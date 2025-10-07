DCOM mang niềm vui đến điểm trường “4 không” trên đỉnh Cà Lò

Từ trung tâm xã Khánh Xuân, tỉnh Cao Bằng, để tới bản Cà Lò phải vượt hơn 30km đường đèo quanh co, nhiều đoạn dốc đứng, đá lởm chởm. Quãng đường ấy mất hơn hai giờ di chuyển. Những nếp nhà sàn truyền thống của bà con người Dao nằm rải rác giữa lưng chừng núi, thấp thoáng giữa sương sớm.

Bản Cà Lò cheo leo trên sườn núi (Ảnh: DCOM).

Điểm trường Cà Lò có hai phòng học nhỏ, xây bằng gạch sơn vàng, đã khang trang hơn vài năm trước khi còn lợp tre nứa tạm bợ. Trường hiện dạy cho hơn 20 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, do hai giáo viên phụ trách tất cả các lớp. Sách vở và dụng cụ học tập còn thiếu thốn, nên đôi khi các em phải dùng chung.

Hai thầy cô cũng phải ở lại điểm trường, cuối tuần mới ra trung tâm xã mua thức ăn dự trữ. Không điện, không nước sinh hoạt và chưa có sóng điện thoại, mọi hoạt động đều dựa vào thiên nhiên. “Lâu lắm rồi mới có người lạ vào bản”, thầy Dương Văn Thành, giáo viên phụ trách lớp 4-5 chia sẻ.

Đường vào trường Cà Lò (Ảnh: DCOM).

DCOM chia sẻ yêu thương với trẻ em bản biên giới

Thầy Thành cho biết, phần lớn học sinh phải đi bộ vài cây số qua núi đá mới đến được lớp. Địa hình khắc nghiệt khiến người dân chỉ trồng được ngô, không có lúa, nên bữa ăn chủ yếu là cháo ngô. “Một bữa cơm có thịt với các em là điều rất hiếm”, thầy chia sẻ.

Với mong muốn khích lệ tinh thần yêu con chữ của các em, DCOM Money Express, một doanh nghiệp tại Nhật, đã dành tặng cho trường 100kg gạo cùng nhiều nhu yếu phẩm như muối, nước mắm, xà phòng, mỳ tôm, bột giặt; các loại sách vở, quần áo, mũ, dép, thuốc giun, dụng cụ học tập…

Đại diện DCOM cho biết, khi nhìn những em nhỏ vui mừng nâng niu món quà, đoàn cảm nhận rõ niềm háo hức và nghị lực vượt khó của các em.

DCOM trao quà cho các em (Ảnh: DCOM).

Cũng trong buổi thăm trường Cà Lò, DCOM và nhóm Từ thiện Đêm đã nấu bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng cho tất cả học sinh. “Lâu rồi em mới được ăn cơm”, cậu bé Chảo A Ton vui vẻ. Tiếng cười nói rộn rã vang khắp ngôi trường nhỏ giữa cao nguyên đá.

Chảo A Ton cùng các bạn vui vẻ ăn cơm (Ảnh: DCOM).

Để giúp thầy trò trường Cà Lò học tập thuận tiện hơn, DCOM cũng lắp thêm ba đèn năng lượng mặt trời cho trường. Ban ngày, các đèn sẽ hấp thu ánh sáng, tích năng lượng, ban đêm chuyển thành nguồn điện giúp thầy trò học bài và sinh hoạt.

Ánh sáng đầu tiên bật lên, những ánh mắt trẻ thơ lấp lánh dõi theo từng tia sáng. “Cà Lò chưa có học sinh nào học tới lớp 10. Mong rằng ánh sáng điện sẽ giúp các em có động lực đến trường, vươn lên để thoát nghèo”, thầy Thành bày tỏ.

DCOM kỳ vọng, những món quà nhỏ sẽ phần nào thắp lên niềm hy vọng và động lực cho thầy trò vùng cao, giúp đường tới trường của trẻ em Cà Lò bớt gập ghềnh.