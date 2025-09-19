Dấu ấn đêm nhạc Winning The Battle của hãng sơn USkolor AI

Không chỉ là một đêm đại nhạc hội của âm thanh và ánh sáng, sự kiện còn là dịp USkolor AI khẳng định bước tiến quan trọng trong hành trình đổi mới công nghệ sơn, đồng thời gửi gắm thông điệp tri ân sâu sắc tới hệ thống phân phối.

Đêm hội với sự có mặt của hơn 700 khách mời tham dự (Ảnh: BTC).

Sân khấu của cảm xúc

Cựu danh thủ Dortmund Paul Lambert xuất hiện trên sân khấu, mang đến sự phấn khích cho khán giả khi cùng chia sẻ về tinh thần chiến thắng trong cả bóng đá lẫn thương trường. Các hiệu ứng hình ảnh rực rỡ của sân khấu được phối hợp giữa Paul Lambert và ban nhạc, ca khúc We Are the Champions mở màn như khuấy động hội trường.

Đêm nhạc càng bùng nổ hơn nhờ những màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ Hà Nhi với những ca khúc nổi tiếng khiến không khí tại Ninh Bình trở nên sôi động và giàu cảm xúc.

Ca sĩ Hà Nhi góp mặt với những ca khúc: Ai rồi cũng sẽ khác, Khúc nhạc vui... (Ảnh: BTC).

Khép lại đêm nhạc, phần trình diễn của DJ khách mời đã đẩy cảm xúc lên cao trào. Âm nhạc điện tử sôi động, ánh sáng rực rỡ cùng sự hòa mình của hàng trăm khán giả đã biến sân khấu trở thành một lễ hội thực sự.

Vinh danh - Tri ân - Gắn kết

Không chỉ là một đại nhạc hội, sự kiện còn là dịp để USkolor AI công bố chiến lược phát triển kênh phân phối giai đoạn 2025-2030. Với triết lý: “Thương trường như chiến trường, mọi khó khăn của nhà phân phối cũng là khó khăn của hãng”, doanh nghiệp cam kết tiếp tục sát cánh, chia sẻ lợi ích và dành ưu tiên nguồn lực để bảo vệ hệ thống phân phối cũng như người tiêu dùng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Khánh Toàn - Phó tổng giám đốc tập đoàn Inno Invest - chia sẻ: “Kinh doanh không chỉ là trao đổi vật chất mà là đổi niềm tin lấy niềm tin. Chính vì vậy, trong hành trình phát triển của mình, chất lượng sản phẩm luôn được chúng tôi coi trọng ở vị trí số 1, không có số 1, các hoạt động sau trở lên vô nghĩa.

Chúng tôi cũng chú trọng cả ở dịch vụ sau bán hàng, chúng tôi xem nụ cười, niềm hạnh phúc của khách hàng làm lời lãi, lấy sự thành thật, chân thành làm vốn. Sự kiện Winning the Battle - Niềm tin chiến thắng không chỉ là cái tên mà là ý chỉ của chúng tôi phải vượt qua mọi thử thách khó khăn, chúng tôi cùng đồng hành, cùng sẻ chia, cùng góp phần thắp lên niềm tin chiến thắng trong kỷ nguyên vươn mình của tổ quốc”.

Ông Vũ Khánh Toàn - Đại diện thương hiệu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Khoảnh khắc các nhà phân phối tiêu biểu được Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và đại diện USkolor AI trao kỷ niệm chương đã trở thành hình ảnh biểu tượng của đêm nhạc. Đây là lời khẳng định rằng mọi nỗ lực của hệ thống nhà phân phối đều được trân trọng và ghi nhận xứng đáng.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc có mặt tại sự kiện cùng trao giải cho các nhà phân phối (Ảnh: BTC).

Công nghệ - Trái tim của USkolor AI

Một trong những điểm nhấn của sự kiện chính là phần công bố các công nghệ đột phá của USkolor AI - thành quả hợp tác giữa Access Industries (Mỹ) và Tập đoàn Inno Invest.

Trong đêm sự kiện, khách mời Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ: “USkolor AI không chỉ mang đến sản phẩm chất lượng, mà còn có những công nghệ tiên phong bảo vệ sức khỏe công trình. Thương hiệu luôn đồng hành và chia sẻ khó khăn với nhà phân phối, đó là điều khiến chúng tôi yên tâm gắn bó lâu dài”.

Chữ Winning The Battle được xếp bởi tên các nhà phân phối thu hút sự chú ý tại sự kiện (Ảnh: BTC).

USkolor AI nổi bật với bộ ba công nghệ đột phá: iVAGT - công nghệ chống lóa biến thiên thông minh; iEPA - giải pháp khử mùi thuốc lá, Formaldehyde; iRAS - công nghệ khử asen và thạch tín. Chính những công nghệ này đã định vị USkolor AI không chỉ là một thương hiệu sơn, mà còn là một lá chắn, là liệu pháp bảo vệ sức khỏe và môi trường sống của hàng triệu gia đình Việt.

Từ sân khấu rực rỡ của ca sĩ Hà Nhi, màn trình diễn bùng nổ của ban nhạc quốc tế, đến những nụ cười rạng rỡ của các nhà phân phối khi chụp ảnh lưu niệm cùng hoa hậu, tất cả đã góp phần tạo nên một đêm đáng nhớ. Sự kiện này đã thắp sáng niềm tin rằng: công nghệ, niềm tin và sự đồng hành chính là chìa khóa để USkolor AI và các đối tác cùng nhau chiến thắng.

Với bước đi chiến lược và những công nghệ tiên phong, USkolor AI đang từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu sơn thông minh - bền vững - an toàn, sẵn sàng chinh phục mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân phối hàng đầu tại Việt Nam và Đông Nam Á.