Độc đáo chợ ẩm thực giữa cánh đồng thu hút hơn 10.000 lượt khách ở TPHCM

Chợ phiên đường quê tại ấp Láng Cát A, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TPHCM nằm giữa những cánh đồng lúa đang trổ bông, phảng phất hương lúa.

Phiên chợ mở cửa từ 16h30 đến 20h mỗi thứ 7, chủ nhật hàng tuần từ nay cho đến Tết. Khoảng 15h, người dân bắt đầu chở đồ đạc ra gian hàng, tất bật chuẩn bị buôn bán.

Ông Phạm Văn Bình, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã Tân Phú Trung cho biết, phiên chợ đường quê xã Tân Phú Trung tập trung khoảng 120 gian hàng, đây không chỉ là nơi mua bán, mà còn là mô hình kinh tế giúp tạo sinh kế cho người dân địa phương, đồng thời phát triển du lịch cộng đồng khu vực nông thôn. Dự kiến thời gian tới, nếu xét thấy hiệu quả cao sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình.

Trước đó, để mô hình chợ ẩm thực được hoạt động an toàn, ổn định, UBND huyện đã chỉ đạo xã Tân Phú Trung phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết; trong đó đưa ra các giải pháp về đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn cho du khách, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Phiên chợ đường quê nổi bật với những món ăn đặc trưng của Củ Chi, như bánh khoai mì, bánh tráng, gỏi cuốn, và nhiều món ăn dân dã khác.

Ngoài những món ăn dân dã, chợ còn cung cấp một loạt các món ăn đường phố khác, mang đến cho du khách nhiều sự lựa chọn. Các sản phẩm được đưa đến phiên chợ do chính tay người dân địa phương sản xuất, đều đã được kiểm định an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Các món như khô gà, khô bò, bánh tráng ở đây đều do tự tay mẹ em làm. Mỗi món ăn ở đây đều là sản phẩm của gia đình, do đó, khách hàng không chỉ đến để thưởng thức, mà còn có thể hiểu thêm về công việc và cuộc sống của người dân địa phương," Thu Liên, người bán hàng tại phiên chợ chia sẻ.

Điểm chụp ảnh ủng hộ quỹ người nghèo thu hút nhiều người dân check-in.

Đặc biệt, điểm nổi bật của chợ là không gian thoáng đãng, nằm giữa cánh đồng lúa bát ngát, tạo cảm giác gần gũi và hòa mình với thiên nhiên. Những cánh đồng xanh mướt là điểm chụp ảnh lý tưởng, nên thơ. Mẹ con chị Mai (ấp Giòng Sao) hào hứng chia sẻ: "Phiên chợ mở ra đã tạo sân chơi cũng như tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, hôm qua mẹ con mình cũng đã đến đây chơi, không khí vô cùng náo nhiệt".

Phiên chợ đường quê xã Tân Phú Trung đã trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Theo ông Phạm Văn Bình, trong hai ngày cuối tuần, ước tính khoảng 10.000 lượt khách đến với phiên chợ.

Anh Nhất Trung (Tân Bình), chia sẻ rằng anh biết đến phiên chợ qua những thông tin trên mạng xã hội. Quyết định đưa gia đình đến phiên chợ, anh Nhất cho biết: "Chúng tôi rất hào hứng khi tìm thấy một điểm đến độc đáo, kết hợp giữa ẩm thực và thiên nhiên. Đây là một trải nghiệm rất khác biệt mà gia đình tôi sẽ nhớ mãi".

Ngoài ẩm thực, phiên chợ còn là nơi trao đổi, mua bán những sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương. Bà Mai Thị Lang, Trưởng ấp Bến Đò 2, cho biết: "Đây là dịp để người dân truyền bá rộng rãi về những nghề thủ công tại địa phương. Góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân".

Càng về tối, phiên chợ càng nhộn nhịp, thu hút đông đảo người dân.

Với không gian mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên, và những món ăn dân dã đậm đà bản sắc, chợ phiên đường quê xã Tân Phú Trung bước đầu khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn, không chỉ thu hút du khách mà còn góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại các khu vực nông thôn. Những ai yêu thích sự giản dị, bình yên và những trải nghiệm mới lạ sẽ tìm thấy cho mình một khoảng lặng tuyệt vời giữa cánh đồng lúa, thưởng thức những món ăn dân dã, và cảm nhận sự ấm áp của tình người nơi đây.