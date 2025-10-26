Giới trẻ mê mẩn “Chợ phiên chill phết” giữa lòng Sài Gòn

Giữa lòng Sài Gòn sôi động, một mô hình chợ phiên mới lạ mang tên “Chợ phiên chill phết” đang trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ, mang đến trải nghiệm cuối tuần trọn vẹn với sự kết hợp độc đáo giữa cà phê, mua sắm thủ công...

Một góc phía trước “Chợ phiên chill phết”, nơi quy tụ hàng chục gian hàng thủ công, thu hút đông đảo bạn trẻ (Ảnh: Quỳnh Nhi)

Tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1 cũ), khu chợ này không chỉ là nơi mua sắm mà còn là không gian để khách hàng tự tay sáng tạo, sau đó thư giãn bên ly cà phê, tiếp tục hành trình khám phá.

Sản phẩm độc bản, giá “hạt dẻ” hút giới trẻ

Khác với các hội chợ truyền thống, “Chợ phiên chill phết” gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ sự gần gũi và tính độc bản của từng sản phẩm. Hơn 20 gian hàng tại đây đều do các cá nhân hoặc nhóm bạn trẻ tự tay thiết kế, sản xuất với số lượng nhỏ, tạo nên một không khí ấm áp, nơi người mua có thể trò chuyện trực tiếp với người bán, lắng nghe câu chuyện đằng sau mỗi món đồ.

"Chợ phiên chill phết" nhộn nhịp về đêm (Ảnh: Quỳnh Nhi).

Một trong những yếu tố then chốt thu hút giới trẻ là mức giá “hạt dẻ” nhưng sản phẩm lại luôn bắt kịp xu hướng. Từ móc khóa len, vòng tay crochet, túi đan tay, kẹp tóc handmade đến dây đeo điện thoại nhỏ xinh, tất cả đều có giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Quỳnh Anh (19 tuổi, phường Tân Phú, TPHCM), một khách quen của chợ phiên, chia sẻ: “Mình rất thích những món đồ trang trí thủ công ở đây vì chúng mang lại cảm giác gần gũi, ấm áp. Giá cả ở đây mềm hơn nhiều so với bên ngoài, nên mình có thể thoải mái mua sắm mà không lo tốn kém”.

Ngoài mua sắm, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ chụp lại những món đồ xinh xắn, độc lạ tại những gian hàng thủ công của chợ phiên (Ảnh: Quỳnh Nhi)

Điều thú vị là, đằng sau những gian hàng xinh xắn này là những câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng. Đa phần người bán hàng tại đây đều là các bạn sinh viên, những người trẻ đang tập tành những bước đi đầu tiên trên con đường kinh doanh.

Bạn Minh Thư (20 tuổi, chủ một gian hàng nước hoa tự sản xuất) chia sẻ: “Ban đầu mình chỉ mày mò tự pha chế mùi hương vì sở thích cá nhân nhưng sau khi được bạn bè ủng hộ, mình quyết định khởi nghiệp. Chợ phiên này là cơ hội tuyệt vời để bọn mình, những người mới bắt đầu, được trực tiếp gặp gỡ và tiếp cận khách hàng. Không khí ở đây rất thân thiện, mọi người không chỉ bán hàng mà còn chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Thấy sản phẩm tâm huyết của mình được yêu thích là mình vui lắm rồi”.

Bên cạnh đó, các gian hàng còn liên tục tung ra những ưu đãi linh hoạt và sáng tạo như mini game, bốc thăm trúng thưởng hay giảm giá mạnh 20-50%, khiến mỗi sản phẩm chỉ còn dao động từ 25 đến 50 nghìn đồng.

Thiết kế gian hàng cũng là một điểm cộng lớn, tạo nên “bản sắc thị giác” đặc biệt cho chợ. Mỗi gian hàng mang một phong cách riêng, từ vintage hoài niệm đến pastel mộng mơ hay lãng mạn pha chút hiện đại, biến không gian chợ phiên thành một bức tranh đa sắc màu, lý tưởng cho những bức ảnh check-in mà không cần “setup” cầu kỳ.

Chợ của trải nghiệm và sáng tạo

Điểm làm nên dấu ấn riêng biệt của “Chợ phiên chill phết” không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở trải nghiệm mà nó mang lại. Khu vực workshop DIY luôn tấp nập người tham gia, từ học sinh, sinh viên đến các nhóm bạn trẻ. Các hoạt động như làm vòng tay, dây đeo điện thoại hay trang trí kẹp tóc được tổ chức đơn giản, người tham gia tự chọn nguyên liệu, phối màu và được hướng dẫn tận tình để hoàn thành sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Các sản phẩm được bày bán tại "Chợ phiên chill phết" (Ảnh: Quỳnh Nhi).

Ngọc Huyền (18 tuổi) chia sẻ sau khi thử xỏ vòng handmade: “Vừa được trải nghiệm tự tay làm đồ, vừa có chỗ để dạo chơi, mua sắm và chụp ảnh, nên mình cảm thấy mỗi lần đến đều rất đáng nhớ”.

Ngoài ra, gian hàng đá năng lượng cũng tạo nên một điểm dừng thú vị, thu hút những ai quan tâm đến khía cạnh tinh thần. Những chiếc nhẫn, vòng tay hay mặt dây chuyền chế tác từ đá không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn mang theo những câu chuyện về may mắn, bình an hay năng lượng tích cực.

Gian hàng DIY thu hút với đủ loại móc khóa và charm dễ thương, nơi các bạn trẻ có thể cùng nhau chọn lựa và trải nghiệm sự sáng tạo cá nhân (Ảnh: Quỳnh Nhi)

“Chợ phiên chill phết” đã góp phần làm giàu đời sống văn hóa cuối tuần của Sài Gòn, trở thành một sân chơi nhỏ nhưng đủ sâu để cộng đồng “maker – người trẻ – du khách” gặp gỡ. Người trẻ đến đây không chỉ để mua sắm mà còn để tận hưởng cảm giác “đi chợ” đúng nghĩa, lắng nghe những câu chuyện thủ công, lưu giữ những nụ cười check-in và tự mình tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

Sự kết hợp hài hòa giữa sản phẩm độc đáo, giá cả dễ tiếp cận và cách tổ chức linh hoạt đã giúp “Chợ phiên chill phết” giữ vững sức hút qua từng đợt tổ chức, khẳng định vị thế là một “tọa độ vui” không thể bỏ qua của giới trẻ Sài thành.

Khởi động từ tháng 3/2023, “Chợ phiên chill phết” đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ Sài Gòn yêu thích không gian sáng tạo và phong cách sống "chill". Mỗi tháng, chợ sẽ diễn ra trong ba ngày và mở cửa từ 9h30 đến 21h. Đợt này, “Chợ phiên chill phết” trở lại trong ba ngày 24, 25 và 26/10, hứa hẹn mang đến không khí mua sắm và giải trí sôi động cho giới trẻ.

Thực hiện: Hồng Nhung - Quỳnh Nhi