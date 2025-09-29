Dấu ấn chuỗi sự kiện âm nhạc - công nghệ BIDV Music Festival

Không gian trải nghiệm, tương tác công nghệ ấn tượng

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, người dùng đã có cơ hội trải nghiệm loạt tính năng mới nhất của BIDV SmartBanking phiên bản X như trợ lý AI, giao diện cá nhân hóa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng như đặt vé tàu - xe, vé máy bay, đặt vé xem phim….

Ngoài ra, nhiều người ấn tượng với các hoạt động tương tác công nghệ, trò chơi với trợ lý AI cho tới chương trình nhận vé Fanzone VIP.

Không gian số BIDV SmartBanking phiên bản X thu hút khách hàng (Ảnh: BTC).

Một số hoạt động tại BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

Nhã Vy (22 tuổi, TPHCM), chia sẻ: “Phiên bản X rất đặc biệt. Ngoài giao diện màu ngọc trai và ngọc lục bảo trẻ trung, tôi còn bất ngờ với trợ lý AI, hỗ trợ cá nhân hoá mọi trải nghiệm: tìm hiểu tính năng, phân loại - quản lý giao dịch”.

Tiêu điểm chuỗi sự kiện là đêm hội âm nhạc bùng nổ với dàn ca sĩ nổi tiếng diễn ra vào 27/9. Khách hàng tham gia đủ các trải nghiệm có cơ hội nhận vé Fanzone VIP. Ngoài cách đổi vé trực tiếp, vé còn được phân phối qua Ticketbox - nền tảng quản lý và phân phối vé sự kiện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Với công nghệ hiện đại, giao diện thiết kế thân thiện, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn vé Fanzone VIP sự kiện BIDV Music Festival.

BIDV Music Festival - khi công nghệ giao thoa cùng âm nhạc

Tối 27/9, phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ với BIDV Music Festival. Không chỉ là một concert, đêm nhạc còn là sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ, với ba chương: Chạm di sản, bản lĩnh thời đại, mở tương lai. Ngoài tái hiện hành trình 10 năm số hóa của BIDV SmartBanking, đêm diễn gửi gắm thông điệp về kỷ nguyên số mới.

Sân khấu BIDV Music Festival nổi bật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: BTC).

Dàn nghệ sĩ tài năng Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Quang Hùng MasterD, (S)TRONG Trọng Hiếu, Tóc Tiên, Chillies mang đến không khí sôi động, thu hút hàng chục nghìn khán giả.

Tùng Dương với liên khúc Một vòng Việt Nam, Hope, Tái sinh và Cánh chim phượng hoàng (Ảnh: BTC).

Quang Hùng MasterD trình diễn tại BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

“Em xinh” Phương Mỹ Chi với loạt hit Vũ trụ có anh, Đất rừng Phương Nam (Ảnh: BTC).

Chillies “đốt cháy” sân khấu BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

Trọng Hiếu và bản hit “Kho báu” (Ảnh: BTC).

“Chị đẹp” Tóc Tiên tại BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

Phần kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Tùng Dương trở thành dấu ấn của đêm nhạc. Hai thế hệ, hai màu giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện: một gợi nhắc giá trị truyền thống, một khơi mở tinh thần đột phá hiện đại. Sự hòa giọng này nhanh chóng khơi gợi hình ảnh BIDV dung hòa di sản lâu đời với bước tiến chuyển đổi số.

Màn kết hợp giữa Tùng Dương và Phương Mỹ Chi (Ảnh: BTC).

Hàng chục nghìn khán giả chìm đắm trong BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

Không khí sôi động tại BIDV Music Festival (Ảnh: BTC).

Một bước đi trẻ trung nhưng bài bản trong chiến lược số hóa

Từ cảm xúc trên sân khấu, thông điệp chiến lược được nối dài: BIDV SmartBanking phiên bản X trở thành cột mốc mới trong hành trình số hóa. Nếu các phiên bản trước thiên về mở rộng tiện ích giao dịch, thì lần ra mắt này tập trung vào cá nhân hóa trải nghiệm và tích hợp hệ sinh thái toàn diện.

Người dùng tận dụng trợ lý AI gợi ý chi tiêu, nhắc lịch thanh toán, quản lý tài chính hay tham gia đầu tư tự động. Song song, dịch vụ đa dạng từ vé tàu - xe, máy bay, mua sắm online đến VNPAY Taxi tích hợp liền mạch, biến BIDV SmartBanking phiên bản X thành ứng dụng “all-in-one”.

BIDV SmartBanking đạt kỷ lục “Ứng dụng ngân hàng số hỗ trợ giao dịch tài chính trên nhiều loại thiết bị nhất” (Ảnh: BTC).