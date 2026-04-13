Đoàn Bộ Nội vụ nhận Bằng khen đơn vị xuất sắc trong Tháng Thanh niên

Sáng 3/4, tại trụ sở Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, thu hút gần 200 cán bộ đoàn chủ chốt và cán bộ chuyên trách từ các cơ sở đoàn trực thuộc tham gia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ - nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, việc nâng cao trình độ, chuẩn hóa kỹ năng và đổi mới tư duy cho đội ngũ cán bộ đoàn là nhiệm vụ mang tính then chốt.

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2026 (Ảnh: Minh Nhật).

Chủ đề công tác năm nay được xác định là “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”, đặt ra yêu cầu chuyển biến từ cách nghĩ đến cách làm trong toàn hệ thống.

Hội nghị tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức lý luận mà còn đi sâu vào các nội dung thực tiễn, với 4 chuyên đề lớn: Tác động của xung đột Trung Đông tới an ninh kinh tế Việt Nam; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn; nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất sản phẩm truyền thông.

Các nội dung này phản ánh rõ định hướng tăng cường năng lực chính trị, kỹ năng số và khả năng thích ứng của cán bộ đoàn trong bối cảnh mới.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: Minh Nhật).

Bên cạnh đó, hội nghị cũng là dịp để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả, từ đó góp phần nâng cao chất lượng triển khai công tác đoàn tại cơ sở.

Việc chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được xác định là “khâu đột phá”, tạo nền tảng cho các hoạt động đoàn đi vào chiều sâu, thực chất hơn trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Trung ương Đoàn cùng đông đảo cán bộ đoàn chủ chốt.

Với chủ đề “Tuổi trẻ Chính phủ xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, Tháng Thanh niên 2026 đã ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, thể hiện rõ vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong toàn khối. Theo báo cáo tổng kết, cả 8/8 chỉ tiêu đề ra đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch.

Trong tháng cao điểm này, toàn Đoàn Thanh niên Chính phủ đã triển khai 259 công trình thanh niên các cấp, hỗ trợ hơn 1.250 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 39 hoạt động hiến máu với gần 2.500 đoàn viên tham gia, thu về gần 2.000 đơn vị máu.

Đoàn Bộ Nội vụ nhận Bằng khen đơn vị xuất sắc trong Tháng Thanh niên (Ảnh: ĐTN).

Đồng thời, các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng khó khăn được triển khai rộng khắp với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng.

Nhiều chương trình ý nghĩa được tổ chức như lễ khởi động tại Ninh Bình, chương trình “Tháng Ba biên giới” tại Gia Lai hay các công trình nhà nhân ái, thắp sáng đường biên tại Hà Tĩnh.

Các hoạt động “Bình dân học vụ số”, phổ cập AI và hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ cũng được đẩy mạnh, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của hoạt động đoàn trong thời kỳ chuyển đổi số.

Song song với đó, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên tiếp tục được chú trọng, với 368 đoàn viên ưu tú được giới thiệu và 215 đảng viên mới được kết nạp.

Các hoạt động đối thoại, diễn đàn thanh niên được tổ chức thường xuyên, tạo không gian để đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Chính phủ đã tuyên dương, khen thưởng 25 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026.

Đoàn Bộ Nội vụ là một trong những tập thể tiêu biểu được vinh danh, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa. Đây là sự ghi nhận cho tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Bộ Nội vụ trong đợt thi đua cao điểm của toàn Đoàn.