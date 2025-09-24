Đằng sau clip em trai cởi dây chuyền tặng chị xuất giá hút gần 4 triệu view

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc xúc động trong buổi lễ xuất giá (nghi thức truyền thống tại nhà gái, diễn ra vào đêm trước khi cô dâu về nhà chồng), nhận được sự quan tâm của dân mạng.

Trong clip, cô dâu đang rưng rưng sau khi làm lễ thì em trai từ tốn tiến đến, bất ngờ trao tặng chị món quà trước khi chị về nhà chồng. Cậu em có vóc dáng nhỏ nhắn, mặc trang phục giản dị, run run tặng chị chiếc hộp đựng trang sức và nói bên trong chính là sợi dây chuyền mà mình đeo thời gian qua.

Em trai tặng quà cho chị gái trước ngày chị về nhà chồng (Ảnh: Chụp màn hình).

Khi trao quà cho chị, cậu bé rất hào hứng, nhưng khi thấy chị khóc, cậu lại không nén được cảm xúc, mếu máo và rơi nước mắt, khiến những người xung quanh không khỏi bật cười.

Khi thợ chụp ảnh yêu cầu hai chị em nhìn vào ống kính để lưu giữ kỷ niệm, cậu bé bối rối quẹt nước mắt và nói "Khóc vậy sao cười được", khiến họ hàng bật cười theo.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, cô dâu trong đoạn clip là chị Thúy Kiều (SN 2000, quê Đồng Tháp). Trước khi đám cưới, Thúy Kiều từng có thời gian làm việc ở TPHCM. Đám cưới của Thúy Kiều diễn ra vào những ngày đầu tháng 7 âm lịch.

Em trai cởi dây chuyền đang đeo tặng chị gái trong đám cưới gây xúc động (Video: Nhân vật cung cấp).

Trong giây phút Thúy Kiều làm lễ xuất giá, lòng cô dâng trào nhiều cảm xúc. Lúc đó, em trai bất ngờ tặng quà khiến cô không cầm được nước mắt.

Thúy Kiều kể lại: "Lúc đó, các cô, các dì đùa với Bo (tên thật là Võ Gia Bảo, học sinh lớp 7) - em trai của tôi - và hỏi em rằng có tặng gì cho chị gái không. Thế là thằng bé cởi sợi dây chuyền trên cổ, bỏ vào hộp và mang tặng cho chị. Đó là sợi dây chuyền mẹ mua cho em từ lâu rồi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự không biết nói gì, cảm xúc khó tả lắm".

Thúy Kiều cho biết, cô rất bất ngờ về hành động của em trai và rất trân quý tình cảm của em dành cho mình. Sau khi làm lễ, cô cũng gửi lại sợi dây chuyền cho cậu bé chứ không giữ lấy. Dù vậy, với Thúy Kiều, đó vẫn là phần quà đặc biệt nhất trong ngày cưới.

Khoảnh khắc Bo trao dây chuyền tặng chị gái trong ngày xuất giá được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng nhận về gần 4 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của hai chị em, đồng thời gửi lời chúc phúc đến cô dâu.

Thúy Kiều cho biết, gia đình cô có 3 chị em, cô là chị cả, kế đến là em gái nhỏ hơn cô một tuổi rồi mới đến em trai.

Dù chênh lệch tuổi tác khá xa, tình cảm giữa các chị em vẫn vô cùng khăng khít. Ngày thường, Bo vốn ít nói, hay chọc ghẹo chị, chứ hiếm khi bày tỏ tình cảm. Thế nhưng trong ngày chị gái đi lấy chồng, cậu bé không giấu được nỗi buồn.

"Bo còn xin mẹ mua cho mình chiếc xe đạp điện, để sau này thường xuyên chạy sang thăm chị. May mắn là nhà chồng tôi cũng gần, chỉ cách nhà tôi 10 phút đi xe máy thôi, nên chắc Bo sẽ qua thường xuyên, hai chị em không sợ phải xa nhau", Thúy Kiều chia sẻ.

Thúy Kiều (phải) và hai em rất gắn bó với nhau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thúy Kiều cũng tâm sự, khi đoạn clip trên thu hút sự chú ý của dân mạng, nhiều người cũng tò mò vì sao trong ngày trọng đại của chị gái, cậu em lại xuất hiện trong bộ trang phục như đi đá bóng.

Về điều này, Thúy Kiều cho biết em trai cô thích mặc đồ đá bóng, hầu như ngày nào cũng mặc. Thêm nữa, lễ xuất giá của cô chỉ có những người thân thiết trong gia đình tham gia.

"Tiệc gia đình thân mật thì em trai tôi mặc vậy cũng bình thường thôi. Thằng bé vốn hiền lành, ít nói, hay mắc cỡ, nhưng qua chuyện này tôi mới thấy em tình cảm lắm. Với tôi, đó là kỷ niệm quý giá, càng gắn kết thêm tình chị em", Thúy Kiều chia sẻ.