Hàng nghìn khách hàng nhận thưởng từ Tiger Crystal

Mới đây, không khí tại nhiều hàng quán trở nên náo nhiệt hơn khi đằng sau những chiếc nắp lon là trải nghiệm riêng của các khách hàng may mắn.

Lên kế hoạch chơi lễ khi trúng lon vàng cùng loạt giải thưởng hấp dẫn

Với Tường Vi (25 tuổi, TPHCM), một bữa tiệc tưởng chừng rất bình thường cùng bạn lại bất ngờ trở thành kỷ niệm khó quên khi cô bật trúng lon trị giá 50 triệu đồng từ Tiger.

“Khi đó tôi vui lắm, cẩn thận giữ lại nắp lon để mang về nhà, rồi sáng hôm sau gọi lên hotline xác nhận. Đây là lần đầu tiên mình trúng thưởng từ một nhãn hàng, mà lại là Tiger Crystal - thương hiệu tôi hay uống nên cảm giác càng vui mừng hơn”, cô cho biết thêm.

Tường Vi (áo đen, ở giữa) vui mừng khi trở thành một trong nhiều khách hàng may mắn trúng giải Nhất trong tháng 4 (Ảnh: Tiger Crystal).

Với Vi, phần thưởng này không chỉ là may mắn bất ngờ mà còn là cơ hội để tự thưởng cho bản thân và gia đình một chuyến du lịch dịp lễ 30/4.

Nắp khoen quen thuộc mang niềm vui may mắn lan tỏa khắp cả xóm

Anh Nguyễn Ngọc Phương (35 tuổi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM) lại có một kỷ niệm khó quên cùng những người anh em hàng xóm. Khi buổi tiệc chỉ còn đúng 3 lon cuối cùng, nắp khoen giải Nhì 5 triệu đồng bất ngờ xuất hiện khiến cả xóm vỡ òa trong niềm vui.

“Khi biết tôi trúng thưởng, cả xóm ai cũng vui mừng rồi kéo sang nhà chúc mừng”, anh Phương kể lại. Với anh, điều bất ngờ không chỉ nằm ở giá trị giải thưởng, mà còn ở cảm giác được “đáp lại” sau nhiều năm gắn bó với một thương hiệu quen thuộc.

"Làm bạn với Tiger cũng khá lâu nên khi trúng giải, tôi thật sự rất vui, cảm giác như mình được đáp lại tình cảm sau nhiều năm gắn bó”, anh chia sẻ.

Anh Phương (thứ 3 từ trái sang) cùng các khách hàng trúng giải Nhì tại đêm trao giải diễn ra tại TPHCM vừa qua (Ảnh: Tiger Crystal).

Trong không khí sôi động của buổi trao giải, anh Phương cho biết thêm: "Gần đây tôi chuộng lon Coolpack vì nhỏ gọn, tiện lợi. Chương trình “Bật lon Coolpack - săn Tiger vàng” tổ chức khắp nơi trên cả nước lại có cơ hội trúng thưởng cao; nhiều người bạn của mình cũng trúng giải liên tục, cảm giác rất vui”.

Quà sinh nhật bất ngờ “mua 5 trúng 5”

Không chỉ ở hàng quán, may mắn của Tiger Crystal còn gõ cửa cả những bữa tiệc gia đình. Chị Lê Thị Chút (TPHCM) sau khi mua 5 thùng Tiger Crystal Coolpack 250ml về đãi tiệc sinh nhật cho người nhà đã bất ngờ trúng giải.

Không chỉ trúng giải 5 triệu đồng, chị còn may mắn bật được thêm được 5 giải khác 20.000 đồng. Một buổi sinh nhật thêm trọn vẹn khi niềm vui được nhân lên. Với chị, đó không chỉ là sự may mắn, mà còn là một kỷ niệm đáng nhớ, khi một khoảnh khắc giản dị bỗng trở nên đặc biệt hơn.

“Rất cảm ơn Tiger vì đã mang đến niềm vui bất ngờ cho gia đình tôi. Hy vọng Tiger sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, và chắc chắn gia đình tôi sẽ tiếp tục chọn Tiger cho những dịp sum họp, để mỗi cuộc vui đều thêm phần trọn vẹn và đáng nhớ”, chị Chút chia sẻ tại đêm trao giải vừa qua.

Chị Lê Thị Chút (áo vàng) vui mừng khi nhận giải thưởng tiền mặt 5 triệu đồng tại đêm trao giải chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” (Ảnh: Tiger Crystal).

Không chỉ dừng lại tại TPHCM, không khí “bật nắp săn Tiger vàng” vẫn đang tiếp tục lan rộng. Từ những hàng quán quen thuộc đến các bữa tiệc gia đình, ngày càng có nhiều khách hàng tham gia và chia sẻ những khoảnh khắc trúng thưởng ý nghĩa.

Cùng với TPHCM, chương trình tiếp tục khuấy động mùa hè với đêm trao giải tại Đồng Tháp ngày 21/4 (Ảnh: Tiger Crystal).

Chương trình “Bật lon Coolpack - săn Tiger vàng” đang diễn ra và kéo dài đến hết ngày 4/6, mang đến cơ hội trúng thưởng cho tất cả các khách hàng tham gia.

Đến nay, chương trình đã ghi nhận 65 khách hàng may mắn trúng giải Nhất với “lon vàng Tiger” trị giá 50 triệu đồng, cùng 922 khách hàng trúng giải Nhì với tiền mặt 5 triệu đồng, bên cạnh hàng trăm nghìn giải thưởng giá trị khác.

Chương trình “Bật lon Coolpack - săn Tiger vàng” vẫn đang thu hút người dùng trên khắp cả nước, hứa hẹn mang đến một mùa hè 2026 sôi động và đáng nhớ.

Chương trình “Bật lon Coolpack - Săn Tiger vàng” kéo dài đến hết ngày 4/6, áp dụng cho dòng Tiger Crystal Coolpack 250ml tại các đại lý và siêu thị trên toàn quốc (trừ một số tỉnh miền núi phía Bắc).

Khách hàng trúng giải Nhất và Nhì liên hệ hotline 1900 1845 hoặc 028 6278 9007 để nhận thưởng. Riêng giải 20.000 đồng có thể đổi trực tiếp tại các điểm bán có treo băng rôn nhận diện.

