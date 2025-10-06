Cùng Yamaha Janus khám phá ba điểm đến hoài niệm dịp Trung thu Hà Nội

Ba điểm đến dưới đây là gợi ý cho những ai đang lên kế hoạch cho một buổi dạo chơi nhẹ nhàng.

Hoàng Thành Thăng Long: Vẻ đẹp Trung thu hòa trong hơi thở lịch sử

Giữa lòng Hà Nội hiện đại, Hoàng Thành Thăng Long vẫn giữ trọn nét cổ kính và trầm mặc. Mỗi dịp Trung thu, nơi đây trở nên rực rỡ với những dãy đèn lồng treo cao, mâm cỗ truyền thống được bày biện công phu và âm thanh trống lân vang vọng trong khuôn viên cổ thành.

Dưới ánh trăng đầu thu, những bức tường rêu phong khoác lên sắc vàng ấm, tạo nên khung cảnh vừa hoài niệm, vừa lãng mạn, nơi người trẻ tìm thấy cảm giác yên bình giữa nhịp sống hối hả.

Hoàng Thành Thăng Long là quần thể di tích nổi tiếng tại thủ đô (Ảnh: Canva).

Yamaha Janus có thể là phương tiện giúp khách tham quan di chuyển đến Hoàng thành Thăng Long một cách tiện lợi. Thiết kế xe tinh tế, nhỏ gọn, thanh lịch, hài hòa giữa cổ điển và hiện đại.

Thiết kế mềm mại, tinh tế với những đường cong uyển chuyển giúp chiếc xe trở thành điểm nhấn hoàn hảo trong mọi khung hình. Bảng màu đa dạng, từ trắng sữa tinh khôi đến xám bạc hiện đại, khiến Janus dễ dàng hòa mình vào không gian văn hóa nghìn năm tuổi mà vẫn toát lên phong cách thời thượng.

Yamaha Janus sở hữu thiết kế mềm mại, thanh lịch và hiện đại (Ảnh: Yamaha).

Yamaha Janus với kích thước nhỏ gọn, việc tìm chỗ gửi xe ở khu vực phố cổ hoặc quanh Hoàng Thành cũng trở nên đơn giản hơn. Người trẻ có thể thoải mái dạo chơi, ngắm trăng, chụp ảnh mà không phải lo lắng về việc xoay sở giữa dòng người đông đúc.

Làng lụa Vạn Phúc - Hành trình yên ả, nhẹ nhàng

Rời trung tâm Hà Nội, chỉ khoảng 20 phút chạy xe, làng lụa Vạn Phúc (Hà Đông) là điểm đến cho những ai muốn tìm một góc yên bình trong mùa trăng.

Không gian Trung thu nơi đây đậm chất truyền thống, với con đường rợp bóng hàng ô đầy đủ sắc màu sặc sỡ, gian hàng thủ công, cùng nhiều hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc như làm đèn lồng, trình diễn nghệ thuật,...

Đường rợp bóng ô Vạn Phúc - điểm đến không thể bỏ qua dịp Trung thu (Ảnh: Pexels).

Dù nằm cách xa trung tâm, hành trình đến Vạn Phúc lại thuận tiện hơn nhờ sự đồng hành cùng Yamaha Janus. Nhờ động cơ Blue Core 125cc kết hợp hệ thống Stop & Start System, xe vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và giảm thiểu tiếng ồn, phù hợp cho những chuyến đi ngoại thành. Chuyến đi xa sẽ trở nên nhẹ nhàng, không lo hao xăng.

Yamaha Janus - bạn đồng hành cho những chuyến đi xa (Ảnh: Yamaha).

Bên cạnh đó, lốp không săm an toàn và tư thế ngồi thoải mái giúp người lái yên tâm trên mọi cung đường, dù là đoạn quốc lộ rộng hay lối nhỏ quanh co trong làng nghề.

Phố bích họa Phùng Hưng - Không gian nghệ thuật đậm chất hoài niệm

Phố bích họa Phùng Hưng là điểm dừng cho những ai yêu nét nghệ thuật hoài cổ. Dọc hai bên vòm cầu đá là những bức tranh tường tái hiện hình ảnh Hà Nội xưa tàu điện leng keng, gánh hàng rong, những mái ngói rêu phong.

Vào mùa trăng, phố Phùng Hưng càng thêm lung linh khi được trang hoàng bằng đèn lồng và ánh sáng nhiều màu, thu hút nhiều bạn trẻ đến dạo chơi, chụp ảnh hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn dòng người qua lại.

Chuyến dạo phố càng thêm tiện lợi nhờ các tính năng hiện đại của Yamaha Janus: cốp xe rộng rãi đủ chỗ chứa balo, đồ ăn hay quà tặng; hệ thống khóa thông minh Smartkey giúp thao tác nhanh gọn giữa khu phố đông người và ứng dụng My Yamaha Motor giúp người dùng theo dõi tình trạng xe, nhắc lịch bảo dưỡng tiện lợi.

Nhờ đó, Gen Z có thể thoải mái dừng chân chụp ảnh, mua quà hay đơn giản là tận hưởng không khí đêm Trung thu Hà Nội - mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và tiện nghi hơn.

Yamaha Janus được trang bị nhiều tính năng hiện đại (Ảnh: Yamaha).

Dù mỗi người chọn dừng chân ở đâu, hành trình sẽ thêm phần trọn vẹn khi phương tiện luôn hoạt động êm ái và bền bỉ. Bên cạnh việc bảo dưỡng định kỳ, sử dụng dầu chính hãng Yamalube giúp động cơ vận hành mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và duy trì cảm giác lái ổn định trên mọi cung đường.

Một chi tiết nhỏ, nhưng chính là yếu tố giúp chuyến đi Trung thu thêm trọn vẹn, nhẹ nhàng, an toàn và luôn sẵn sàng cho những điểm đến tiếp theo.

