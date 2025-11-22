EVN chung tay ủng hộ nhiều địa phương khắc phục hậu quả bão lũ trong năm 2025

Diễn biến thiên tai, bão lụt xảy ra liên tiếp ở nhiều khu vực

Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước hứng chịu tới hơn 20 loại hình thiên tai. Trong đó, chuỗi bão số 5, 9, 10, 11 với cường độ mạnh, đường đi bất thường đã gây ra mưa lớn cực đoan, đặc biệt nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc. Hoàn lưu của bão Matmo (bão số 11) kết hợp với đới gió đông nam của áp cao cận nhiệt đới đã gây mưa 200-400mm trong đêm 6/10 và ngày 7/10 tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội.

Một số nơi tại Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa vượt 560mm, cao nhất trong nhiều năm. Chỉ trong chưa đầy 24 giờ, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Cà Lồ và nhiều tuyến sông khác đã lên nhanh, 9 trạm trên 5 tuyến sông ghi nhận mực nước vượt mốc lịch sử.

Tại trạm Gia Bảy (sông Cầu), đỉnh lũ đạt 29,90m, cao hơn mức kỷ lục trước đó 1,09m. Các điểm đo trên sông Thương, sông Trung, sông Bằng cũng lần lượt vượt mốc lịch sử từ 0,08 đến 1,77m. Hệ quả là nhiều khu vực bị ngập sâu, trong đó Thái Nguyên có tới 198.710 ngôi nhà chìm trong nước, Bắc Ninh gần 21.000 nhà, Hà Nội hơn 8.000 nhà.

Tiếp sau đó, khu vực miền Trung - đặc biệt là tại Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi - đối mặt đợt mưa lũ, ngập lụt lớn với những con số thiệt hại được ghi nhận ở mức lịch sử. Chỉ trong 11 ngày, người dân các tỉnh miền Trung phải oằn mình chống chọi hai trận lũ lớn và một cơn bão mạnh.

Nhiều khu vực miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn. Mưa lớn liên tục từ sáng 26/10 đến ngày 27/10, khiến nhiều khu vực tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi chìm sâu trong nước lũ. Tại Huế, từ ngày 27/10, mực nước sông Hương và sông Bồ đồng loạt vượt báo động 3, khiến 32/40 xã, phường ngập sâu từ 1 mét đến 2 mét.

Khi nhiều khu vực trũng thấp ở Huế còn chưa kịp rút hết nước từ cơn lũ trước, thì từ rạng sáng 3/11, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng trở lại. Tại Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài suốt từ sáng 26/10 đến ngày 29/10, khiến nhiều khu vực trũng thấp, ven sông chìm trong biển nước. Nhiều khu dân cư rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn, giao thông tê liệt, sinh hoạt đảo lộn.

Phố cổ Hội An vừa trải qua một trận ngập lụt lịch sử. Từ rạng sáng 27/10, nước lũ bắt đầu tràn vào khu phố và chỉ sau vài giờ đã dâng cao từ 1 mét đến 2 mét. Đỉnh lũ lần này vượt mức kỷ lục năm 1964 khoảng 12cm, khiến nhiều tuyến phố ngập sâu, thậm chí một số nơi nước dâng lút cả mái nhà.

Đến ngày 3/11, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng dâng cao trở lại, gây ngập nặng nhiều khu dân cư trũng thấp. Tại Hội An, khi người dân vừa kịp dọn dẹp sau đợt lũ trước - thậm chí nhiều nơi còn chưa kịp thu dọn xong, thì nước lũ lại ập đến, buộc bà con khổ sở "chạy lũ" lần thứ hai chỉ trong vài ngày.

Mưa lớn kéo dài cũng gây ra hàng loạt vụ sạt lở nghiêm trọng tại các khu vực miền núi của Đà Nẵng. Lũ quét bất ngờ ập xuống, vùi lấp, cuốn trôi hàng chục ngôi nhà, khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Hạ tầng giao thông, trường học, trụ sở thôn bản cũng bị hư hỏng nặng.

EVN và các đơn vị thành viên tích cực cùng các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Trong bối cảnh liên tiếp xảy ra thiên tai, bão lụt lịch sử ở nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung, các đơn vị của ngành điện cũng chịu thiệt hại đáng kể, nhưng với tinh thần sẵn sàng chung tay chia sẻ cùng chính quyền và người dân các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cơ sở hạ tầng và ổn định cuộc sống người dân, bên cạnh nhiệm vụ khắc phục hậu quả và khôi phục cung cấp điện sau bão lũ, EVN và các đơn vị thành viên vẫn tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều địa phương.

EVN và các đơn vị thành viên tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai ở nhiều địa phương.

Từ đầu năm 2025 đến nay, EVN và các đơn vị đã ủng hộ tổng cộng 35 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai cho các địa phương thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố. Đặc biệt là các tỉnh, thành phố ở miền Bắc và miền Trung chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi các cơn bão, lũ, ngập lụt nghiêm trọng (như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk…) đều được EVN và các đơn vị thành viên quan tâm tích cực ủng hộ, chia sẻ.

Tập đoàn đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tạo được sức lan tỏa sâu rộng.

Không chỉ tích cực tham gia chung tay cùng các địa phương ủng hộ góp phần khắc phục hậu quả thiên tai như vừa qua, trong giai đoạn 2020-2025, khi bối cảnh tình hình tài chính còn nhiều khó khăn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị vẫn nỗ lực thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị. Tổng kinh phí đóng góp cho an sinh xã hội trực tiếp các năm 2020-2025 là 1.262,2 tỷ đồng.

Trong đó, thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, toàn tập đoàn đã chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Trong 2 năm 2020 và 2021, EVN đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện với tổng số tiền là hơn 16.950 tỷ đồng.

Đồng thời, đơn vị triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch cho các địa phương và cơ sở y tế với kinh phí khoảng gần 613 tỷ đồng, trong đó EVN đã ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 số tiền 400 tỷ đồng, ủng hộ 24.000 máy tính với số tiền tương ứng là 60 tỷ đồng cho chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Sự tích cực tham gia ủng hộ chính quyền địa phương và bà con trong việc khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng và các hoạt động an sinh xã hội nói chung của EVN và các đơn vị cũng là hành động thiết thực thể hiện tấm lòng của hàng vạn CBNV ngành điện tri ân sâu sắc các địa phương đối với sự hỗ trợ giúp đỡ trong quá trình xây dựng và vận hành các công trình điện. Điều này cũng là thể hiện nét văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp được duy trì và phát huy truyền thống lịch sử 71 năm của ngành điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2025).