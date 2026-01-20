Gia đình cầu thủ U23 dựng rạp, nấu cháo gà đón khách đến cổ vũ trận bán kết

Nấu cháo gà đãi người hâm mộ

19h, căn nhà nhỏ của gia đình cầu thủ Nguyễn Lê Phát ở xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng đã rộn ràng không khí sôi động trước giờ trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc chính thức diễn ra tại Saudi Arabia.

Từ chiều, cả gia đình đã tất bật thuê người dựng rạp, phủ toàn bộ sân để có thể đón hàng trăm người hâm mộ đến cổ vũ.

Gia đình và người hâm mộ cùng ăn tối trong bầu không khí vui vẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhờ hiệu ứng lan toả sau trận tứ kết, biết bà con làng xóm sẽ đến cổ vũ đông, chị Lê Linh - mẹ cầu thủ Lê Phát - mổ gà, nấu cháo để mọi người có đủ sức khoẻ, thưởng thức trận đấu đến rạng sáng.

Tối 20/1, xóm nhỏ nơi gia đình Lê Phát sinh sống rộn ràng như một ngày hội. Nhiều bà con điều khiển máy cày, chở cổ động viên hò reo, vẫy cờ tạo bầu không khí sôi động.

Bố mẹ của Lê Phát (thứ ba và thứ tư từ trái sang) chụp ảnh cùng người hâm mộ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Gia đình ở nông thôn, cỗ bàn đơn giản nhưng bà con đổ đến rất vui vẻ. Vài ngày qua, gia đình và các cổ động viên đều háo hức chờ đến giờ bóng lăn", chị cho biết.

Theo đội hình ra sân, Lê Phát sẽ đá chính ngay từ đầu trận. Nhận được tin, vợ chồng chị Lê Linh rất xúc động, hy vọng con trai và đồng đội sẽ giành chiến thắng.

"Chúng tôi gửi lời chúc con trai và các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thi đấu bản lĩnh, giành quyền vào chơi ở trận chung kết", chị nói.

Nguyễn Lê Phát là cầu thủ sinh năm 2007, nhỏ tuổi nhất của đội U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á năm nay.

Bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu từ nhỏ, trong hành trình theo đuổi giấc mơ sân cỏ của chàng cầu thủ luôn có sự đồng hành của mẹ. Có thời điểm, con trai tập luyện ở Hà Nội, chị ra Hà Nội ở trọ, phụ quán ăn để được gần con.

Cả xóm dựng màn hình LED cổ vũ Đình Bắc và U23 Việt Nam

Tại quê nhà Nghệ An của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, từ trưa 20/1, sân vận động xóm Hưng Yên Bắc 2, xã Yên Trung, Nghệ An rực đỏ cờ hoa, băng rôn, màn hình LED kích thước lớn được lắp đặt, biến sân làng thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam thi đấu với U23 Trung Quốc.

Sân vận động quê nhà Đình Bắc người dân treo băng rôn cổ vũ sôi động (Ảnh: Nguyễn Phê).

Lúc 21h20, hàng trăm người dân ở nhiều lứa tuổi đã nô nức đổ về sân, mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và cả niềm háo hức khó giấu trên gương mặt. Tiếng trống, tiếng hò reo vang lên không ngớt mỗi khi tên Đình Bắc và U23 Việt Nam được xướng lên, tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết và đầy cảm xúc.

Trên khán đài, những cái bắt tay, nụ cười và ánh mắt dõi theo từng pha bóng cho thấy tình yêu bóng đá giản dị nhưng sâu sắc của người dân quê nhà. Giữa đêm muộn miền quê xứ Nghệ, sân cỏ nhỏ bé ấy đã trở thành điểm hẹn của niềm tin, niềm tự hào và sự đồng lòng hướng về màu cờ sắc áo Tổ quốc.

Người dân hô vang "Việt Nam vô địch" (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Từ một cậu bé lớn lên ở làng quê Yên Trung, nay được khoác áo U23 Việt Nam, Đình Bắc khiến ai cũng phấn khởi, tự hào.

Bà con chúng tôi tối nay đến đây không chỉ để cổ vũ U23 Việt Nam mà còn để tiếp thêm tinh thần cho Bắc thi đấu tự tin, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, anh Nguyễn Văn Chiến, người dân xóm Hưng Yên Bắc 2 cho biết.

Sinh ngày 19/8/2004, Đình Bắc đến từ Hưng Nguyên, Nghệ An. Chính điều này là bệ phóng nuôi dưỡng ước mơ bóng đá của Đình Bắc từ nhỏ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Ấp, bố của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc từng cho biết, ngoài đời Đình Bắc là người vui vẻ, sống tình cảm và luôn hòa đồng với mọi người xung quanh.

Chuẩn bị trà, nước đón khách đến cổ vũ

Tại nhà ông Nguyễn Thái Toàn (bố của tiền vệ Nguyễn Thái Sơn) ở Thanh Hoá, gia đình đã ăn cơm sớm, chuẩn bị trà, nước đón khách đến cổ vũ trận bán kết U23 châu Á.

Ông Nguyễn Thái Toàn đứng cạnh tủ trưng bày các huy chương mà Thái Sơn đã giành được (Ảnh: Hoàng Dương).

Ông Toàn cho biết, gia đình mong con trai và đồng đội sẽ tự tin để giành chiến thắng trước U23 Trung Quốc.

Cầu thủ Thái Sơn sinh ra trong gia đình có 4 chị em. Từ nhỏ đến lớn, chàng cầu thủ luôn ngoan ngoãn, lễ phép.