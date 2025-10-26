Hơn 600 bộ tóc được hiến tặng trong Ngày hội “Trạm tóc ước mơ”

Sáng 26/10, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) rộn ràng tiếng cười xen lẫn xúc động. Hàng trăm người, từ y bác sĩ, tình nguyện viên đến các gia đình ở nhiều tỉnh thành, đã có mặt trong Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ 2025 do Mạng lưới Vì trẻ em ung thư phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.

Những người tham dự không chỉ cắt tặng mái tóc của mình, mà còn gửi gắm yêu thương, tiếp thêm nghị lực sống cho bệnh nhân đang chống chọi với ung thư. Trước ngày hội, đã có gần 600 người đăng ký đến hiến tóc thông qua đường dẫn đăng ký trực tuyến.

Các bệnh nhân nhận tóc giả cùng các phần quà đến từ ban tổ chức (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại sự kiện năm nay, ban tổ chức đã trao tặng 56 bộ tóc giả cho các bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong đó có 14 bệnh nhi. Ba suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng, cũng được gửi đến những tân sinh viên từng chiến thắng bệnh ung thư.

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ do chính bệnh nhi, bệnh nhân và tình nguyện viên biểu diễn, cùng hoạt động cắt tóc miễn phí và trưng bày những tấm thiệp chúc mừng gửi tới những “chiến binh nhí”.

Đại diện Phòng Công tác xã hội Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, bà Triệu Thị Biển, xúc động chia sẻ: “Đây là ngày hội mà rất nhiều bệnh nhân mong chờ. Mỗi mái tóc được hiến tặng là món quà đặc biệt, giúp người bệnh vơi bớt mặc cảm, thấy được đồng hành và được tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống. Hành trình từ khi mái tóc được cắt cho đến khi được đội lên đầu bệnh nhân là cả một chặng đường đầy tình người”.

Chị Hoàng Thị Diệu Thuần (áo xanh) và đại diện Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận những lời chúc của người hiến tóc gửi tới các bệnh nhân (Ảnh: Lê Phương Anh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Hoàng Thị Diệu Thuần - người sáng lập Mạng lưới Vì trẻ em ung thư - cho biết, tổ chức được thành lập với mục tiêu hỗ trợ bệnh nhi ung thư, đồng thời tạo việc làm cho bệnh nhân và phụ huynh của các em.

Bản thân chị Thuần từng là bệnh nhân ung thư máu, đã trải qua ca ghép tế bào gốc thành công vào năm 2012 và vẫn đang điều trị ung thư vú với sức khỏe ổn định. Chính hành trình ấy đã thôi thúc chị trở lại viện, không phải với tư cách người bệnh mà là người đồng hành, sẻ chia và lan tỏa yêu thương.

Điều khiến chị xúc động nhất là sự hưởng ứng từ cộng đồng vượt xa mong đợi. “Ban đầu, chúng tôi lo sẽ ít người hiến tóc, nhưng thực tế lại ngược lại. Người dân khắp nơi gửi tóc về rất nhiều, có khi là những lọn tóc được nuôi suốt 5-6 năm. Điều đó khiến tôi tin rằng lòng nhân ái trong cộng đồng luôn hiện hữu”, chị Thuần cho hay.

Anh Thư (SN 2013) đến tham dự ngày hội để hiến mái tóc của mình, góp phần mang niềm vui và sự tự tin đến những bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Lê Phương Anh).

Tại ngày hội hiến tóc, các tình nguyện viên hướng dẫn người tham gia từng bước một cách chu đáo. Những ai chưa cắt tóc có thể thực hiện ngay tại sự kiện và trao tóc sau khi hoàn tất, nhận giấy chứng nhận lưu giữ kỷ niệm. Người đã chuẩn bị tóc từ trước chỉ cần mang theo, cùng phiếu thông tin để nhận giấy chứng nhận.

Trong suốt chương trình, mọi người còn được chụp hình lưu niệm, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa và lan tỏa yêu thương.

Anh Thư (SN 2013) cùng mẹ và dì có mặt tại ngày hội để hiến tóc. Cô bé cắt tặng 25cm tóc từ mái tóc được nuôi suốt nhiều năm. Thư kể, lúc đầu em lo tóc ngắn sẽ trông buồn cười, nhưng khi được mọi người động viên rằng mình đang làm việc ý nghĩa, em thấy rất vui.

“Sau khi cắt xong, em thấy tóc mới hợp hơn, lại còn xinh. Được góp một phần nhỏ giúp các bạn, em thấy thật hạnh phúc”, Thư cười nói.

Em Trần Khánh An cùng bà ngoại đến hiến tóc, thực hiện ước mơ đã ấp ủ từ lâu, giúp các bạn nhỏ thêm tự tin và mạnh mẽ trong hành trình chiến đấu với bệnh tật (Ảnh: Lê Phương Anh).

Trần Khánh An cùng bà ngoại đến tham gia ngày hội, hiến tặng 50cm tóc của mình. “Em muốn hiến tóc từ lâu nên khi gia đình tìm hiểu và đưa đi, em rất háo hức. Sau khi hiến tóc, em thấy rất vui vì được góp một phần nhỏ giúp các bạn bị ung thư thêm tự tin và có động lực vượt qua bệnh tật”, An bày tỏ.

Bên cạnh những người trao đi mái tóc, Ngày hội hiến tóc - Trạm tóc ước mơ 2025 cũng là dịp để những người nhận tóc được sẻ chia cảm xúc của mình.

Bà Bùi Thị Toàn (SN 1963, Hà Tĩnh) một bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, nghẹn ngào chia sẻ:

“Đây là lần đầu tiên tôi nhận được mái tóc như thế này. Tôi đang điều trị đợt thứ sáu. Khi được tặng tóc, tôi xúc động và thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh. Cảm ơn các bác sĩ, các bạn trẻ và những người đã gửi mái tóc của mình cho chúng tôi”, bà Toàn cho hay.

Nguyễn Thùy Nhung, một bệnh nhi nhận tóc từ chương trình, cho biết em cảm thấy tự tin hơn khi được đội mái tóc mới (Ảnh: Lê Phương Anh).

Em Nguyễn Thùy Nhung, một bệnh nhi từng nhận tóc từ chương trình cách đây 3 năm, không giấu niềm xúc động khi được đội lên mái tóc mới.

“Em thấy vui lắm, có tóc em thấy mình xinh hơn và tự tin hơn, không còn sợ ai nhìn thấy đầu trọc nữa. Em cảm ơn các cô chú đã tặng tóc cho những bạn bệnh nhân như em, chúc mọi người luôn khỏe mạnh và hạnh phúc”, Thùy Nhung bày tỏ.