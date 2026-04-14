Gia tộc “vua sòng bạc Macau” giàu có cỡ nào?

Sự ra đi của bà Maisy Ho (Hà Siêu Hà, SN 1968) ngày 12/4 một lần nữa khiến công chúng chú ý đến gia tộc họ Hà - gia đình đứng sau đế chế casino (sòng bạc) từng thống trị Macau (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ.

Ông Hà Hồng Sân (Ảnh: Bloomberg).

Được mệnh danh là “vua sòng bạc Macau”, cố tỷ phú Hà Hồng Sân (Stanley Ho, SN 1921) không chỉ xây dựng một đế chế kinh doanh khổng lồ mà còn để lại một đại gia tộc với nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, giải trí và xã hội thượng lưu châu Á.

Đế chế của “vua sòng bạc Macau”

Theo tạp chí Forbes, ông Hà Hồng Sân từng là người nắm độc quyền kinh doanh casino tại Macau suốt gần 40 năm, thông qua Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (Công ty Du lịch và Giải trí Macau). Đây là nền tảng giúp ông xây dựng khối tài sản khổng lồ, đưa Macau trở thành “Las Vegas của châu Á”.

Trang Bloomberg cho biết, trước khi qua đời năm 2020, tài sản của ông Hà Hồng Sân ước tính lên tới hàng tỷ USD, với hệ sinh thái kinh doanh trải dài các lĩnh vực từ casino, khách sạn, bất động sản đến vận tải.

Gia đình ông nắm giữ cổ phần tại hàng loạt công ty lớn, trong đó nổi bật là SJM Holdings - đơn vị vận hành nhiều sòng bạc nổi tiếng.

Khu vực bên ngoài khách sạn và sòng bạc Grand Lisboa mới (bên trái) và sòng bạc Lisboa cũ (Ảnh: Getty Images).

Không chỉ dừng ở Macau, đế chế của gia đình họ Hà còn mở rộng sang Hong Kong (Trung Quốc) và nhiều thị trường quốc tế. Theo tờ South China Morning Post, các thành viên trong gia đình ông kiểm soát nhiều tài sản giá trị cao, từ khách sạn hạng sang, trung tâm thương mại đến các khoản đầu tư tài chính quy mô lớn.

Dù ông Hà Hồng Sân đã qua đời, gia tộc họ Hà vẫn duy trì ảnh hưởng mạnh mẽ trong ngành công nghiệp giải trí và casino.

Theo Forbes, nhiều thành viên trong gia đình vẫn nằm trong danh sách những người giàu nhất châu Á. Các công ty do họ kiểm soát tiếp tục đóng vai trò lớn trong nền kinh tế Macau.

Trong khi đó, Bloomberg nhận định, việc chuyển giao thế hệ đang diễn ra, với xu hướng đa dạng hóa đầu tư sang công nghệ, du lịch và giải trí cao cấp, nhằm thích nghi với bối cảnh mới.

Cấu trúc gia tộc quyền lực bậc nhất châu Á

Một trong những điều khiến gia tộc họ Hà nổi tiếng là quy mô gia đình đặc biệt lớn. Ông Hà Hồng Sân có 4 người vợ và 17 người con.

Theo BBC, cấu trúc gia đình phức tạp này từng khiến việc phân chia tài sản và quyền lực trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm trong nhiều năm.

Các nhánh gia đình đều có đại diện tham gia điều hành doanh nghiệp, tạo nên một “đế chế gia tộc” đúng nghĩa. Sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời, quyền lực được chia sẻ giữa nhiều người con, đặc biệt là những nhân vật có kinh nghiệm kinh doanh lâu năm.

Bà Hà Siêu Quỳnh (Ảnh: SCMP).

Trong số các con của “vua sòng bạc Macau”, bà Hà Siêu Quỳnh (Pansy Ho, SN 1962) được xem là người kế thừa nổi bật nhất và có ảnh hưởng lớn nhất. Theo Forbes, bà nhiều năm liền nằm trong danh sách những nữ tỷ phú giàu nhất Hong Kong, đồng thời giữ vai trò then chốt trong việc duy trì và mở rộng đế chế kinh doanh của gia đình.

Bà hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Shun Tak Holdings, đồng thời nắm giữ vị trí quan trọng tại MGM China - một trong những nhà vận hành casino lớn tại Macau.

Theo Reuters, bà Hà Siêu Quỳnh đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn chuyển giao quyền lực của gia tộc sau khi ông Hà Hồng Sân qua đời, góp phần giúp gia đình giữ vững vị thế trong bối cảnh ngành casino cạnh tranh khốc liệt.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực cờ bạc, bà còn mở rộng ảnh hưởng sang du lịch, vận tải và bất động sản cao cấp, được đánh giá là “kiến trúc sư” chiến lược của đế chế họ Hà trong thời kỳ mới.

Bà Hà Siêu Hà (SCMP).

Bà Hà Siêu Hà là con gái thứ 3 của ông Hà Hồng Sân với người vợ thứ hai Lam Quỳnh Anh (Lam King-ying, SN 1943). Bà là một trong những người con ít xuất hiện trước công chúng của cố tỷ phú.

Theo một số hồ sơ doanh nghiệp, bà từng giữ vai trò trong các công ty liên quan đến hệ sinh thái của tập đoàn SJM Holdings, chủ yếu ở mảng quản trị và đầu tư. Ngoài ra, bà giữ vị trí Giám đốc điều hành cấp hội đồng quản trị tại Shun Tak Holdings, tập đoàn bất động sản hàng đầu khu vực Macau, Hong Kong.

Dù không nổi bật trên truyền thông như các anh chị em khác, bà vẫn được xem là một mắt xích trong cấu trúc sở hữu và vận hành của gia tộc họ Hà.

Thông tin về sự ra đi của bà Hà Siêu Hà được các anh chị em xác nhận trong thông cáo chung. Gia đình cho biết bà qua đời thanh thản vào ngày 12/4, bên cạnh người thân. Nguyên nhân không được công bố. “Gia đình mong nhận được sự riêng tư trong thời điểm khó khăn này”, thông cáo nêu.

Bà Hà Siêu Nghi (Ảnh: Far East Film).

Khác với nhiều anh chị em theo đuổi kinh doanh gia đình, bà Hà Siêu Nghi (Josie Ho, SN 1974) lại chọn theo đuổi nghệ thuật và trở thành một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Hong Kong.

Theo Variety, bà là ca sĩ, diễn viên có phong cách mạnh mẽ, từng tham gia nhiều dự án điện ảnh quốc tế, đặc biệt trong dòng phim độc lập và thể loại gai góc.

Bà được biết đến với phong cách cá tính, táo bạo, góp phần tạo nên hình ảnh đa dạng cho gia tộc họ Hà, không chỉ gói gọn trong lĩnh vực kinh doanh.

Ông Hà Du Long (Ảnh: Bloomberg).

Trong khi đó, ông Hà Du Long (Lawrence Ho, SN 1976) là một trong những người con trai có ảnh hưởng lớn nhất của cố tỷ phú Hà Hồng Sân, được biết đến với vai trò tiên phong đưa đế chế casino của gia tộc vươn ra quốc tế.

Ông là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch kiêm CEO của Melco Resorts & Entertainment – doanh nghiệp vận hành nhiều khu nghỉ dưỡng, casino tại Macau, Philippines và châu Âu.

Theo Bloomberg, chiến lược của Hà Du Long tập trung vào mô hình “resort tích hợp” cao cấp, kết hợp giải trí, nghỉ dưỡng và casino, giúp Melco trở thành một trong những thương hiệu đáng chú ý trong ngành.

Không chỉ kế thừa di sản từ cha, ông còn được xem là người góp phần tái định hình cách gia tộc họ Hà tham gia thị trường toàn cầu, giảm phụ thuộc vào riêng Macau và hướng tới mô hình kinh doanh đa quốc gia.

Hà Du Quân và vợ Hề Mộng Dao (Ảnh: Macau News; HK1).

Trong thế hệ cháu trai, anh Hà Du Quân (Mario Ho, SN 1995, con trai của ông Hà Du Long) là gương mặt trẻ được truyền thông quan tâm. Anh nổi tiếng không chỉ vì xuất thân mà còn nhờ thành tích học tập xuất sắc và hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Theo CNN, Hà Du Quân từng theo học tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, một trong những trường đại học hàng đầu thế giới) và tham gia nhiều dự án khởi nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao điện tử (esports) và công nghệ.

Với hình ảnh trẻ trung, học vấn cao và thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, Hà Du Quân được xem là đại diện tiêu biểu cho quá trình chuyển mình của gia tộc họ Hà sang thế hệ kế thừa mới.

Vợ của Hà Du Quân là người mẫu Hề Mộng Dao (Ming Xi, SN 1989). Cô là siêu mẫu nổi tiếng Trung Quốc, từng trình diễn cho Victoria's Secret Fashion Show và nhiều thương hiệu lớn.

Sự xuất hiện của Hề Mộng Dao giúp gia tộc “vua sòng bạc Macau” tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh mà còn ở thời trang và giải trí.

Bên cạnh những cái tên nổi bật, gia tộc họ Hà còn nhiều thành viên khác tham gia vào hệ sinh thái doanh nghiệp trải rộng từ casino, vận tải đến bất động sản. Nhiều người trong số này giữ vai trò trong hội đồng quản trị hoặc nắm cổ phần tại các công ty chủ chốt như SJM Holdings hay Shun Tak Holdings.

Dù không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, họ vẫn góp phần duy trì hoạt động và cấu trúc sở hữu của “đế chế sòng bạc Macau”, tạo nên một mô hình gia tộc kinh doanh đa tầng, nơi quyền lực được phân bổ nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ qua nhiều thế hệ.