Sự kiện do TS.BS. Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM làm chủ tọa; cùng sự tham gia của ThS.BS.CKII Trần Thị Anh Tường - Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Ung bướu TPHCM; ThS.BS. CKII Trần Thị Kim Chi - Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Nhân dân Gia Định; BS.CKI Huỳnh Phạm Thanh Trà - Khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Ung bướu TPHCM cùng các bác sĩ chuyên khoa, lâm sàng ở nhiều bệnh viện.

“Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư” nhằm đưa ra những ứng dụng và các giải pháp dinh dưỡng khoa học để nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân ung thư tại Việt Nam.

Hội nghị đi sâu vào 3 chủ đề chính. Trong đó, chủ đề 1 “Những rối loạn dinh dưỡng của bệnh nhân ung thư (suy mòn/ béo phì)" đã chỉ ra những ảnh hưởng nghiêm trọng của béo phì và suy mòn đến sức khỏe của bệnh nhân ưng thư.

Theo cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), béo phì được xác nhận là yếu tố nguy cơ của ít nhất 13 loại ung thư, tăng nguy cơ mắc bệnh, dẫn đến tiên lượng xấu hơn, tăng độc tính của thuốc. Ngược lại, suy mòn ung thư là một hội chứng phức tạp, đặc trưng bởi sụt cân liên tục và mất khối cơ xương tiến triển (sarcopenia), làm giảm đáng kể khả năng sống còn của bệnh nhân. Tỷ lệ sarcopenia ở bệnh nhân ung thư rất cao, từ 8% đến 84,96% tùy loại và giai đoạn bệnh.

Chủ đề 2 “Nhận biết suy mòn trong ung thư và định hướng can thiệp”; chủ đề 3 “Béo phì trong ung thư: Từ yếu tố nguy cơ đến Obesity Paradox và thách thức điều trị" đi sâu vào việc nhận biết sớm và đưa ra những giải pháp phù hợp để giảm tình trạng béo phì và suy mòn cho bệnh nhân ung thư.

Đầu tiên, việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng cần vượt ra ngoài chỉ số BMI thông thường. "Nghịch lý béo phì" (Obesity Paradox) cho thấy rằng BMI cao đôi khi đến từ việc có nhiều khối cơ, chứ không phải do lượng mỡ thừa đơn thuần. Bên cạnh đó, suy mòn cơ (sarcopenia) cũng rất phổ biến ở bệnh nhân ung thư và chỉ cần sụt cân trên 2% đã có thể ảnh hưởng đến sống còn.

Thứ hai, cần có chiến lược can thiệp đa mô thức và cá thể hóa cho từng bệnh nhân. Mục tiêu cốt lõi là giảm khối mỡ, duy trì và tăng khối cơ. Về dinh dưỡng, cần đảm bảo cung cấp đủ năng lượng (25-30 kcal/kg/ngày) và đặc biệt là protein chất lượng cao (>1,2-1,5g/kg/ngày, ưu tiên đạm động vật và đủ leucine), bổ sung thêm Omega-3 (EPA/DHA). Bệnh nhân khó ăn uống có thể sử dụng dinh dưỡng thay thế như Leisure Omega X2. Bên cạnh đó, vận động, đặc biệt là tập kháng lực (resistance training), là biện pháp hiệu quả nhất để cải thiện khối cơ và sức mạnh.

Cuối cùng, việc nhận biết sớm suy dinh dưỡng ngay từ đầu quá trình chăm sóc ung thư là quan trọng, và cần có quy trình tiếp cận đa chuyên khoa. Đối với bệnh nhân ICU nên bổ sung Betaglucan, vitamin C, vitamin E, kẽm, sắt, folic acid giúp tăng cường miễn dịch cơ thể, thúc đẩy phục hồi. Bệnh nhân cũng có thể sử dụng soup uống dinh dưỡng thay thế bữa ăn như Fomeal Peptides.

Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng tiết chế và ung bướu, hội thảo đưa ra những giải pháp thiết thực trong quá trình điều trị và tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư. Cùng với đó, những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng do Orgalife nghiên cứu và phát triển sẽ đem đến nhiều sự lựa chọn hơn trong việc chăm sóc, cung cấp dinh dưỡng cho bệnh nhân ung thư.

Công ty TNHH Khoa học Dinh dưỡng Orgalife là đơn vị tiên phong trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm dinh dưỡng tại Việt Nam 11 năm qua. Hiện nay, sản phẩm công ty đã có mặt tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu và nhiều nước châu Á. Các sản phẩm được nghiên cứu và chứng minh lâm sàng bởi các chuyên gia dinh dưỡng tại những bệnh viện lớn trong nước; nổi bật là sản phẩm Fomeal Peptides và Leisure Omega X2.

Fomeal Peptides là soup uống dinh dưỡng thay thế bữa ăn, phù hợp cho người suy nhược cơ thể, kém hấp thu dinh dưỡng và đặc biệt là đối với bệnh nhân ICU. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng giúp tăng năng lượng và protein tiêu thụ, giảm tỷ lệ tiêu chảy cho bệnh nhân nằm hồi sức tích cực sau 10 ngày dùng sản phẩm qua ống thông tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội, năm 2023.

Leisure Omega x2 là bữa ăn năng lượng cao, giàu đạm, giàu Omega 3 cho người sụt cân, suy mòn, người có nhu cầu năng lượng cao và đặc biệt là bệnh nhân ung thư. Sản phẩm đã được chứng minh lâm sàng giúp cải thiện cân nặng, tăng protein trong máu, giảm triệu chứng buồn nôn trên người ung thư vòm họng sau 4 tuần tại Bệnh viện K, Hà Nội năm 2021.

