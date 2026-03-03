Ipek đánh dấu tuổi 55 bằng đại tiệc ưu đãi

Cột mốc 55 năm và vị thế thương hiệu bông tẩy trang hàng đầu

Trong bản đồ ngành mỹ phẩm thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ được biết đến là cửa ngõ giao thoa văn hóa Á - Âu mà còn là thủ phủ của những cánh đồng bông tự nhiên chất lượng. Năm 1971, thương hiệu Ipek ra đời tại đây với sứ mệnh mang sự thuần khiết của thiên nhiên vào quy trình chăm sóc da hàng ngày.

Đến nay, sau hơn nửa thế kỷ, Ipek đã vươn mình trở thành một đế chế trong ngành bông mỹ phẩm, xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia và chinh phục hàng triệu khách hàng khó tính.

Bông tẩy trang organic Ipek với chất liệu 100% cotton (Ảnh: Ipek Việt Nam).

Cột mốc 55 năm không chỉ là con số định danh thời gian, mà là minh chứng cho sự bền bỉ của một thương hiệu luôn đặt chất lượng lên hàng đầu. Giữa bối cảnh thị trường không ngừng chuyển mình, Ipek vẫn giữ vững vị thế nhờ quy trình sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu với lợi thế 100% bông tự nhiên, dập viền chắc chắn, không xơ bông, an toàn cho mọi loại da.

Bông tẩy trang Ipek đạt tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Ipek Việt Nam).

Đại tiệc tri ân khách hàng Việt

Cột mốc 55 năm không chỉ là dịp để nhìn lại quá khứ rực rỡ, mà còn là lời cảm ơn chân thành từ Ipek gửi tới hàng triệu khách hàng Việt - những người đã đưa sản phẩm trở thành cái tên được yêu thích. Vì thế, chiến dịch kỷ niệm lần này được đánh giá là một trong những đợt ưu đãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hãng, kéo dài đến hết 30/4, trên các kênh mua sắm online, lan tỏa sức nóng trên khắp các hệ thống phân phối từ Bắc tới Nam.

Đại tiệc ưu đãi tri ân khách hàng của Ipek (Ảnh: Ipek Việt Nam).

Đài Linh Group - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu Ipek và Eveline tại Việt Nam đã cho ra mắt chương trình khuyến mãi 2 tầng. Không chỉ dừng ở giảm giá trực tiếp, mà còn kèm nhiều quà tặng, giúp người tiêu dùng tối ưu hóa chi phí mà vẫn sở hữu trọn bộ giải pháp làm sạch theo chuẩn quốc tế.

Bộ đôi làm sạch gây chú ý trên cộng đồng mạng

Không phải ngẫu nhiên mà giữa vô vàn lựa chọn, combo bông tẩy trang Ipek và nước tẩy trang Eveline B5 được giới trẻ và các tín đồ skincare (chăm sóc da) săn đón trên các nền tảng mạng xã hội. Sức hút này đến từ sự cộng hưởng giữa di sản 55 năm và giải pháp phục hồi da hiện đại.

Combo tẩy trang được cộng đồng làm đẹp yêu thích (Ảnh: Ipek Việt Nam).

Trong khi bông tẩy trang Ipek ghi điểm nhờ chất liệu 100% bông tự nhiên, mềm mịn và không xơ bông, thì nước tẩy trang Eveline B5 lại đóng vai trò là "cứu tinh" cho làn da nhờ khả năng làm sạch sâu mà vẫn duy trì độ ẩm tự nhiên. Sự kết hợp này đáp ứng trọn vẹn xu hướng skincare tối giản nhưng hiệu quả cao mà thế hệ người tiêu dùng hiện đại đang hướng tới.

Diệp Lâm Anh là khách hàng quen thuộc của Ipek (Ảnh: Diệp Lâm Anh).

Bộ đôi còn chinh phục được những nghệ sĩ có tiêu chuẩn chăm sóc da khắt khe như "chị đẹp" Diệp Lâm Anh. Với đặc thù công việc thường xuyên phải trang điểm đậm và tiếp xúc với ánh đèn sân khấu cường độ cao, Diệp Lâm Anh cho biết cô luôn ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên và uy tín lâu đời.

Sự tin dùng của một ngôi sao hàng đầu cùng sự phủ sóng rộng khắp trong cộng đồng làm đẹp chính là bảo chứng cho chất lượng vượt trội của bộ đôi sản phẩm này.

Đài Linh Group - Cầu nối đưa tinh hoa châu Âu đến tay người tiêu dùng Việt

Đứng sau sự thành công và độ phủ sóng rộng khắp của Ipek tại Việt Nam chính là vai trò chiến lược của Đài Linh Group - đơn vị phân phối độc quyền thương hiệu. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm cao cấp, Đài Linh Group không chỉ mang về những sản phẩm chất lượng quốc tế mà còn xây dựng niềm tin vững chắc thông qua cam kết về nguồn gốc và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp.

Việc bắt tay cùng các thương hiệu lâu đời như Ipek hay đối tác chiến lược Eveline là một phần trong tầm nhìn của Đài Linh: Giúp phụ nữ Việt tiếp cận với những giải pháp chăm sóc da an toàn, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo mức chi phí hợp lý.

Bông tẩy trang Ipek phủ khắp các hệ thống siêu thị, cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc (Ảnh: Ipek Việt Nam).

Hiện nay, bộ đôi làm sạch cùng ưu đãi kỷ niệm 55 năm đã có mặt tại toàn bộ các kênh bán, gồm hệ thống các siêu thị lớn, chuỗi cửa hàng mỹ phẩm uy tín như Hasaki, Guardian, Winmart... và các gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử.

Hành trình 55 năm của Ipek là minh chứng cho một định lý: Khi chất lượng thật đi cùng tâm huyết của nhà phân phối, sản phẩm sẽ tự tìm được chỗ đứng trong trái tim khách hàng. Bộ đôi tiêu chuẩn châu Âu Ipek và Eveline B5 sẽ giúp bạn tận hưởng cảm giác làn da được yêu thương và làm sạch chuyên sâu mỗi ngày.