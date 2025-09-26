Đấu giá trang sức đặc biệt trong BST SOOBIN's Queen góp Chương trình Nhân ái báo Dân trí

Buổi đấu giá gồm hai phiên, trong đó vật phẩm phiên đầu là một lắc tay Soleah bằng vàng 14K đính kim cương Lab-grown từng được SOOBIN đeo trong TVC quảng bá bộ sưu tập SOOBIN’s Queen của Huy Thanh Jewelry.

Phiên hai là bộ trang sức Golden Monkey bằng vàng 14K đính kim cương lab-grown được Huy Thanh Jewelry chế tác dành tặng kỷ niệm sinh nhật SOOBIN. Sản phẩm gốc chỉ có hai bộ, một thuộc về SOOBIN với biểu tượng chú khỉ đội vương miện tượng trưng cho năm sinh của nghệ sĩ, được đính thủ công kim cương.

Sản phẩm lấy cảm hứng từ SOOBIN - KINGDOM (cộng đồng người hâm mộ) của SOOBIN (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Giá khởi điểm ở mỗi phiên là 99 triệu đồng. Người thắng đấu giá sẽ được SOOBIN trao trực tiếp vật phẩm, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện Quỹ Nhân Ái, Huy Thanh Jewelry và SOOBIN.

Sản phẩm chỉ dành cho cuộc đấu giá, không bán thương mại (Ảnh: Huy Thanh Jewelry).

Toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá sẽ được chuyển tới Chương trình Nhân ái báo Dân trí, dùng để xây dựng điểm trường Huổi Quang 1, thuộc Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ma Thì Hồ, tỉnh Điện Biên - một ngôi trường vùng cao còn nhiều khó khăn.

Trải qua hơn 20 năm, Chương trình Nhân ái của báo Dân trí đã đánh thức lòng trắc ẩn, lan tỏa tình yêu thương, kết nối hàng triệu trái tim nhân ái của người Việt trong nước và nước ngoài. Đến nay, gần 6.000 hoàn cảnh kém may mắn được báo Dân trí đăng tải, tìm cách hỗ trợ.

Báo Dân trí phối hợp xã Phú Tân, xã Bình Thạnh Đông (An Giang) khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái tặng 7 hộ gia đình với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Trong 4 năm học (2022-2025), chương trình đã triển khai trao tặng 5.054 thẻ Bảo hiểm y tế tới các em học sinh khó khăn trên cả nước. Báo Dân trí cũng đã tổ chức 22 chuyến cứu trợ khẩn cấp, đẩy mạnh hoạt động tái thiết cuộc sống người dân sau bão lũ, riêng thảm họa lũ quét xảy ra tại Làng Nủ, tổng số tiền vận động được là gần 3 tỷ đồng.

Hiện điểm trường Huổi Quang 1 có 41 em học sinh và 3 thầy cô giáo đang phải dạy và học trong những căn phòng tạm, xuống cấp trầm trọng. Cơ sở vật chất tại đây chỉ có 2 phòng học và 1 phòng công vụ dựng tạm bằng khung sắt, tường trát sơ sài, mùa mưa gió tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Điểm trường Huổi Quang 1 với 41 học sinh và 3 giáo viên đang phải dạy, học trong 2 phòng học và 1 phòng công vụ tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Nhà trường cung cấp)

Đại diện Huy Thanh Jewelry chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng giá trị của trang sức không chỉ nằm ở vẻ đẹp, mà còn ở ý nghĩa nhân văn, mang theo tấm lòng, một niềm tin, một cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.

Cộng đồng người hâm mộ SOOBIN - KINGDOM cũng là một cộng đồng tích cực trong các hoạt động xã hội ý nghĩa. Nhân dịp sự kiện Meet & Greet cùng SOOBIN, chúng tôi cũng muốn kêu gọi KINGDOM tham gia vào dự án lần này”.

Sự kiện dự kiến quy tụ 130 người hâm mộ may mắn đã sở hữu bộ sưu tập SOOBIN’s Queen của Huy Thanh Jewelry. Đây không chỉ là dịp để người hâm mộ sở hữu những kỷ vật gắn với thần tượng, mà còn góp phần lan tỏa giá trị nhân văn.

Trước đó, cộng đồng người hâm mộ này cũng tham gia đấu giá Cúp Cống hiến dát vàng để gây quỹ 900 triệu đồng cho thiện nguyện, hiến máu tình nguyện, thăm hỏi thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công, triển khai dự án “Thư viện SOOBIN” tại vùng cao Sơn La.