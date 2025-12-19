Giáng sinh đặc biệt của hơn 250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM

Từ sáng sớm ngày 18/12, Trung tâm Phát huy Bình Triệu đã ngập tràn trong không khí lễ hội. Giai điệu Giáng sinh rộn ràng, những món quà gói giấy đỏ rực rỡ khiến nhiều em háo hức.

Với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những chương trình vui Giáng sinh không chỉ mang đến niềm vui trong khoảnh khắc, mà đây còn là dịp để các em được cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội, được kết nối và yêu thương như bao bạn nhỏ khác.

Chương trình Giáng Sinh do UNIQLO tổ chức đã mang đến những khoảnh khắc đầy niềm vui cho hơn 250 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Giữa không khí rộn ràng ấy, góc "cây thông điều ước" lại mang đến một chút lắng đọng với những khoảnh khắc trong trẻo và đáng yêu.

Trên tấm thiệp mới, từng nét chữ nắn nót hiện lên với ước mong giản dị như "con ước được làm đầu bếp để nấu ăn cho mọi người", "con ước mẹ còn sống và bố ở bên con mãi mãi”, hay "con ước cho mọi người ở vùng lũ lụt vượt qua khó khăn"... dần dần lấp đầy tán thông xanh, biến cây thông Noel trở thành nơi lấp lánh và ý nghĩa nhất trong ngày hội.

Các em học sinh nắn nót từng dòng chữ trên tấm thiệp ước nguyện, chia sẻ những mong ước giản đơn, chân thành.

Cây thông Noel rực rỡ sắc màu nay càng thêm ý nghĩa khi được "trang hoàng" bởi hàng trăm điều ước trong sáng của các thiên thần nhỏ.

Giống như mọi đứa trẻ mong gặp ông già Noel vào dịp Giáng sinh, đây cũng là khoảnh khắc được mong chờ nhất chương trình. Khoác lên người trang phục đỏ đặc trưng, ông Akiyama Naoki - Tổng giám đốc của UNIQLO Việt Nam - đã trực tiếp trao tận tay những món quà xinh xắn gồm những chiếc áo Mickey đáng yêu, bánh kẹo và đồ dùng học tập đến các bạn nhỏ, như một lời chúc Giáng sinh hạnh phúc gửi đến các em.

Sự xuất hiện bất ngờ của "ông già Noel" cùng những phần quà đã khiến cả hội trường “vỡ òa”, các em nhỏ phấn khích reo hò không ngớt.

Không chỉ vậy, các em còn được tham gia nhiều hoạt động thú vị, từ trò chơi chuyền bóng đến tiết mục ảo thuật vui nhộn, mang đến nhiều tiếng cười và khoảnh khắc đáng nhớ.

Những tiết mục ảo thuật vui nhộn càng làm cho không khí thêm náo nhiệt.

Các em nhỏ thích thú trước những tiết mục ảo thuật đầy biến hóa.

Hòa vào niềm vui chung, các nhân viên UNIQLO đã cùng các em nhảy múa, giao lưu trong không khí gần gũi, thân thiện, tạo nên những khoảnh khắc đầy gắn kết.

Cầm trên tay món quà vừa được tặng, Phạm Quỳnh Ngân (11 tuổi) hào hứng cho biết: "Con vui lắm. Năm nào con cũng mong đến Giáng sinh nhưng hôm nay còn được gặp ông già Noel, được tặng áo Mickey và chơi vui như thế này. Con cảm ơn các cô chú UNIQLO đã tổ chức chương trình vui Giáng sinh cho chúng con".

Chia sẻ niềm vui với các học trò nhỏ, cô Huyền, Giám đốc Trung tâm Phát huy Bình Triệu cũng bày tỏ: "Nhìn thấy các con tham gia trò chơi hào hứng và nhận những phần quà xinh xắn, tôi thấy hạnh phúc. Sự đồng hành của UNIQLO hôm nay là món quà tinh thần vô giá, giúp các con thêm tự tin và cảm nhận được trọn vẹn sự yêu thương”.

Chiếc áo Mickey đáng yêu được các em nhỏ ôm chặt và nâng niu

Cũng nhân dịp này, UNIQLO còn trao tặng các trang phục Re.UNIQLO cho thầy cô và phụ huynh. Trong một góc ở sân trường, từng sào đồ, từng sản phẩm được sắp xếp gọn gàng, chỉn chu như những món quà thiết thực dịp cuối năm.

Được triển khai từ năm 2021, Re.UNIQLO là chương trình được triển khai tại tất cả cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc, nhằm thu nhận các sản phẩm khách hàng không còn nhu cầu sử dụng để phân loại, làm sạch và trao gửi đến những người cần sự giúp đỡ, tạo ra vòng đời mới ý nghĩa hơn cho trang phục.

Tính đến nay, hơn 51.000 sản phẩm quần, áo đã đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, TP.HCM, v.v..

Nhân viên UNIQLO cẩn thận chuẩn bị từng món đồ và trân trọng gửi tặng đến người dân.

Các phụ huynh cũng thấy ấm lòng khi được thoải mái lựa chọn mọi món đồ từ chương trình trao tặng trang phục RE.UNIQLO.

Chương trình “Giáng sinh ấm áp cùng UNIQLO” đã khép lại, nhưng dư âm về một buổi sáng rộn ràng và gắn kết sẽ còn đọng lại. Những nụ cười rạng ngời của các em và người dân đã trở thành nguồn cảm hứng để UNIQLO kiên trì với sứ mệnh đồng hành, tiếp tục lan tỏa niềm vui, sự ấm áp và sẻ chia cùng cộng đồng trên chặng đường sắp tới.