Đón năm mới cùng ứng dụng Agribank Plus, săn sổ tiết kiệm 5 triệu đồng

Bằng nhiều giải thưởng hấp dẫn như sổ tiết kiệm, máy tính bảng cùng hàng nghìn mã giảm giá, chương trình góp phần gia tăng trải nghiệm, mang lại niềm vui vào dịp đầu năm cho người dùng.

Ngân hàng số - Điểm chạm mang lại may mắn mỗi ngày

Cận Tết, khi nhịp sống trở nên hối hả với hàng loạt kế hoạch chi tiêu, mua sắm, ứng dụng ngân hàng trở thành bạn đồng hành bận rộn của nhiều người. Để những thao tác tài chính quen thuộc trở nên thú vị hơn, từ ngày 20/1 đến hết 30/3/2026, Agribank triển khai chương trình “Vòng quay đón lộc” trên ứng dụng Agribank Plus, biến mỗi giao dịch thành cơ hội nhận quà tặng dịp đầu năm.

Khách hàng hào hứng tham gia chương trình để “săn” lộc đầu năm (Ảnh: VNPAY).

Điểm cộng lớn nhất của chương trình là cách thức tham gia đơn giản, ai cũng có cơ hội nhận quà. Cụ thể, đối với khách hàng mới, chỉ cần đăng ký và kích hoạt tài khoản trên ứng dụng Agribank Plus, nhận ngay lượt quay may mắn với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Đối với khách hàng đang sử dụng Agribank Plus, mỗi tài khoản có thể tích lũy lượt quay may mắn thông qua các thao tác quen thuộc hàng ngày. Đơn giản nhất, khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng Agribank Plus mỗi ngày, sẽ nhận ngay một lượt quay may mắn. Ngoài ra, với những thao tác cơ bản như: cập nhật sinh trắc học, bật nhận tin biến động số dư, chuyển tiền nội bộ, thanh toán hóa đơn hay mua sắm trực tuyến... người dùng sẽ nhận thêm lượt quay may mắn.

Sổ tiết kiệm, máy tính bảng và hàng nghìn phần quà hấp dẫn trên Agribank Plus

Chương trình "Vòng quay đón lộc" là lời tri ân thiết thực của Agribank gửi tới người dùng nhân dịp Tết đến xuân về. Khách hàng không cần chi tiêu lớn, chỉ cần sử dụng và trải nghiệm các tiện ích trên ứng dụng là có cơ hội nhận về những phần quà giá trị.

Chương trình “Vòng quay đón lộc” mang lại hàng chục nghìn phần quà hấp dẫn cho khách hàng sử dụng Agribank Plus (Ảnh: VNPAY).

Cơ cấu giải thưởng bao gồm các phần quà như sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng hoặc 3 triệu đồng, máy tính bảng Samsung Galaxy Tab, cùng nhiều quà tặng hiện vật khác như túi vải, ô cầm tay. Đặc biệt, chương trình còn áp dụng cơ chế tích lũy điểm thưởng thú vị: mỗi lượt quay vào ô "Hạt lúa" sẽ được quy đổi thành điểm, và 100 khách hàng có điểm tích lũy cao nhất cuối chương trình sẽ nhận được gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng.

Bên cạnh các phần quà hiện vật, Agribank Plus còn mang đến hàng loạt mã giảm giá lên đến 50% cho các dịch vụ di chuyển, giải trí, mua sắm trên ứng dụng. Nhờ sự tích hợp đa tiện ích trên một ứng dụng duy nhất, người dùng có thể sử dụng các ưu đãi này để tiết kiệm chi phí cho các nhu cầu thiết yếu dịp Tết như đặt vé máy bay, vé tàu/xe, VNPAY Taxi, đặt vé xem phim giải trí hay mua sắm VnShop.

Từ bây giờ, khách hàng có thể tải ngay ứng dụng hoặc thực hiện giao dịch trên Agribank Plus để có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn cho năm mới đầy hứng khởi.