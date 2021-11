Ecomama - máy rửa thực phẩm tích hợp khử độc và tiệt trùng

Dân trí Ngộ độc thực phẩm hay những căn bệnh quái ác, điển hình là ung thư, đang trở thành vấn đề đáng lo ngại. Cùng tìm hiểu sự tuyệt vời của máy rửa thực phẩm Ecomama mà các bà nội trợ đang truyền tai nhau nhé.

Máy rửa thực phẩm Ecomama có thực sự cần thiết trong căn bếp?

Những con số biết nói về thực trạng thực phẩm bẩn.

Người tiêu dùng hiện nay không khỏi lo lắng khi thực phẩm kém vệ sinh, tồn tại vi khuẩn, dư lượng hóa chất được bán tràn lan gây nên nhiều nguy cơ cho sức khỏe như: ngộ độc thực phẩm, thần kinh, béo phì, dậy thì sớm… Thậm chí khi tiêu thụ lâu dài có thể gây nên ung thư.

Phương pháp sơ chế thực phẩm thủ công thông thường có 100% bảo vệ thực phẩm và sức khỏe của bạn?

Câu trả lời là không. Làm sạch bằng phương pháp thông thường vẫn tạo cơ hội để cặn bẩn, vi khuẩn tồn đọng. Theo Cơ quan Nghiên cứu ung thư quốc tế (IACR) thông báo về ung thư toàn cầu: Xét trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam xếp thứ 16 tại châu Á. Đây là những con số biết nói, dấy lên sự lo ngại về vấn đề sức khỏe của người Việt.

Làm thế nào để giữ gìn sức khỏe cho bản thân và gia đình trong từng bữa ăn? Lựa chọn máy rửa thực phẩm như thế nào khi có quá nhiều dòng sản phẩm trôi nổi, kém chất lượng trên thị trường? Trở thành người tiêu dùng thông thái ngay hôm nay với Ecomama - lọt qua "mắt xanh" của hàng triệu người tiêu dùng trên thế giới.

Ecomama chuyển giao công nghệ từ Đức, sở hữu công nghệ rửa thực phẩm hàng đầu thế giới

Máy rửa thực phẩm Ecomama được chuyển giao công nghệ từ Đức. Trong quá trình nghiên cứu và sản xuất, sản phẩm được kỹ sư người Đức giám sát chất lượng sản xuất nghiêm ngặt trong nhà máy robot công nghệ cao.

Điểm khác biệt của Ecomama EC-11 là sở hữu 2 công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay: công nghệ sóng siêu cao tần Ultrasonic và công nghệ vĩnh cửu tạo Ozone tinh sạch. Nói về hai công nghệ này, công nghệ siêu âm cao tần trước đây chỉ sử dụng trong công nghiệp, các dây chuyền tiệt trùng sữa, nay đã được nghiên cứu ứng dụng trong sản phẩm dân dụng. Việc sử dụng sóng siêu âm cao tần 40kHZ tạo ra hàng triệu bọt nước li ti len lỏi vào mọi ngóc ngách trên thực phẩm giúp đánh bật các vết bẩn, ấu trùng, vi khuẩn, chất độc hại cứng đầu mà vẫn giữ được độ tươi ngon, hình thái nguyên vẹn thực phẩm.

Ozone đã được các nhà khoa học sử dụng làm chất khử trùng nước uống kể từ năm 1893 và được chứng minh hiệu quả khử khuẩn hoàn hảo và vô cùng an toàn khi sử dụng với nồng độ phù hợp. Máy rửa thực phẩm Ecomama sở hữu công nghệ vĩnh cửu tạo Ozone tinh sạch, mang hiệu quả khử khuẩn cao, làm bất hoạt hóa chất độc hại lên tới 99,99%.

Máy rửa thực phẩm Ecomama tích hợp công nghệ 2 trong 1.

Máy rửa thực phẩm Ecomama có an toàn không?

Lợi dụng sự thiếu hụt thông tin của khách hàng, nhiều loại máy rửa thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc đang được quảng cáo sai sự thật. Những sản phẩm này chỉ có công nghệ Ozone thường, lạc hậu, thậm chí gây hại đối với sức khỏe người dùng do nồng độ Ozone vượt ngưỡng an toàn. Nồng độ Ozone trong Ecomama EC-11 tạo ra nằm trong ngưỡng an toàn từ 0,2 ppm - 0,4 ppm theo tiêu chuẩn quốc tế vì vậy rất an toàn và đảm bảo.

Không chỉ có vậy, Ecomama EC-11 còn được thử nghiệm hiệu quả và cấp chứng nhận bởi Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Giấy kiểm định chất lượng của Ecomama.

So sánh máy rửa thực phẩm Ecomama với hàng giả và máy rửa thực phẩm kém chất lượng

Về logo thương hiệu: Máy rửa thực phẩm Ecomama có đầy đủ thông tin tra cứu thương hiệu. Logo được in trên mặt máy và đã đăng ký với Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ,

Về chế độ bảo hành: Khác với những sản phẩm kém chất lượng, có giấy bảo hành chỉ là hình thức, khách hàng của Ecomama được đảm bảo quyền lợi lâu dài với chế độ bảo hành điện tử ngay trên trang web chính hãng.

Về giấy kiểm nghiệm: Máy rửa thực phẩm Ecomama có đầy đủ các giấy tờ kiểm nghiệm và chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia về hiệu quả sử dụng trên thực phẩm

Về pháp lý: Máy rửa thực phẩm Ecomama có đầy đủ giấy tờ đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký với Bộ Công Thương, tài khoản công ty và minh bạch về địa chỉ các trung tâm bảo hành trên toàn quốc.

Giá thành hợp lý, ưu đãi hấp dẫn

Mức giá được 95,68% khách hàng đã sử dụng sản phẩm đánh giá hợp lý. Đây là một mức giá phù hợp dành cho những người thực sự khao khát sở hữu sản phẩm vừa tích hợp 2 công nghệ vừa có thể bảo vệ sức khỏe cả gia đình. Bên cạnh đó, máy rửa thực phẩm Ecomama đang được bán với dịch vụ chăm sóc khách hàng hấp dẫn:

- Dịch vụ vận chuyển miễn phí toàn quốc.

- Chương trình 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày - chế độ bảo hành tốt nhất trong vòng 24 tháng.

Đặc biệt, các chương trình ưu đãi và hàng ngàn phần quà hấp dẫn từ Tập đoàn Ecomama đang chờ để được trao cho các khách hàng may mắn.

Máy Rửa Ecomama Cảnh Báo Hàng Giả, Hàng Nhái Kém Chất Lượng - YouTube

Tận mắt kiểm chứng hiệu quả của Ecomama.

Liên hệ với Tập đoàn Ecomama:

Website: https://ecomama.com.vn/

Hotline: 1900 066 679

Trung tâm bảo hành:

- Hà Nội: C14 - 34 Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

- TPHCM: QQ3 Ba Vì, cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TPHCM.

Trường Thịnh