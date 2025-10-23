Giải pháp tăng cường phòng ngừa bệnh đạo ôn trên cây lúa

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam vừa phối hợp đối tác chiến lược là Công ty Cổ phần Khử Trùng Việt Nam (VFC) giới thiệu sản phẩm Blastogan - giải pháp hiệu quả trong phòng trừ bệnh đạo ôn, giúp bà con nông dân trồng lúa bảo vệ năng suất và chất lượng mùa vụ.

Sự kiện ra mắt sản phẩm Blastogan® 75WP do Syngenta Việt Nam và VFC tổ chức tại TP Cần Thơ, thu hút đông đảo nông dân và đại lý khu vực ĐBSCL, Đông Nam bộ đến tham dự (Ảnh: Syngenta).

Sự kiện có sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp đến từ Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đại diện hệ thống đại lý vật tư nông nghiệp, bà con nông dân từ các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ.

Đạo ôn là một trong những bệnh hại nguy hiểm nhất đối với cây lúa, có thể gây thiệt hại 30-50% năng suất mỗi mùa vụ. Đạo ôn cổ bông nếu không được phòng trừ kịp thời có thể khiến lúa gãy cổ, lép hạt, không vào gạo, gây mất năng suất nghiêm trọng.

Thực tế cho thấy, thời điểm và phương pháp phòng trừ đạo ôn không phù hợp khiến nông dân phải phun thuốc nhiều lần, vừa tốn kém chi phí, vừa tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc cho cây lúa, ảnh hưởng sức khỏe người nông dân và môi trường.

Các đại biểu và lãnh đạo Syngenta Việt Nam cùng đối tác nâng ly chúc mừng ra mắt sản phẩm Blastogan® 75WP - giải pháp mới giúp “Cắt bệnh nhanh, xanh gié lúa”, bảo vệ mùa màng cho nông dân ĐBSCL (Ảnh: Syngenta).

Với mục tiêu bổ sung thêm giải pháp trừ bệnh đạo ôn trên lúa, giúp nông dân bảo vệ mùa màng tốt hơn, Syngenta phối hợp cùng đối tác chiến lược VFC giới thiệu Blastogan 75WP. Việc bổ sung Blastogan 75WP cũng nhằm tăng cường sức mạnh cho danh mục sản phẩm phòng trừ bệnh hàng đầu do VFC phân phối tại thị trường Việt Nam, giúp bảo vệ đồng ruộng tốt hơn, đảm bảo năng suất và lợi nhuận cho người trồng lúa.

Blastogan 75WP được trang bị công nghệ phụ gia chuyên biệt từ Tập đoàn Syngenta toàn cầu, mang đến hiệu quả phòng trừ đạo ôn vượt trội và an toàn cho cây trồng, với những lợi ích nổi bật như: Kiểm soát bệnh hiệu quả, làm khô nhanh vết bệnh; giữ gié lúa xanh và an toàn; tối ưu tiềm năng - năng suất.

Tại nhiều tỉnh ĐBSCL, bà con nông dân đã ghi nhận rõ hiệu quả của Blastogan 75WP trong việc phòng trừ bệnh đạo ôn, giúp lúa khỏe, năng suất ổn định hơn.

Ông Hồ Văn Mong, ấp Tân Hiệp, xã Mỹ Thuận (Vĩnh Long) chia sẻ: “Vụ Đông Xuân vừa rồi, chỉ cần vài cơn mưa dầm là ruộng tôi loang vết cháy lá. Tôi đã thử nhiều loại thuốc, có loại hết nhanh nhưng bệnh quay lại. Khi được hướng dẫn dùng Blastogan 75WP, tôi thấy vết bệnh khô nhanh, bộ lá xanh tốt, lúa phát triển khỏe hơn. Tôi rất tín nhiệm sản phẩm này”.

Còn ông Nguyễn Văn Sự, nông dân ấp Tân Hưng Đông, xã Tân Phước 2 (Đồng Tháp), cho biết: “Để phòng ngừa đạo ôn cổ bông, vụ rồi tôi phun Blastogan 75WP sớm theo đúng khuyến cáo, giúp bảo vệ gié xanh, lúa vào gạo tốt và hạt chắc. Tôi phun bằng drone, thuốc không nghẹt béc, rất tiện lợi”.

Ông Phạm Văn Tới, xã Núi Cấm, (An Giang), chia sẻ thêm: “Trước đây tôi phải phun đi phun lại nhiều lần, tốn tiền mà hiệu quả không cao. Từ khi dùng sản phẩm mới này, lúa trổ đều, gié xanh, hạt chắc, năng suất tối ưu”.

Từ những mô hình thực tế này, Blastogan 75WP đang trở thành lựa chọn tin cậy của nông dân trong quản lý bệnh đạo ôn, góp phần bảo vệ năng suất, chất lượng hạt lúa và thu nhập của bà con vùng ĐBSCL.

Ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, phát biểu nhấn mạnh cam kết đồng hành cùng nông dân với các giải pháp bảo vệ cây trồng an toàn và bền vững (Ảnh: Syngenta).

Phát biểu tại sự kiện ra mắt sản phẩm mới, ông Trần Thanh Vũ, Tổng giám đốc Syngenta Việt Nam, nhấn mạnh Blastogan 75WP là sản phẩm phòng trừ bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông với hiệu quả vượt trội, giúp nhà nông quản lý bệnh dễ dàng hơn, giảm chi phí phòng trừ, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật đưa xuống đồng ruộng, đồng thời an toàn hơn cho con người và môi trường.

“Việc hợp tác giới thiệu sản phẩm Blastogan 75WP cùng VFC thể hiện cam kết mạnh mẽ của Syngenta trong việc đầu tư và phát triển các giải pháp nông nghiệp dài hạn, an toàn và bền vững, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và bảo vệ môi trường”, ông nói.

Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Syngenta - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm ngành nông dược và hạt giống. Với sứ mệnh góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu và gìn giữ môi trường sống, mục tiêu của Syngenta là cải thiện sự bền vững, nâng cao chất lượng và sự an toàn của các sản phẩm nông sản với các giải pháp công nghệ sáng tạo mang tầm thế giới.

Công nghệ của Syngenta giúp hàng triệu nông dân sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm cải thiện an ninh lương thực toàn cầu. Syngenta đang làm việc tận tâm tại hơn 100 quốc gia để thay đổi phương thức canh tác nông nghiệp trên toàn cầu.

Thông qua hợp tác với các đối tác trong chuỗi nông nghiệp và thông qua chương trình phát triển bền vững, Syngenta cam kết đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo vì nông dân và vì môi trường tự nhiên, nỗ lực tái tạo nền nông nghiệp, nâng cao sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, đồng thời hợp tác để tạo ra những thay đổi tích cực mang lại tác động lớn hơn.