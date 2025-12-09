Dấu ấn Puma tại giải chạy đêm Hà Nội

Sau vạch đích, Puma tạo không gian để VĐV lưu giữ khoảnh khắc. Runner chỉ cần nhập số Bib, kết quả thi đấu sẽ được hiển thị kèm tên. Mô hình này tương tự nhiều giải đấu lớn nổi tiếng thế giới. Đại diện Puma cho biết: “Không chỉ gói gọn trong một đêm ở Hà Nội, chúng tôi còn mang tinh thần “Go Wild” chạm đến runner trên khắp Việt Nam. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là giúp mỗi runner đạt tới trạng thái ‘Runner's High - khoảnh khắc thăng hoa khi họ thực sự thấu hiểu và tự hào về chính mình”.