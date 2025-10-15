Dấu ấn không gian cưới ba miền từ PNJ NEXT

Sự kiện tái hiện sinh động nét văn hóa cưới hỏi ba miền Việt Nam, hòa quyện cùng những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng.

Không gian cưới đậm dấu ấn văn hóa 3 miền

Không gian cưới “Có nhau” được thiết kế tinh tế, tái hiện văn hóa cưới đặc trưng ba miền kết hợp cùng nét hiện đại, phù hợp thị hiếu giới trẻ.

Đầu tiên là thuyền hoa mở ra hành trình với khung cảnh miền Tây Nam Bộ sông nước đầy thơ mộng. Chiếc thuyền gỗ trôi nhẹ giữa hồ sen, bao quanh bởi cánh sen trắng tinh khôi - biểu tượng của hành trình yêu thương đưa đôi uyên ương vượt sóng gió để cùng neo đậu nơi bến bờ hạnh phúc.

Không gian thuyền hoa lãng mạn được nhiều cặp đôi yêu thích (Ảnh: PNJ).

Nối tiếp là không gian lọng cưới miền Trung trang trọng và cổ kính gợi lại không khí thiêng liêng của những nghi lễ rước dâu xưa. Lọng đỏ hoặc lọng vàng xuất hiện như lời chúc phúc, che chở đôi uyên ương hướng đến cuộc hôn nhân viên mãn.

Khoảnh khắc lứa đôi hạnh phúc trong không gian lọng cưới (Ảnh: PNJ).

Khép lại hành trình, không gian nón ba tầm miền Bắc tái hiện vẻ đẹp truyền thống một cách tinh tế và sâu lắng. Chiếc nón không chỉ là vật dụng che nắng mưa, mà còn mang ý nghĩa che chở, giữ gìn phẩm hạnh cho người con gái trước khi về nhà chồng.

"Khi bước vào không gian của nón ba tầm, tôi thấy mình như được trở về với những ký ức thân thương của bà, của mẹ. Ngày cưới không chỉ là khoảnh khắc hạnh phúc dành cho nhau, mà còn là dịp để tìm lại những giá trị xưa cũ, nơi mình thuộc về", chị Minh Hạnh (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) xúc động chia sẻ tại PNJ NEXT Cầu Giấy.

Không gian nón ba tầm chạm đến trái tim của những cặp đôi yêu nét đẹp truyền thống (Ảnh: PNJ).

Từ thuyền hoa miền Nam, lọng cưới miền Trung đến nón ba tầm miền Bắc, không gian cưới “Có nhau” đã mang đến cho khách hàng hành trình giàu cảm xúc, nơi tình yêu được tôn vinh qua những giá trị văn hóa độc đáo.

Chị Thu Oanh (phường Sài Gòn, TPHCM) nói: “Tôi không nghĩ một triển lãm cưới lại có thể mang đến nhiều xúc cảm đến thế. Mình là người Huế, đã vào Nam lập nghiệp nhiều năm. Hôm nay được chiêm ngưỡng không gian này, tôi thấy nhớ da diết quê hương và càng thêm quyết tâm giữ gìn những giá trị truyền thống trong lễ cưới của chính mình”.

Những khoảnh khắc “Có nhau” đáng nhớ

PNJ NEXT không chỉ mang đến không gian cưới lãng mạn mà còn tạo nên hành trình gắn kết đầy ý nghĩa cho các cặp đôi. Tại đây, mỗi khoảnh khắc đều được chăm chút để trở thành kỷ niệm khó quên, từ những trải nghiệm độc đáo đến những món quà tinh tế.

Một trong những điểm nhấn được yêu thích nhất là hoạt động hóa thân thành cô dâu, chú rể. Các cặp đôi khoác lên mình những bộ váy cưới lộng lẫy hoặc trang phục truyền thống, ướm thử các thiết kế trang sức cưới tinh xảo từ bộ sưu tập trang sức cưới “Lá ngọc cành vàng” và “Trầu cau PNJ”, đồng thời được chuyên gia trang điểm biến hóa để tỏa sáng rực rỡ.

Trong không gian cưới lãng mạn, những khoảnh khắc ấy như chạm đến trái tim. Tại góc thuyền hoa rực rỡ của PNJ NEXT Cầu Giấy (Hà Nội), chàng trai Q.A đã quỳ xuống, trao lời cầu hôn chân thành khi chứng kiến người con gái anh yêu lộng lẫy trong váy cưới. Giây phút ấy không chỉ khiến cô dâu xúc động mà còn lan tỏa sức mạnh của tình yêu đến mọi người xung quanh.

Không gian chụp ảnh được bài trí hiện đại và lãng mạn giúp các cặp đôi lưu giữ những bức ảnh rạng ngời, như một cách để họ hình dung rõ nét hơn về ngày cưới trong mơ. Bên cạnh đó, các workshop DIY mang đến không khí ấm áp, vui tươi, nơi các cặp đôi cùng nhau sáng tạo, ghi dấu những khoảnh khắc gắn bó đầy ý nghĩa. Đồng hành cùng các hoạt động, dịch vụ tư vấn cưới từ các đối tác uy tín của PNJ giúp các cặp đôi chuẩn bị trọn vẹn cho ngày trọng đại.

Đặc biệt, không gian cưới “Có nhau” mang đến cơ hội sở hữu những thiết kế cưới sang trọng với mức ưu đãi hấp dẫn, cùng quà tặng tinh tế từ đối tác Je t’aime Art và Lúave, góp phần tạo nên hành trình trải nghiệm trọn vẹn - nơi niềm vui mua sắm song hành cùng cảm giác được trân trọng và nâng niu.

Workshop DIY mang đến phút giây sáng tạo và gắn kết cho các cặp đôi (Ảnh: PNJ).

Mỗi cô dâu đều mang một vẻ đẹp riêng biệt. Tất cả những vẻ đẹp ấy không chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài, mà còn là sự kết tinh của văn hóa, truyền thống và giá trị gia đình được gìn giữ qua bao thế hệ.

Thông qua không gian cưới “Có nhau”, PNJ cho biết mong muốn được đồng hành cùng các cặp đôi trên hành trình chuẩn bị cho giây phút thiêng liêng, từ việc lựa chọn bộ trang sức đẹp, phù hợp để ngày trọng đại càng trở nên trọn vẹn.

“PNJ tin rằng ‘Có nhau, mình cưới’ không chỉ là lời hứa lãng mạn, mà là cam kết chủ động cùng nhau vun đắp tình yêu có trách nhiệm và ý nghĩa, để mỗi khoảnh khắc có nhau trở thành câu chuyện đáng nhớ, kỷ niệm vô giá của cuộc đời”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

