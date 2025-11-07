Hành trình “xanh hóa” ngành dừa - câu chuyện phát triển bền vững của Vietcoco

Câu chuyện không chỉ về công nghệ, mà còn về cách doanh nghiệp gìn giữ và phát triển giá trị tự nhiên bền vững.

Từ giấc mơ về trái dừa Việt “sạch”

Trên vùng đất phù sa của đồng bằng sông Cửu Long, cây dừa từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong đời sống người dân. Dù là loại cây trồng mang lại nhiều giá trị, nhưng trong một thời gian dài, nông dân vẫn gặp khó khăn với bài toán “được mùa mất giá”.

Từ những trăn trở đó, khát khao nâng cao giá trị trái dừa và ổn định thu nhập cho người nông dân được hình thành - đặt nền móng cho sự ra đời của Công ty TNHH Chế biến Dừa Lương Quới - thương hiệu Vietcoco.

Ngay từ những ngày đầu, Vietcoco đã xác định hướng đi bền vững: phát triển vùng nguyên liệu hữu cơ, sản phẩm thuần tự nhiên, hướng đến canh tác bền vững. Đến nay, hơn 7.000 hecta dừa được chứng nhận hữu cơ quốc tế, mang lại môi trường canh tác lành mạnh - nơi đất được “thở”, nước được “sống”, và cây dừa sinh trưởng khỏe mạnh, cho trái đều quanh năm.

Vườn dừa hữu cơ Công ty TNHH Dừa Lương Quới - Vietcoco (Ảnh: Vietcoco).

Sản xuất xanh - giữ trọn vòng đời của trái dừa

Ở Vietcoco, mỗi bộ phận của trái dừa đều có giá trị - không có phần nào bị lãng phí. Phần cơm dừa được dùng để sản xuất nước cốt, sữa dừa, dầu dừa. Nước dừa tươi được đóng hộp khép kín, không chất bảo quản. Vỏ và gáo dừa sau khi tách ra được tận dụng làm than hoạt tính, mùn hữu cơ, hoặc nguyên liệu thủ công mỹ nghệ.

Đặc biệt, nước thải và phụ phẩm từ sản xuất đều được xử lý và tái sử dụng, hướng đến mô hình “vòng tuần hoàn xanh” - nơi mọi tài nguyên đều được quay trở lại phục vụ thiên nhiên thay vì trở thành chất thải. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện năng và sử dụng bao bì thân thiện môi trường, giảm dần vật liệu nhựa trong toàn chuỗi sản xuất.

Sản phẩm và nhà máy Công ty TNHH Dừa Lương Quới - Vietcoco (Ảnh: Vietcoco).

Đồng hành cùng nông dân - gieo mầm xanh cho tương lai

Hàng nghìn hộ nông dân đang là đối tác đồng hành của công ty trong chương trình phát triển dừa hữu cơ, được tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn ủ phân sinh học, kiểm tra định kỳ mẫu đất - nước, và đặc biệt, được thu mua với giá ổn định, cao hơn thị trường.

Nhờ đó, dần dần thay đổi tư duy canh tác: từ chỗ phụ thuộc vào hóa chất sang trồng “sạch” hơn, xanh hơn. Mỗi trái dừa không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tự hào của người nông dân khi thấy sản phẩm quê mình có mặt tại hơn 60 quốc gia trên thế giới - từ châu Á, châu Âu đến Mỹ.

Nông dân đồng hành cùng chương trình phát triển vườn dừa hữu cơ của Công ty TNHH Dừa Lương Quới - Vietcoco (Ảnh: Vietcoco).

Hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Vietcoco không chỉ đưa sản phẩm dừa Việt đến hơn 65 quốc gia, mà còn chứng minh rằng một thương hiệu Việt có thể đi xa nhờ phát triển bền vững.

Giữa dòng chảy hiện đại, Vietcoco vẫn kiên định con đường của mình - xanh hóa ngành dừa Việt, bắt đầu từ một vùng đất, hướng đến tương lai của cả một ngành nông nghiệp bền vững.