượng) chỉ có tại TopZone, số lượng có hạn cho 17.000 khách hàng đầu tiên.

Tại TopZone, khách hàng được trả chậm dễ dàng 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 10%, kỳ hạn 6-12 tháng (hỗ trợ qua thẻ tín dụng và công ty tài chính); thu cũ giá cao - trợ giá đến 3 triệu đồng; giảm đến 2,5 triệu đồng khi thanh toán qua thẻ ngân hàng và ví điện tử.

Khách hàng được mua kèm iPad giảm ngay 2 triệu đồng, mua kèm MacBook giảm ngay 3 triệu đồng; mua kèm Apple Watch giảm ngay 600.000 đồng; mua kèm AirPods giảm ngay 500.000 đồng; tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng mua phụ kiện (trừ sản phẩm Apple); tặng phiếu mua hàng 200.000 đồng mua SIM MobiFone kèm gói cước 6MWG125 (8GB/ngày) trong 6 tháng.

TopZone ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng, bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000 đồng; hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Với những nâng cấp mang tính cách mạng từ màn hình, hiệu năng đến camera, iPhone 17 là lựa chọn không nên bỏ lỡ cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một chiếc smartphone toàn diện. Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam.

Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm theo chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.