Sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại sự kiện (Ảnh: USPERC).

Với yêu cầu đơn giản là sáng tạo một món ăn có nguyên liệu từ thịt gà Mỹ, cuộc thi "Khám phá ẩm thực cùng thịt gà Mỹ" đã thu hút 28 đội thi tham dự cùng 28 món ăn; được chấm điểm bởi 4 vị giám khảo chuyên nghiệp bao gồm: đầu bếp Norbert Ehrbar, đầu bếp Lê Xuân Tâm, đầu bếp Doãn Văn Tuấn, đầu bếp Trần Thanh Huy.

Ban giám khảo chấm điểm tại cuộc thi (Ảnh: USPERC).

Phần thi nấu ăn của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại sự kiện (Ảnh: USPERC).

Bên cạnh đó, phần trình bày 3 công thức món ăn từ nguyên liệu thịt gà Mỹ được thực hiện bởi đầu bếp Norbert Ehrbar cũng thú vị và đẹp mắt.

Món cà ri khô kiểu Thái với thịt gà Mỹ (Ảnh: USPERC).

Đầu bếp Norbert hướng dẫn chế biến món ăn từ gà Mỹ (Ảnh: USPERC).

Thịt gà của Mỹ không chỉ ngon, an toàn về vệ sinh thực phẩm mà còn nhiều nạc và giàu đạm, bổ dưỡng cho bữa ăn và sức khỏe. Đây là loại thực phẩm linh hoạt trong chế biến. Bạn có thể chiên, quay, nướng trong lò vi sóng hay nồi chiên không dầu.

Dưới đây là 3 công thức món ăn ngon được chế biến từ thịt gà Mỹ của đầu bếp Norbert.

Gà Mỹ xiên que xốt Caesar

Nguyên liệu:

- 1kg đùi gà Mỹ, cắt miếng 3cm

- 120ml mayonnaise

- 30ml mù tạt Dijon hoặc mù tạt khác

- 25g Puree cá cơm

- 10g tỏi băm

- 20ml dầu olive

- 12 que xiên (gỗ sồi hoặc thép không gỉ có thể tái sử dụng)

- 50g phô mai Parmesan bào hoặc nạo

- Một ít xà lách Romaine để trang trí

Chế biến gà Mỹ:

- Trộn đều hỗn hợp sốt mayonnaise, mù tạt, puree cá cơm, tỏi và dầu olive

- Cho gà Mỹ vào đảo sao cho hỗn hợp bám đều trên bề mặt miếng gà

- Ướp trong tủ lạnh ít nhất 20 phút

- Xiên những miếng gà Mỹ đã ướp vào các que xiên

- Nướng hoặc chiên khoảng 10 phút cho đến khi vàng đều và nhiệt độ bên trong đạt 74 độ C

- Bày gà lên trên xà lách Romaine

- Rắc phô mai Parmesan và rưới một ít nước cốt chanh lên trên

Lưu ý:

- Không cần thêm muối vì mayonnaise, cá cơm và mù tạt đã có muối.

- Nếu bạn muốn thêm phô mai Parmesan vào khi ướp thịt thì nên dùng cách nướng bằng lò nướng (broiling).

- Phô mai được thêm vào khi ướp có thể làm thịt bị dính vào vỉ hoặc chảo.

Cà ri khô kiểu Thái với gà Mỹ

Nguyên liệu:

- 500g gà Mỹ, bằm nhỏ

- 80g gia vị cà ri đỏ Thái Lan (lưu ý độ mặn)

- 50ml dầu ăn

- 40ml nước mắm 42 độ

- 8g đường

- 40g sả, thái lát mỏng hoặc băm nhỏ

- 15 lá chanh, xắt sợi

- 10g Bird Chili, Whole or Sliced (Deseed if desired) ớt hiểm, nguyên quả hoặc xắt lát (có thể bỏ hạt). Ớt xắt lát để trang trí.

- 4 cái bánh gạo lớn

Cách chế biến gà Mỹ:

- Đun nóng dầu trên lửa lớn cho đến khi có khói nhẹ

- Cho cà ri vào xào nhanh cho đến khi có mùi thơm

- Thêm gà Mỹ vào tiếp tục xào, khuấy đều liên tục để gà và cà ri không bị dính

- Xào cho đến khi thịt gà chín và hỗn hợp cạn nước

- Cho thêm nước mắm và đường, tiếp tục xào

- Thêm sả, lá chanh xắt sợi và ớt

- Đảo cho hỗn hợp trộn đều với nhau

- Trang trí bằng ớt xắt lát

- Dùng kèm với bánh gạo giòn

Gà Mỹ áp chảo với súp lơ nghiền

Nguyên liệu:

- 600g đùi gà Mỹ còn da

- 40ml dầu olive

- 6g muối

- 4g tiêu trắng

- 30g các loại rau mùi tươi (hương thảo, xạ hương, xô thơm/ngải đắng, húng quế). Nếu không có rau tươi có thể thay thế bằng rau mùi khô.

- 250g nấm (loại có hương vị theo sở thích)

- 60g bơ lạt

- 25g tỏi bằm

- 30ml chanh hoặc nước cốt chanh

- 250ml nước dùng gà nâu

Nguyên liệu cho súp lơ nghiền:

- 750g súp lơ

- 180ml kem

- 30g bơ lạt

- Muối, tiêu để nêm nếm

Cách chế biến gà:

- Phết dầu olive lên đùi gà Mỹ

- Nêm muối, tiêu, sau đó phủ hỗn hợp rau mùi lên trên

- Làm nóng chảo ở mức vừa phải

- Cho đùi gà Mỹ vào áp chảo hai mặt cho đến khi vàng đều

- Lấy gà ra khỏi chảo, đặt lên giá trên khay

- Đun chảy bơ trong cùng một chảo

- Thêm tỏi và nấm vào xào cho đến khi gần chín

- Cho nước dùng gà và nước cốt chanh vào nồi nấu sôi

- Cho đùi gà Mỹ và hỗn hợp nước dùng vào khay

- Đun nhỏ lửa cho đến khi đùi gà Mỹ chín hẳn (nhiệt độ bên trong gà đạt 74 độ C)

Cách chế biến súp lơ nghiền:

- Cắt súp lơ thành từng bông để hấp nhanh hơn

- Hấp súp lơ cho chín mềm

- Làm nóng kem

- Cho súp lơ vào tô hoặc nồi, nghiền súp lơ với bơ và thêm từng muỗng kem

- Nêm muối tiêu cho vừa ăn

Trình bày:

- Cho súp lơ nghiền lên dĩa

- Đặt đùi gà Mỹ lên trên

- Thêm súp lơ nghiền còn lại

- Trang trí với nấm và các loại rau mùi

Lưu ý:

- Khi áp chảo thịt gia cầm hoặc cá với rau mùi tươi phải cẩn thận.

- Nếu bạn thích súp lơ nhuyễn hơn, có thể dùng máy xay sinh tố để xay thay vì nghiền.