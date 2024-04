Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô khổ sở ở các điểm vui chơi

Ngày 28/4, ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, đường phố Hà Nội, nhất là khu vực trung tâm đều thông thoáng. Hàng loạt các điểm vui chơi là điểm đến quen thuộc dịp này như Công viên Thủ Lệ, phố đi bộ Hồ Gươm, phố cà phê đường tàu... đều không có tình trạng đông đúc, quá tải, không khí không khác so với ngày thường.

Ngày 28/4 là ngày cao điểm nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời điểm từ 10h-14h, mức nhiệt ngoài trời đo được khoảng hơn 40 độ C.

Đối với những người dân đưa con em đi tham quan, vui chơi ở Công viên Thủ Lệ việc mang theo ô, áo chống nắng, khẩu trang hay kính râm là những trang bị không thể thiếu.

Anh Đặng Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết: "Công viên Thủ Lệ có nhiều cây xanh nên trong những ngày nắng nóng thế này rất phù hợp để cho các con tham quan và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại đây". Tuy nhiên, người đàn ông này thừa nhận nắng nóng, khiến việc trải nghiệm ở đây gặp nhiều khó khăn. Trẻ em bố mẹ phải bế trên lưng, việc đi bộ ngắm cảnh cũng mệt mỏi vì oi bức.

Khác với cảnh tượng đông đúc, nhộn nhịp thường thấy trong các ngày nghỉ lễ, hôm nay phố đi bộ Hồ Gươm khá vắng vẻ.

Mặc dù quanh Hồ Gươm có rất nhiều cây xanh và bóng mát che phủ, nhưng cũng không đủ để giảm được nhiệt độ trên đường phố. Khách đi tản bộ phải trùm áo, mang ô để tránh cái nắng thiêu đốt.

Phố đi bộ nắng nóng như chảo lửa, khiến du khách tìm những bóng râm ngồi nghỉ uống nước.

Khu vực phố cà phê đường tàu đoạn phố Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng không ghi nhận lượng khách đông đúc bất thường. Theo các chủ quán cà phê, khách đến đây trong ngày nghỉ lễ chủ yếu là khách quốc tế và không có đột biến.