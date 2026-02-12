“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng cao

Những ngày cuối năm, sương mù phủ kín các triền núi ở Lào Cai và Tuyên Quang. Nhiệt độ xuống thấp, mưa phùn khiến đường đất trơn trượt.

Trong khi phố thị rộn ràng dọn dẹp, mua sắm đón Tết, ở những bản làng nơi biên cương heo hút của miền núi phía Bắc, nhiều em nhỏ vẫn bắt đầu ngày mới từ khi trời chưa sáng, lặng lẽ vượt dốc núi, băng rừng hàng chục cây số để kịp giờ học. Con đường đến lớp của các em vẫn gập ghềnh như chính cuộc sống nơi đây.

Tại xã Pha Long (tỉnh Lào Cai), Trường Mầm non Tả Gia Khâu có 4 điểm trường nằm rải rác. Điểm xa nhất cách trường chính khoảng 15km. Các em nhỏ 3-5 tuổi theo chân thầy cô băng qua những con dốc đất, có đoạn lầy lội sau mưa.

Cơ sở vật chất còn hạn chế. Nước sinh hoạt chủ yếu được hứng từ nước mưa hoặc dẫn từ nguồn tự nhiên, chưa qua xử lý. Sân trường có dấu hiệu xuống cấp, một số khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Dẫu vậy, trong lớp học đơn sơ, tiếng ê a học chữ vẫn vang lên đều đặn mỗi sáng.

Ông Hoàng Quốc Anh - Đại diện Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) phát biểu tại buổi trao quà tặng (Ảnh: BTC).

Cách đó hàng trăm cây số, tại xã Pà Vầy Sủ của tỉnh Tuyên Quang, Trường PTDTBT Tiểu học Pà Vầy Sủ cũng đối mặt với nhiều khó khăn tương tự. Trường có 5 điểm lẻ. Nhiều học sinh phải đi bộ hàng giờ để đến lớp. Nhà trường hiện chưa có hệ thống nước sạch tập trung, khu vệ sinh hư hỏng, sân trường sụt lún sau nhiều năm sử dụng. Điều kiện sinh hoạt bán trú còn thiếu thốn, nhất là vào mùa đông giá rét.

Giữa cái lạnh cuối năm, hình ảnh các em co ro trong áo mỏng, ôm chặt cặp sách nhưng vẫn nở nụ cười khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng. Với các em, đến trường không chỉ để học chữ, mà còn là hy vọng về một tương lai khác.

Các em học sinh tại buổi tặng quà của hành trình Giao nắng, chuyển yêu thương (Ảnh: BTC).

Trước thềm năm mới, một số hoạt động hỗ trợ đã được triển khai nhằm chia sẻ khó khăn với thầy trò nơi đây. Trong đó, 247Express tổ chức chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương”, trao tặng trang thiết bị học tập và sinh hoạt cho hai điểm trường.

Tại Lào Cai, đoàn hỗ trợ nhiều thiết bị như tivi 55 inch, laptop, nồi cơm điện công nghiệp, quạt sưởi. Chương trình cũng trao tặng 233 áo ấm và 240 phần quà cho các em học sinh.

Tại Tuyên Quang, chương trình trao tặng 2 máy giặt, 2 máy sấy, 266 áo ấm, 270 phần quà góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt cho học sinh bán trú.

Ông Hoàng Quốc Anh, đại diện Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) cho biết các hạng mục hỗ trợ trường học được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế, ưu tiên thiết bị sử dụng lâu dài, phục vụ trực tiếp việc học tập và đời sống hàng ngày của học sinh.

Học sinh điểm trường Trường PTDTBT Tiểu học Pà Vầy Sủ hào hứng tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ với sự hướng dẫn của Hoa hậu Thanh Thủy và ca nhạc sĩ Xuân Định (Ảnh: BTC).

Khi năm cũ dần khép lại, Tết đang đến rất gần, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập và những món quà Tết không chỉ giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm của mùa xuân đang gõ cửa.

Với 247Express, hành trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” những ngày cuối năm này không đơn thuần là trao tặng vật chất, mà còn là cách gửi gắm sự động viên, tiếp thêm niềm tin để thầy và trò nơi đây vững bước trên hành trình gieo chữ, sẵn sàng đón một năm 2026 với khởi đầu mới đủ đầy hơn cho các em học sinh vùng cao.

Thông qua chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương”, 247Express cho biết mong muốn hỗ trợ nhiều hơn cho các em học sinh khu vực miền núi, vùng cao biên giới (Ảnh: BTC).

Công ty Cổ phần Hai Bốn Bảy (247Express) - đơn vị tổ chức chương trình “Giao nắng, chuyển yêu thương” thành lập từ năm 2005, là một trong những đơn vị cung cấp giải pháp chuyển phát dành cho doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

Với hơn 200 bưu cục phủ sóng gần 34 tỉnh thành trên toàn quốc cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nền tảng công nghệ thông minh, 247Express cung cấp giải pháp vận chuyển linh hoạt, tối ưu theo từng mô hình kinh doanh, đáp ứng nhu cầu từ nội địa đến quốc tế. Hơn 20.000 khách hàng doanh nghiệp đã lựa chọn 247Express làm đối tác vận chuyển tin cậy.