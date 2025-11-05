DN Group đầu tư thực hiện chương trình “Điều ước của mẹ” tiếp nghị lực sống cho phụ nữ

Ngày 3/11, họp báo ra mắt chương trình “Điều ước của mẹ” đã diễn ra tại MCV Complex, TPHCM. Sự kiện có sự xuất hiện của các khách mời, nghệ sĩ như Việt Hương, Minh Nhí, Hoàng Mập, Võ Hạ Trâm, Đinh Y Nhung, Hoàng Oanh, Quỳnh Lam, Nguyên Khang, Đoan Trang, Đạt G - Cindy Lưu …

Các nghệ sĩ, khách mời có mặt tại họp báo Điều ước của mẹ (Ảnh: BTC).

Trao cơ hội, thắp niềm tin, đánh thức giá trị người phụ nữ

Không chỉ là một chương trình truyền hình, “Điều ước của mẹ” cùng với người kết nối - Thái Phan Thanh Bình và MC Việt Hương cùng các nghệ sĩ khách mời sẽ lắng nghe, gỡ nút thắt cảm xúc, để từ đó mở ra hành trình chữa lành cho các nhân vật. Khác với những chương trình nhân văn khác, “Điều ước của mẹ” không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ câu chuyện, mà còn trao cơ hội để các nhân vật có thể thay đổi cuộc đời.

MC Việt Hương cùng Chủ tịch DN Group - ông Thái Phan Thanh Bình trong vai trò người kết nối của chương trình (Ảnh: BTC).

Mỗi tập phát sóng sẽ kể về câu chuyện và hành trình của hai người phụ nữ được “tái sinh” qua ba phần:

Phần 1: Cấp vốn - Chiếc chìa khóa vàng: Tất cả nghệ sĩ, host và nhân vật tham gia sẽ chia thành hai đội để cùng tham gia một trò chơi mang tính đấu đối kháng. Đội chiến thắng sẽ có quyền chọn lấy chìa khóa để được mở 1 trong 2 ô cửa tương ứng với một khoản tiền hỗ trợ từ một trong các nhà đầu tư của chương trình.

Phần 2: Cánh cửa tương lai: Mỗi đội sẽ được cấp một mặt hàng hóa nông sản, đặc sản địa phương. Hai đội sẽ cùng nhau thi bán hàng và livestream online, chọn ra đội có kế hoạch marketing và quảng bá sản phẩm tốt nhất. Đội chiến thắng sẽ được chọn phần thưởng có giá trị cao hơn từ các nhà đầu tư của chương trình.

Phần 3: Giải cứu: Vòng chơi dành cho đội thua cuộc. Đội trưởng mỗi đội sẽ được 1 quyền giải cứu, nhờ sự hỗ trợ của các nhà tài trợ, bằng nhiệm vụ thách đấu và thuyết phục các nhà đầu tư của chương trình.

Tinh thần “Mẹ làm được” - biểu tượng của nghị lực và khởi đầu mới

Trong 21 tập phát sóng, chương trình có sự đồng hành của MC Việt Hương cùng Chủ tịch DN Group - ông Thái Phan Thanh Bình trong vai trò người kết nối. Không chỉ là người dẫn dắt, hai người dẫn chuyện còn là người bạn đồng hành, lắng nghe và sẻ chia từng câu chuyện đời thường của những người phụ nữ đang từng ngày nỗ lực vươn lên.

Bằng sự thấu hiểu và chân thành, hai người dẫn chuyện trở thành chiếc cầu nối giúp nhân vật được tiếp thêm sức mạnh để viết nên những câu chuyện của tình yêu, của niềm tin và nghị lực phi thường.

Nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: BTC).

Mỗi tập, chương trình còn chào đón hai nghệ sĩ khách mời khác nhau, để cùng tạo nên những khoảnh khắc chân thành, truyền cảm hứng và gần gũi. Đó là các nghệ sĩ: Ốc Thanh Vân, Huỳnh Lập, Vân Trang, Cindy Lư - Đạt G, Nguyễn Văn Chung, Quách Ngọc Tuyên…

Trong vai trò nhà tài trợ, Thẩm mỹ viện Seoul Center sẽ đồng hành cùng chương trình “Điều ước của mẹ” trong hành trình chăm sóc - chữa lành - tiếp thêm nghị lực cho phụ nữ.

Nghệ sĩ Việt Hương tại buổi họp báo Điều ước của mẹ (Ảnh: BTC).

Chia sẻ thêm về việc đầu tư sản xuất chương trình “Điều ước của mẹ”, Chủ tịch DN Group - ông Thái Phan Thanh Bình cho biết, khi bắt tay thực hiện "Điều ước của mẹ", đơn vị không chỉ muốn làm một chương trình truyền hình cảm động, mà muốn tạo ra một hành trình chữa lành cho phụ nữ Việt. Đó là nơi chị em được lắng nghe, sẻ chia, tháo gỡ những tổn thương trong lòng và quan trọng hơn hết, là được tiếp thêm niềm tin để bắt đầu lại.

Theo ông, người phụ nữ dù trong hoàn cảnh nào cũng mang trong mình sức mạnh phi thường. Họ không chỉ là điểm tựa của gia đình, mà còn là nguồn năng lượng giúp xã hội tốt đẹp hơn.

Với "Điều ước của mẹ", DN Group mong muốn đồng hành cùng chị em trên hành trình tìm lại giá trị bản thân - không phải bằng lòng thương hại, mà bằng sự thấu hiểu và hành động thiết thực. Mỗi câu chuyện được kể ra là một hạt mầm hy vọng được gieo xuống, để từ đó, các nhân vật có thể tự tin vươn lên, thay đổi cuộc đời.

Nhà sản xuất Thái Phan Thanh Bình chia sẻ về chương trình (Ảnh: BTC).

Chia sẻ tại buổi họp báo, MC Việt Hương cho biết thêm: “Rất lâu rồi Việt Hương mới có dịp quay trở lại tham gia chương trình truyền hình thực tế, đầu tiên Việt Hương nhận lời tham gia vì cái tên “Điều ước của Mẹ” - đây là một chương trình thiết thực, được đồng hành với các hoàn cảnh khiến Việt Hương cảm thấy rất ấm lòng.

Ở ngoài hiện trường, Hương đảm nhận vai trò dẫn dắt xuyên suốt, giúp các nhân vật tự tin kể chuyện và bộc lộ cảm xúc, có khi, Hương chỉ đứng bên cạnh để động viên, an ủi. Hương nghĩ, khi chương trình thể hiện được cảm xúc của nhân vật thì sẽ chạm được tới trái tim của người xem”.

Việt Hương chia sẻ cảm xúc khi quay Điều ước của mẹ (Ảnh: BTC).

Chương trình “Điều ước của mẹ” phát sóng vào lúc 17h30 thứ bảy hằng tuần trên HTV9 và 18h cùng ngày trên kênh Thái Phan Thanh Bình và hệ thống MCV Networks, bắt đầu từ ngày 1/11, hứa hẹn mang đến những câu chuyện chân thực, cảm xúc, nơi mỗi người phụ nữ đều có quyền ước mơ, hạnh phúc và được bắt đầu lại - dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời.