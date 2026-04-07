Cầm 2 tỷ đồng rời Hà Nội, vợ chồng 9X vẫn “vỡ mộng” bỏ phố về quê

Chật vật mua nhà, chi tiêu không giảm nhiều

Sau gần 10 năm sinh sống tại Hà Nội, Thùy Trang (27 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng chồng quyết định rời thành phố. Vợ chồng trẻ từng nghĩ, đó sẽ là một lựa chọn “dễ thở” hơn nhưng thực tế lại bắt đầu bằng những cú sốc ngoài dự tính.

Thùy Trang chia sẻ, ngay từ khi còn là sinh viên Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), cô đã bắt đầu kiếm tiền nhờ bán các mặt hàng nhập từ Trung Quốc. Sau khi ra trường, cô tiếp tục kinh doanh, còn chồng làm trong lĩnh vực công nghệ.

Thu nhập của hai vợ chồng dao động khoảng 40-50 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ chi phí thuê nhà, nuôi con và sinh hoạt, cả hai để dành được khoảng 50-60% thu nhập. Cặp đôi dùng số tiền này mua vàng và đầu tư để sinh lời.

Ban đầu, cặp đôi dự định sẽ sống ở Hà Nội đến khoảng 30 tuổi rồi mới về quê. Tuy nhiên, khi có con thứ hai, kế hoạch được đẩy nhanh.

Trang cho hay, do gia đình chỉ có hai chị em gái nên cô muốn về quê sống gần bố mẹ. Chồng cô dù là con thứ hai trong gia đình có hai anh em trai ở ngoại thành Hà Nội vẫn thông cảm và đồng ý về quê vợ để mua nhà, ổn định cuộc sống.

Sau nhiều năm tích lũy, cả hai dành dụm được hơn 2 tỷ đồng. Tháng 7/2025, gia đình nhỏ rời Hà Nội về Bắc Ninh. Vợ chồng trẻ bắt đầu hành trình tìm mua nhà với suy nghĩ ở tỉnh lẻ, giá nhà sẽ mềm hơn Hà Nội, nhưng thực tế khiến cả hai bất ngờ.

“Ban đầu, tôi dự tính mua đất nền để xây nhà, nhưng giá bất động sản tại đây đã "nóng" không kém Hà Nội. Đất có vị trí đẹp trong ngõ đỗ được ô tô, diện tích khoảng 40-50m2 đã chạm mức 3,5-4 tỷ đồng. Đất nền mặt tiền giá lên gần 100 triệu đồng/m2 ở một số khu”, Thùy Trang chia sẻ.

Với số tiền có trong tay, nếu muốn mua nhà đất, Thùy Trang chỉ có thể lựa chọn những mảnh đất ở con ngõ sâu, đi lại kém thuận tiện.

Dành nhiều ngày khảo sát nhưng không tìm được căn nhà ưng ý và phù hợp túi tiền, cặp đôi quyết định chuyển hướng mua chung cư để có nhiều không gian cho con vui chơi.

“Tôi tìm hiểu và mua nhà ở xã hội tại phường Võ Cường. Căn hộ 65m2 có giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Cảm giác khi chốt mua nhà vẫn khá hụt hẫng bởi tôi nghĩ cầm tiền tỷ về quê sẽ thoải mái hơn, nhưng cuối cùng chỉ mua được căn chung cư nhỏ”, Thùy Trang nói.

Dẫu vậy, những điểm sáng của khu nhà này khiến người mẹ trẻ an tâm hơn. Khu vui chơi rộng rãi, thuận tiện cho các con vận động, đường đi thông thoáng, hàng quán sầm uất bởi tập trung nhiều người Việt lẫn người nước ngoài sinh sống. Khu chung cư nơi Trang ở cũng khá gần với nhà mẹ đẻ khiến cô có thể thường xuyên qua thăm bố mẹ.

Cú sốc thứ hai đến từ mức chi tiêu sinh hoạt. Ban đầu, cô nghĩ về Bắc Ninh gia đình sẽ tiết kiệm hơn, nhưng thực tế mức chi tiêu nơi đây cũng khá cao.

Căn hộ của vợ chồng Thùy Trang ở Bắc Ninh.

Thùy Trang chia sẻ, may mắn vợ chồng cô vẫn đủ tiền mua nhà nên không phải lo chi phí thuê nhà. Riêng với những gia đình chưa có nhà ở, nếu muốn thuê chung cư có 2-3 phòng ngủ cần phải trả số tiền 11-12 triệu đồng/tháng.

Về các khoản ăn uống, mỗi tháng, Trang chi hết khoảng 3,5-4 triệu đồng cho gia đình 4 người (vợ chồng và 2 con), chỉ tiết kiệm nhẹ so với Hà Nội khoảng 500.000 đồng mỗi tháng. Trước đây, ở Hà Nội, tiền ăn uống của gia đình cô ở mức 4-5 triệu đồng/tháng. Số tiền này chưa tính khoản mua sữa, bỉm, thực phẩm chức năng cho con.

Tổng chi tiêu không giảm đáng kể, thậm chí một số khoản còn cao hơn do thói quen sinh hoạt và giá dịch vụ ở khu vực trung tâm cao hơn do nhu cầu lớn.

Chính bởi điều này nên khi xem báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2025 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, cô gái không bất ngờ.

Theo báo cáo này, Hà Nội có mức giá đắt đỏ nhất cả nước, Bắc Ninh xếp vị trí thứ 12 (96,71% so với Hà Nội 100%).

Từng sinh sống 5 năm ở Hà Nội, Nguyễn Vi (giáo viên một trường THCS) - em gái của Thùy Trang - cùng có chung cảm nhận như chị gái.

Vi cho biết, mức chi tiêu chênh lệch không nhiều, gia đình chị gái cô vì thế gặp khó khăn trong quá trình tìm mua nhà.

"Các con của chị tôi còn nhỏ, cần môi trường sống ổn định, thuận tiện học hành, nên chị quyết định lựa chọn mua căn hộ chung cư. Theo cảm nhận của tôi, mức sống ở khu trung tâm của Bắc Ninh và Hà Nội cũng gần ngang nhau, chỉ là ở quê có gia đình hỗ trợ nên chúng tôi đỡ áp lực hơn”, cô chia sẻ.

May mắn giữ được mức thu nhập, cuộc sống dễ thở khi gần bố mẹ

Điều khiến Thùy Trang hài lòng nhất khi bỏ phố về quê là điều kiện giáo dục cho con. “Với cùng số tiền, ở Hà Nội, con chỉ có thể học trường tư thục bình thường, nhưng ở Bắc Ninh, con có thể học ở môi trường tốt hơn, gần như chuẩn quốc tế”, cô nói.

Ngoài ra, theo đánh giá của Trang, dịch vụ y tế ở Bắc Ninh hiện rất phát triển. Trước đây cô từng nghĩ sẽ phải đưa con đi Hà Nội mỗi lần con ốm. Tuy nhiên, cô đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ khi thấy điều kiện y tế ở Bắc Ninh được đầu tư, các cơ sở khám chữa bệnh được nâng cao về chuyên môn, nhiều nơi đạt chuẩn quốc tế.

Cũng theo chia sẻ của cô gái 9X, công việc của hai vợ chồng trẻ không thay đổi nhiều khi về quê nên cô không gặp quá nhiều xáo trộn. Cả hai vẫn duy trì công việc kinh doanh online liên quan đến hàng hóa, phần mềm game.

Thu nhập của vợ chồng cô vẫn giữ ở mức cũ nhưng chất lượng cuộc sống được nâng cao. Ban đầu, nhịp sống chậm hơn ở Bắc Ninh khiến Trang nhớ Hà Nội, đặc biệt là những hàng ăn đêm nhộn nhịp đến 1-2h sáng. Song, nhờ được ở gần gia đình, cả hai dần quen và tìm thấy niềm vui.

Hiện tại, mỗi ngày, gia đình nhỏ tận hưởng không gian yên bình hơn, con cái thoải mái chạy nhảy dưới sân chơi chung cư, bữa cơm gia đình ấm cúng mỗi ngày, những cuộc gặp thường xuyên với bố mẹ và người thân…

"Về quê không phải lúc nào cũng dễ dàng như tưởng tượng, nhưng chúng tôi không hối hận vì con có chỗ ở ổn định, được gần ông bà và học hành tốt hơn”, Thùy Trang nói.

Theo Thùy Trang, việc thay đổi nơi ở dẫu sao vẫn giúp cô nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu chuyện của Thùy Trang phản ánh xu hướng bỏ phố về quê của nhiều gia đình 9X hiện nay. Dù có những cú sốc ban đầu, nhiều gia đình vẫn tìm thấy giá trị thực sự ở sự gần gũi gia đình và môi trường nuôi dạy con cái.

Trong 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2025, theo sau là Quảng Ninh, Hải Phòng, TPHCM, Đà Nẵng. Bắc Ninh xếp vị trí thứ 12. Cục Thống kê đánh giá, báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian SCOLI 2025 cho thấy mức chênh lệch giá giữa các vùng và địa phương không nhiều. Mức giá cao tập trung chủ yếu tại các trung tâm kinh tế lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt thấp duy trì mức giá thấp hơn.

Ảnh: Nhân vật cung cấp