Heineken 0.0 mang trải nghiệm kết nối đến các tay lái Hà Nội

Trước đó, tại TPHCM, “0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái” gây bất ngờ cho người tham gia ngay từ bãi gửi xe. Không gian vốn chỉ để giữ chỗ cho xe lại trở thành lối vào tiệc của Heineken 0.0.

Khi diễn ra tại Saigon Centre, TPHCM, sự kiện đã thu hút nhiều người đến tham gia (Ảnh: Heineken).

Bãi đỗ xe bất ngờ trở thành lối dẫn các tay lái vào “0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái” của Heineken 0.0 (Ảnh: Heineken).

Ngay khi gửi xe tại bãi đỗ, các tay lái sẽ nhận được một tấm thẻ, mở khóa bữa tiệc vui. Chạm thẻ vào cánh cửa 0.0 Bar, các tay lái được bước vào một trải nghiệm kết nối đầy mới mẻ - nơi họ có thể tự tin nâng lon, tận hưởng trọn vẹn sự sảng khoái khó có được với những người muốn làm chủ vô-lăng. Khoảnh khắc ấy mang đến trải nghiệm khác biệt cho “0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái”.

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar độc đáo, việc vừa nhập tiệc hết mình vừa ra lái tự tin là điều hoàn toàn có thể (Ảnh: Heineken).

Bắt đầu từ giữa tháng 8 ở Saigon Centre và Thiso Mall (TPHCM), 0.0 Bar đã có màn xuất hiện thu hút đông đảo tay lái tham gia. Không chỉ là điểm hẹn của những vị khách muốn làm chủ tốc độ, sự kiện còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như DJ Mie, An Trương, Duy Khánh, Lê Gia Huy... để cùng nhau trải nghiệm kết nối và tận hưởng bầu không khí sảng khoái không giới hạn cùng Heineken 0.0.

Sự kiện của Heineken 0.0 thu hút nhiều nghệ sĩ quen thuộc đến trải nghiệm (Ảnh: Heineken).

Anh Phong Hồ, một trong số hàng nghìn vị khách được mời nhập tiệc tại 0.0 Bar, chia sẻ rằng bản thân cảm thấy ngạc nhiên, bởi nơi tưởng chừng chỉ để đỗ xe nay lại là cánh cửa mở ra một quán bar ngoài trời đầy mới lạ. Chỉ cần có tấm thẻ trên tay, anh đã có thể hòa mình vào không gian tiệc sôi động.

“Không thể ngờ khi ngay khu vực ngoài trời lại có không gian độc đáo, náo nhiệt mà lại thích hợp để kết nối như thế này! 0.0 Bar có đầy đủ tính năng của một quán bar, từ DJ, âm nhạc, thức uống đến các trò chơi tương tác. Tôi ấn tượng với những ly mocktail phá cách được pha chế cùng Heineken 0.0. Green Spark có vị matcha thanh mát quyện với vị dừa béo mịn vừa mượt vừa sảng khoái. Nhưng hơn hết là sau tiệc vui hôm nay tôi vẫn tỉnh táo để lái xe về nhà một cách tự tin nhất”, anh Phong Hồ chia sẻ.

Anh Phong Hồ tự tin nhận lời mời nhập tiệc từ Heineken 0.0 (Ảnh: Heineken).

Hòa cùng tiệc vui của Heineken 0.0, Tú Anh và Tấn Phát không ngại trời nắng vẫn chạy xe từ phường Khánh Hội sang Thiso Mall để tận mắt chiêm ngưỡng với bàn tiệc “rơi" độc đáo tại 0.0 Bar.

Bàn tiệc 0.0 Bar trở thành nơi kết nối sảng khoái của hàng nghìn tay lái tại TPHCM (Ảnh: Heineken).

“Khoảnh khắc chiếc bàn từ từ hạ xuống để lộ các ly mocktail, Heineken 0.0 và thức ăn đã được bày sẵn, tôi đã thấy rất ấn tượng. Tôi chọn ly Fresh Bond vị vải ngọt thanh hòa cùng hương basil tươi mát, còn bạn đi cùng thì chọn Sunrise có syrup lựu hoa hồng với nước ép cam tươi. Vị thơm ngon, êm mượt, không cồn nên cả hai tận hưởng thoải mái, an tâm lái xe về nhà. Tôi còn làm quen với vài người bạn mới”, Tú Anh hào hứng bày tỏ.

Tú Anh (giữa) và những người bạn tại “0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái” (Ảnh: Heineken).

Điểm chung của những thức uống sáng tạo này là hương vị êm mượt, sảng khoái từ Heineken 0.0 - 0% độ cồn, được phối hợp tinh tế cùng nhiều nguyên liệu tươi mới khuấy động vị giác mà vẫn êm mượt.

Những thức uống sáng tạo, khuấy động vị giác mà vẫn êm mượt sảng khoái đúng chuẩn Heineken 0.0 (Ảnh: Heineken).

Không dừng lại ở đó, những chiếc lót ly cũng sở hữu nhiều điều thú vị. Mỗi chiếc đều ẩn chứa những thử thách như “chụp selfie cùng người mặc áo cùng màu” hay “tạo dáng thật ngầu với ai đó đeo vòng tay giống mình”... giúp xóa nhòa khoảng cách, để mọi người dễ dàng bắt chuyện, tự tin nâng ly và kết nối trong một cuộc vui có trách nhiệm.

Với Heineken 0.0, các tay lái tự tin nâng ly kết nối mà vẫn tỉnh táo khi ra về (Ảnh: Heineken).

Bên cạnh đó, các hoạt động tương tác như màn hình check-in và các trò chơi kết nối cũng là một trong những điểm nhấn ấn tượng trong bữa tiệc. Niềm vui như được nhân đôi khi nhiều phần quà ý nghĩa hay những lon Heineken 0.0 mát lạnh được trao tặng đến người tham gia.

Các tay lái tự tin kết nối và “check-in” với những tấm ảnh đáng nhớ (Ảnh: Heineken).

Khi ra về, mỗi người đều mang theo dư âm hứng khởi từ những trải nghiệm kết nối cùng bạn bè. Khác với những bữa tiệc thông thường, niềm vui ấy không còn đi kèm nỗi bận tâm về việc di chuyển, bởi họ vẫn giữ được sự tỉnh táo và tự tin cầm lái về nhà, làm nên sự khác biệt của sự kiện Heineken 0.0.

Với chuỗi tiệc 0.0 Bar, Heineken 0.0 một lần nữa khẳng định: chọn cầm lái không đồng nghĩa đứng ngoài cuộc vui.

0.0 Bar sẽ có mặt tại Hà Nội từ ngày 6/9 (Ảnh: Heineken).

Tiếp nối những trải nghiệm bùng nổ tại TPHCM, “0.0 Bar - Chuỗi tiệc sảng khoái cho mọi tay lái” sẽ gặp gỡ cộng đồng các tay lái ở thủ đô Hà Nội tại hai điểm đến quen thuộc: Aeon Long Biên (6/9-7/9) và Lotte Tây Hồ (14/9- 16/9).