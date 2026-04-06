Buổi sáng, đường phố chưa đông đúc, bà Đồng Thị Mai (sống ở căn nhà số 57B phố Hàng Bồ, Hà Nội) khẽ đẩy chiếc cửa kính, bước ra vỉa hè tập thể dục.

Khách Tây tình cờ đi ngang qua, chăm chú quan sát các đường nét hoa văn trên tầng 2 rồi chụp vội vài bức ảnh.

Bên trong căn biệt thự gắn với giai thoại về đại gia giàu nức tiếng Hà Nội (Thực hiện: Nguyễn Ngoan - Trần Thành Công; Biên dựng: Cẩm Tiên).

Sống ở đây đã 60 năm, với bà, việc những du khách nước ngoài say mê ngắm nhìn căn nhà cổ kính đã trở thành điều bình thường. Thậm chí, nhiều người muốn dừng chân tìm hiểu lịch sử của công trình bề thế này.

Căn biệt thự cổ ở số 57 phố Hàng Bồ vẫn giữ được màu sơn vàng và nhiều nét cổ tại mặt tiền tầng 2 (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

“Du khách tò mò về căn nhà vì các công trình xung quanh hầu như đã sửa sang, xây mới. Căn nhà mà chúng tôi đang ở vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc cổ cách đây hơn 100 năm", bà Mai cho biết.

Chuyện truyền tai về chủ nhân của căn biệt thự

Căn biệt thự cổ tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 700m2. Nhìn từ bên ngoài, căn nhà có cấu trúc 2 tầng. Tầng 2 còn giữ được nét nguyên bản với màu sơn vàng xen lẫn những mảng tường bong tróc. Tầng 1 được cải tạo để phục vụ kinh doanh.

Trung tâm của mặt tiền được thiết kế đối xứng, cửa chính ở giữa, phía trên là vòm tròn để trang trí, xung quanh là phù điêu, hoa văn đắp nổi cầu kỳ, theo phong cách cổ điển châu Âu.

Tầng 1 của căn nhà được chia cho 4 hộ dân sử dụng. Vợ chồng bà Đồng Thị Mai - ông Nguyễn Hữu Lư sinh sống trên diện tích khoảng 20m2.

Buông ánh mắt xa xăm, ông Lư chậm rãi nhắc lại những câu chuyện truyền tai về chủ nhân đầu tiên của căn nhà.

Bà Đồng Thị Mai không muốn rời xa căn nhà vì đã quen nếp sống ở đây (Ảnh: Trần Thành Công).

Theo lời kể của nhiều người, căn biệt thự này vốn của ông Cửu Nghi - đại gia giàu có trong giới thượng lưu Hà Nội xưa. Ông Nghi được biết đến là quan huyện tại phủ Thường Tín. Gia đình ông cũng nổi tiếng giàu có với hoạt động buôn bán vải vóc từ Bắc vào Nam.

Con gái ông Nghi kết hôn với con trai của doanh nhân Bạch Thái Bưởi - người được mệnh danh là "vua tàu thuỷ" - sở hữu đế chế vận tải đường sông, cạnh tranh với các hãng tàu Pháp.

Từ khi chuyển về đây sống, mọi người chưa bao giờ nhìn thấy con cháu của cụ Cửu Nghi. Ông Lư được biết, gia đình của vị đại gia này đã sang Pháp.

"Cách đây nhiều năm, một người đàn ông tự xưng là cháu rể của cụ Cửu Nghi tìm đến, muốn quan sát căn nhà của tổ tiên. Tuy nhiên, chúng tôi không nói chuyện nhiều vì bất đồng ngôn ngữ", ông Lư nhớ lại.

Hàng chục năm đã trôi qua, không gian bên trong thay đổi nhiều để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các hộ dân. Điều khiến ông Lư cảm thấy tự hào là phần kiến trúc và lớp sơn vàng bên ngoài gần như được giữ nguyên, bền bỉ cùng năm tháng.

"Mặt tiền tầng 2 có đính viên đá xanh vẫn giữ được màu sắc như mới suốt hơn trăm năm. Tôi từng nghe nói, ở Đông Dương xưa, chỉ 2 căn nhà sở hữu chi tiết đặc biệt như vậy nên mọi người càng tò mò", ông chia sẻ.

Ông Nguyễn Hữu Lư cho biết, giai thoại về chủ nhân của căn nhà chỉ là truyền tai, không ai biết sự thật chính xác như thế nào (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Với nhiều hộ dân sinh sống gần căn biệt thự cổ kính này, họ xem đó không chỉ là một ngôi nhà bình thường mà còn là dấu tích đặc biệt giữa lòng phố cổ.

Ông K. (người bàn trá đá ở phố Hàng Bồ) cho biết, từ khi còn nhỏ đã nhìn thấy căn biệt thự. Một số người dân kể, công trình này được chủ nhân xây dựng để làm nơi nhảy đầm, không phải là chỗ ở thường xuyên của gia đình.

"Bên trong, sàn và cầu thang được lát gỗ, các tấm trang trí làm bằng gỗ lim vẫn giữ được nguyên bản như thuở ban đầu", ông K. nói.

Căn biệt thự như khu tập thể của người lao động

Chuyển về sinh sống từ năm 1960, vợ chồng bà Mai - ông Lư là những người chứng kiến gần như trọn vẹn những đổi thay của phố Hàng Bồ qua từng giai đoạn.

Bà Mai nhớ lại, những ngày đầu mới cưới, hai vợ chồng được hợp tác xã bố trí về ở trong căn biệt thự. Khi đó, cả căn nhà được chia năm sẻ bảy, giống như khu tập thể của người lao động. Với đôi vợ chồng trẻ, có một chỗ ở giữa phố cổ là niềm mơ ước.

Không gian tầng 1 được chia nhỏ cho các hộ gia đình (Ảnh: Trần Thành Công).

Ra ở riêng với tay trắng, họ dựng tạm một tấm liếp tre để chia tầng một thành hai phần. Trong diện tích 20m², vài chiếc tủ được kê sát một bên, hai chiếc giường nhỏ đặt phía còn lại. Lối đi ở giữa hẹp đến mức chỉ vừa đủ một người len qua, mọi sinh hoạt đều gói gọn trong khoảng không gian chật chội.

Ở tầng 2, một số nữ công nhân dọn đến ở, dùng liếp tre chia phòng. Không gian chật chội nên hàng chục người phải dùng chung một nhà vệ sinh ở phía sau.

"Thời điểm đông đúc nhất, trên khu đất này có tới gần 30 hộ cùng sinh sống. Sau vài chục năm, con cái lần lượt xây dựng gia đình rồi chuyển đi", bà Mai cho biết.

Những năm con cái còn nhỏ, cuộc sống của gia đình bà Mai thiếu thốn đủ bề, điện chập chờn, thường chỉ có vào dịp cuối tuần. Nhiều đêm, khoảng 23h,vợ chồng vẫn thay nhau gánh nước từ phố Lương Văn Can về phục vụ sinh hoạt.

"Mùa hè, căn phòng nóng hầm hập. Cả gia đình 5 người chỉ có một chiếc quạt nhỏ. Cuộc sống khi ấy rất vất vả, mãi đến lúc các con lớn lên, chúng tôi mới có thời gian thảnh thơi hơn", bà Mai chia sẻ.

Mang tiếng ở trong một căn biệt thự, diện tích sinh hoạt chỉ vỏn vẹn 20m2, vợ chồng bà phải làm thêm một gác xép nhỏ để cơi nới không gian, lấy chỗ cho các con học tập.

Hiện nay, các con đã yên bề gia thất, muốn mời bố mẹ lên chung cư rộng rãi nhưng ông bà không đồng ý.

Bà Mai đã quen với nhịp sống ở phố Hàng Bồ. Với bà, chuyện rời đi không đơn thuần là thay đổi chỗ ở mà giống như xa một phần ký ức của cuộc đời mình.

Men theo lối nhỏ dẫn ra khu đất phía sau, phóng viên Dân trí ghi nhận, các căn nhà kiên cố được người dân xây dựng san sát nhau.

Sàn gỗ lim vẫn được giữ như thuở ban đầu mới xây dựng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Bước lên tầng 2 qua cầu thang xi măng, nhiều đường nét cổ kính vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Nền gạch hoa từ đầu thế kỷ 20 cùng những tấm gỗ lim lát sàn đã nhuốm màu thời gian, tạo nên vẻ trầm mặc cho không gian bên trong.

Không gian tầng 2 được chia cho 3 hộ gia đình cùng sinh sống, mỗi nhà sử dụng một phần diện tích riêng biệt.

Anh Nguyễn Nhật Thành - cư dân ở đây - cho biết, trước đây, gia đình anh có 6 người sinh sống trên diện tích hơn 20m2. Sau này, mọi người cơi nới ra ban công làm nơi nấu nướng.

"Trước đây, không gian căn nhà thoáng hơn. Hiện nay, các hộ dân xung quanh xây dựng áp sát nên mùa hè khá nóng bức", anh Thành cho biết.

Sau khi trưởng thành, các anh chị có gia đình riêng, chuyển đi nơi khác, vợ chồng anh Thành và các con ở lại nên rộng rãi hơn. Người đàn ông phân chia thành 2 không gian, một phần làm chỗ ngủ và nơi học của các con, khu vực bên ngoài là phòng khách.

Kết cấu sàn bằng gỗ lim trong phòng ngủ vẫn được gia đình anh gìn giữ cẩn thận. Phần trần nhà có tuổi đời khoảng một thế kỷ, được làm từ gỗ, phủ lớp hỗn hợp rơm trộn vôi bên ngoài vẫn khá chắc chắn sau nhiều thăng trầm.

"Phòng khách trước đây là cầu thang xoắn nối từ tầng 1 lên. Sau này, gia đình phá bỏ, xây dựng thêm cầu thang bằng xi măng ở bên ngoài", anh Thành cho biết.

Không gian không rộng rãi nhưng anh Thành đã quen với cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Con cái đi học thuận tiện, sinh hoạt hằng ngày dễ dàng do mọi thứ đều nằm trong phố cổ.

Căn phòng khách của gia đình anh Thành vốn trước đây là vị trí cầu thang xoắn nối từ tầng 1 lên (Ảnh: Trần Thành Công).

Hành lang nhỏ hẹp, tối hun hút bên cạnh phòng khách là lối dẫn vào chỗ ở của 2 hộ dân khác. Lối đi chỉ vừa đủ một người tránh nhau, ánh sáng tự nhiên gần như không lọt tới, ban ngày vẫn phải bật đèn mới có thể nhìn rõ.

"Căn nhà này đã trải qua nhiều lần cải tạo nên một số chi tiết không còn được như thời xưa nữa. Lâu nay chúng tôi không sửa sang thêm vì phải xin phép cơ quan chức năng", anh bày tỏ.