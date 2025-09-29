Dấu ấn chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival
(Dân trí) - Sau 4 ngày diễn ra (25-28/9), chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện BIDV Music Festival tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đã khép lại với hàng chục nghìn khán giả tham gia, mang tới không khí công nghệ - giải trí bùng nổ giữa lòng TPHCM.
Không gian trải nghiệm, tương tác công nghệ ấn tượng
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dùng đã có cơ hội trải nghiệm loạt tính năng mới nhất của BIDV SmartBanking phiên bản X như trợ lý AI, giao diện cá nhân hóa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng như đặt vé tàu - xe, vé máy bay, đặt vé xem phim….
Ngoài ra, nhiều người ấn tượng với các hoạt động tương tác công nghệ, trò chơi với trợ lý AI cho tới chương trình nhận vé Fanzone VIP.
Nhã Vy (22 tuổi, TPHCM), chia sẻ: “Phiên bản X rất đặc biệt. Ngoài giao diện màu ngọc trai và ngọc lục bảo trẻ trung, tôi còn bất ngờ với trợ lý AI, hỗ trợ cá nhân hoá mọi trải nghiệm: tìm hiểu tính năng, phân loại - quản lý giao dịch”.
Tiêu điểm chuỗi sự kiện là đêm hội âm nhạc bùng nổ với dàn ca sĩ nổi tiếng diễn ra vào 27/9. Khách hàng tham gia đủ các trải nghiệm có cơ hội nhận vé Fanzone VIP. Ngoài cách đổi vé trực tiếp, vé còn được phân phối qua Ticketbox - nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.
Với công nghệ hiện đại, giao diện thiết kế thân thiện, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn vé Fanzone VIP sự kiện BIDV Music Festival.
BIDV Music Festival - khi công nghệ giao thoa cùng âm nhạc
Tối 27/9, phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với BIDV Music Festival. Không chỉ là một concert, đêm nhạc còn là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, với ba chương: Chạm di sản, bản lĩnh thời đại, mở tương lai. Ngoài tái hiện hành trình 10 năm số hóa của BIDV SmartBanking, đêm diễn gửi gắm thông điệp về kỷ nguyên số mới.
Dàn nghệ sĩ tài năng Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Chillies mang đến không khí sôi động, thu hút hàng chục nghìn khán giả.
Phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Tùng Dương trở thành dấu ấn của đêm nhạc. Hai thế hệ, hai màu giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện: một gợi nhắc giá trị truyền thống, một khơi mở tinh thần đột phá hiện đại. Sự hòa giọng này nhanh chóng khơi gợi hình ảnh BIDV dung hòa di sản lâu đời với bước tiến chuyển đổi số.
Một bước đi trẻ trung nhưng bài bản trong chiến lược số hóa
Từ cảm xúc trên sân khấu, thông điệp chiến lược được nối dài: BIDV SmartBanking phiên bản X trở thành cột mốc mới trong hành trình số hóa. Nếu các phiên bản trước thiên về mở rộng tiện ích giao dịch, thì lần ra mắt này tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và tích hợp hệ sinh thái toàn diện.
Người dùng tận dụng trợ lý AI gợi ý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, quản lý tài chính hay tham gia đầu tư tự động. Song song, dịch vụ đa dạng từ vé tàu - xe, máy bay, mua sắm online đến VNPAY Taxi tích hợp liền mạch, biến BIDV SmartBanking phiên bản X thành ứng dụng “all-in-one”.
Ra mắt vào tháng 7, ứng dụng ngân hàng số BIDV SmartBanking phiên bản X đánh dấu 10 năm chuyển đổi số của BIDV, hội tụ ba trụ cột chiến lược: tái định hình trải nghiệm người dùng; ứng dụng AI/ML để cá nhân hóa sâu theo hành vi; và mở rộng hệ sinh thái số linh hoạt.
Phiên bản mới tích hợp các tính năng tài chính chuyên sâu như đầu tư thông minh, quản lý tài chính và hệ sinh thái tiện ích đa dạng như đặt vé xem phim, VNPAY Taxi, mua sắm VnShop, đặt vé máy bay, tàu, xe… cùng giao diện tùy biến và trải nghiệm đồng bộ trên đa nền tảng.
Tối 27/9, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao chứng nhận BIDV SmartBanking là “Ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất”, bao gồm: di động, laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và bàn phím thông minh (Smartkeyboard).
Đây là bước tiến khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong kiến tạo ngân hàng số tại Việt Nam. Khám phá thêm tại: https://bidv.com.vn/smartbanking/