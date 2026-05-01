Chàng trai chăn bò "đẹp nhất Trung Quốc" đổi đời sau một đêm, giờ ra sao?

Nổi tiếng chỉ sau một đêm

Năm năm trước, chàng trai Đinh Chân (Tenzing Tsondu) bất ngờ nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi một nhiếp ảnh gia du lịch ghi lại nụ cười mộc mạc của anh giữa vùng núi cao Tây Tạng (tháng 11/2020).

Đoạn video lan truyền nhanh chóng, khiến tài khoản mạng xã hội vừa lập của anh nhanh chóng đạt 2 triệu người theo dõi chỉ sau một ngày. Nhiều người ấn tượng với nụ cười trong trẻo, ánh mắt mộc mạc của anh, thậm chí mong anh giữ nét giản dị ấy, không bị cuốn theo con đường “nổi tiếng mạng”.

Thời điểm đó, chàng trai 19 tuổi được chính quyền huyện Litang, châu tự trị Garze (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) mời làm đại sứ du lịch, với mức lương 3.500 tệ/tháng (khoảng 13 triệu đồng), kèm bảo hiểm xã hội.

Quyết định này được xem là giúp Đinh Chân có cuộc sống ổn định, đồng thời quảng bá quê hương hiệu quả, thay vì để anh sớm bị cuốn vào môi trường giải trí nhiều áp lực.

Đinh Chân được gọi là "chàng trai đẹp nhất Trung Quốc" (Ảnh: South China Morning Post).

Hiện tại, ở tuổi 24, Đinh Chân có bước chuyển mình rõ rệt. Anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế và chính thức lấn sân điện ảnh với bộ phim tình cảm Everlasting Love. Trong phim, anh vào vai chính mình, là “ông mai” cho cặp nhân vật chính.

Tháng 4 vừa qua, anh đã góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh với bộ phim này. Xuất hiện tại sự kiện, Đinh Chân gây chú ý với diện mạo khác biệt nhờ lớp trang điểm chỉn chu. Khả năng nói tiếng phổ thông của anh cũng cải thiện đáng kể so với 5 năm trước.

Ngoài ra, anh còn góp mặt trong phim Sumpa Kingdom - tác phẩm kể về hành trình tìm lại cội nguồn của những người trẻ vùng Tây Tạng, được chính quyền trung ương và khu tự trị Tây Tạng hỗ trợ sản xuất.

Trưởng thành giữa tranh cãi

Sự chuyển hướng sang diễn xuất của Đinh Chân nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ủng hộ, cho rằng anh có ngoại hình nổi bật, thậm chí “sinh ra để làm diễn viên”.

Anh đã góp phần phát triển du lịch quê nhà (Ảnh: South China Morning Post).

Tuy vậy, không ít ý kiến lo ngại môi trường giải trí có thể làm mất đi nét trong trẻo của anh. Một số người cho rằng anh trông tự nhiên và gần gũi hơn khi không trang điểm. Ngược lại, nhiều người bênh vực, cho rằng các hoạt động phim ảnh, truyền hình vẫn nằm trong vai trò đại sứ du lịch, góp phần quảng bá quê hương.

Sức hút của Đinh Chân đã mang lại cú hích lớn cho du lịch Litang. Nếu năm 2019, địa phương này đón khoảng 1 triệu lượt khách thì đến năm 2024, con số đã vượt 4 triệu.

Sự tăng trưởng kéo theo hàng loạt homestay được mở, nông dân có thêm cơ hội bán sản phẩm. Nhiều trẻ em được đến trường, có cuộc sống khác với Đinh Chân thời thơ ấu - người phải bỏ học từ lớp 3 để chăn bò yak.

Khi mới được chú ý, ước mơ của Đinh Chân chỉ đơn giản là trở thành “hoàng tử đua ngựa”. Giờ đây, anh có cái nhìn cởi mở hơn, muốn thử sức với nhiều điều, bất kể thành công hay thất bại.

Năm ngoái, anh tham gia chương trình đào tạo diễn xuất Memories Beyond Horizon, nơi các diễn viên kỳ cựu hướng dẫn người mới. Trải nghiệm này giúp anh khám phá việc hóa thân thành một con người khác qua diễn xuất.

Anh từng có ước mơ trở thành "hoàng tử đua ngựa" (Ảnh: Sina).

Kể từ khi nổi tiếng, Đinh Chân liên tục đối mặt với chỉ trích, từ ngoại hình, quá khứ cho đến chính sự nổi tiếng của mình. Có người cho rằng việc anh thành công nhờ vẻ ngoài là không công bằng, trong khi nhiều người khác phải nỗ lực mà chưa chắc đạt được. Trước những tranh cãi, anh chọn cách đối diện bình thản.

Chia sẻ về sự nổi tiếng của mình, anh thừa nhận không thể trả lời câu hỏi vì sao mình may mắn, nhưng hy vọng sự may mắn của mình có thể mang lại may mắn cho nhiều người hơn.