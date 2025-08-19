Éclat Wellness & Spa ứng dụng công nghệ Ultherapy Prime & Linearz trong chăm sóc da

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, khi Éclat tiếp tục bổ sung vào danh mục dịch vụ của mình những công nghệ làm đẹp theo chuẩn quốc tế mang đến cho khách hàng trải nghiệm nâng niu, tinh tế và hiệu quả bền lâu.

Bà Ngân Vũ - Tổng giám đốc Éclat - nhấn mạnh Éclat tin rằng mỗi khách hàng đều xứng đáng được tận hưởng những gì tốt nhất. Việc hợp tác cùng Inamed để đưa Ultherapy Prime & Linearz vào vận hành không chỉ đơn thuần là mang đến một dịch vụ, mà còn là cách Éclat hiện thực hóa sứ mệnh mang đến sự chăm sóc chu đáo, an toàn và hiệu quả.

Tại sự kiện, đại diện Inamed cho biết: “Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Éclat - một thương hiệu đặt trọn tâm huyết vào việc kiến tạo những trải nghiệm làm đẹp tinh tế và trọn vẹn cho khách hàng. Với sự hiện diện của Ultherapy Prime & Linearz, chúng tôi tin rằng Éclat sẽ nâng tầm chuẩn mực dịch vụ, mang đến những kết quả ấn tượng, xứng đáng với kỳ vọng của khách hàng”.

Không chỉ là buổi bàn giao công nghệ, đây còn là dịp để các chuyên gia của Éclat cùng đại diện hãng trao đổi chuyên môn, thống nhất các quy chuẩn an toàn và chất lượng dịch vụ, nhằm giúp khách hàng khi đến với Éclat sẽ được trải nghiệm Ultherapy Prime & Linearz theo tiêu chuẩn quốc tế.

Éclat Spa sở hữu đội ngũ chuyên viên tay nghề cao, không gian riêng tư, sang trọng, mang lại trải nghiệm làm đẹp thư giãn và đẳng cấp.

Ultherapy Prime & Linearz phù hợp với người có cơ mặt, vùng cằm - cổ, bụng mặt mất độ săn chắc; người ngại xâm lấn, muốn trẻ hóa tự nhiên.